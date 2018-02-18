Российский дипломат: если Иран нападёт, Россия вступится за Израиль Израиль имеет право на самозащиту, признал российский дипломат Леонид Фролов в интервью The Times of Israel, и в случае нападения на него со стороны Ирана Москва встанет на сторону Израиля. При этом он посоветовал израильтянам не слишком радоваться признанию Иерусалима Соединёнными Штатами и предупредил, что американский план мирного урегулирования может им не понравиться. 18 февраля 2018 Times of Israel

Times of Israel обвинила Николая II в еврейских погромах С момента распада СССР в 1991 году было сооружено более 25 памятников последнему императору России Николаю II, причисленному к лику святых. Однако для русских евреев, как пишет Times of Israel, Николай II был «далеко не самым любимым монархом» и считать его великим правителем — «всё равно что плевать в лицо истории». 16 февраля 2018 Times of Israel

Times of Israel: Россия предостерегла Израиль от признания украинского голодомора геноцидом Заместитель посла России в Тель-Авиве Леонид Фролов предостерёг Израиль от принятия законопроекта, согласно которому гибель миллионов украинцев при советской власти в 30-х годах прошлого века признаётся геноцидом, сообщает Times of Israel. Как отметил Фролов, сейчас для этого «неподходящий момент». 8 февраля 2018 Times of Israel

Times of Israel: Тиллерсон пригрозил России «последствиями» за новые попытки «вмешательства в выборы» Если Россия вмешается в выборы в Америке в этом году, то она «навлечёт на себя последствия», заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Латинскую Америку. Однако предотвратить «вмешательство Москвы» всё же «очень трудно», добавил политик. 7 февраля 2018 Times of Israel

Times of Israel: депутат кнессета припугнул Израиль «превращением в Россию» Влиятельный израильский политик Моше Гафни, узнав, что запись его выступления за закрытыми дверями попала в СМИ, заявил, что его страна «скоро превратится в Россию». Чтобы развеять «ложные стереотипы» и «русофобскую пропаганду», российское посольство в Израиле пригласило депутата лично убедиться в процветающей в стране демократии, пишет Times of Israel. 19 января 2018 Times of Israel

Times of Israel: латвийский депутат причислил русский к «языкам международного сионизма» Во время обсуждения плана по переводу преподавания в русских учебных заведениях Латвии исключительно на латышский язык депутат Александр Кирштейнс намекнул на еврейское происхождение противников инициативы. Политик перечислил их фамилии и заявил, что русский, наряду с ивритом и идишем, относится к «языкам международного сионизма», пишет Times of Israel. 9 января 2018 Times of Israel

Times of Israel: Вашингтон решил разрешить Израилю устранить иранского генерала Американские разведслужбы дали Израилю зелёный свет на устранение иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает The Times of Israel со ссылкой на кувейтские СМИ. Как отмечает издание, генерал возглавляет спецподразделение Корпуса стражей исламской революции, которое занимается военными и секретными операциями за рубежом. 3 января 2018 Times of Israel

Times of Israel: депутатов кнессета научили защищаться от русских хакеров Приехавшие в Москву израильские депутаты из комиссии кнессета по иностранным делам и обороне получили рекомендации по защите от возможной утечки данных, сообщает The Times of Israel. Так, во избежание хакерских атак чиновникам предписано оставить мобильные телефоны дома и не заходить в свои личные и рабочие учётные записи. 30 ноября 2017 Times of Israel

Times of Israel: авиадебошир из Израиля рискует «приземлиться» в российской тюрьме В России был впервые вынесен судебный приговор по новой статье за хулиганство в самолёте, сообщает The Times of Israel. Российский суд признал гражданина Израиля Евгения Петрухина виновным и приговорил его к шести месяцам лишения свободы. В мае этого года этот пассажир устроил пьяный дебош на рейсе из Тель-Авива в Москву и пытался открыть дверь лайнера, чтобы «выйти покурить», поясняется в статье. 19 сентября 2017 Times of Israel

Times of Israel: в Сочи Нетаньяху намерен убедить Путина в «иранской угрозе» В среду в Сочи состоится встреча российского президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет The Times of Israel. По словам издания, глава израильского правительства надеется, что в ходе переговоров ему удастся убедить Владимира Путина, что действия Ирана в Сирии представляют угрозу не только для Ближнего Востока, но и для всего мира. 23 августа 2017 Times of Israel