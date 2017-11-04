Times of India: Шарапову обвинили в мошенничестве с недвижимостью в Индии Жительница Индии обратилась с жалобой в суд на компанию-застройщика Homestead, с которой сотрудничала российская теннисистка Мария Шарапова, пишет The Times of India. Истец обвиняет спортсменку в том, что та «агрессивно рекламировала» жилой комплекс, который не был построен в намеченный срок. 4 ноября 2017 Times of India

Times of India: индийский министр пообещала помочь российскому туристу-попрошайке Новость о том, что российский турист из-за блокировки его банковской карты был вынужден просить милостыню у входа в индийский храм, не осталась без внимания главы МИД Индии Сушмы Сварадж, сообщает Times of India. Она пообещала предоставить россиянину «всяческую помощь», подчеркнув при этом, что Россия является «проверенным временем другом» индийцев. 11 октября 2017 Times of India

Рупии в обмен на чертежи: Индия озвучила требования по истребителю ПАК-ФА Индийская сторона выдвинула ряд условий, без выполнения которых она не станет финансировать разработку нового российского истребителя пятого поколения ПАК-ФА. Среди прочего Индия требует полной передачи технологий, а также помощи в создании собственного стелс-истребителя, сообщает The Times of India. 9 марта 2017 Times of India

Times of India: Россию и Индию ждет «грандиозное» военное сотрудничество «Традиционное» стратегическое партнерство России и Индии продолжится «по восходящей траектории», пишет Times of India. Москва и Нью-Дели не только возобновили переговоры по «грандиозным» оборонным проектам, но и проведут в ближайшем будущем ряд масштабных совместных учений, отмечает индийское издание. 8 сентября 2016 Times of India

Times of India: Отстранение российских спортсменов на пользу легкой атлетике Недавнее отстранение российских спортсменов от международных соревнований за использование допинга восстановит репутацию легкой атлетики, считает журналист Times of India Санджив Шанкаран. По его словам, суровое наказание за применение запрещенных препаратов вернет доверие фанатов к этому виду спорта. 14 ноября 2015 Times of India

Times of India: Индия предпочла российские истребители французским Сложности переговорного процесса по поставкам французских истребителей Rafale заставили Индию активизировать сотрудничество с Россией по вопросу совместного проекта истребителя пятого поколения, сообщает The Times of India. Индия даже готова пойти на некоторые уступки, лишь бы Россия начала поставки истребителей в кратчайшие сроки. 9 марта 2015 Times of India

Times of India: США обошли Россию по поставкам оружия в Индию Дели пытается разнообразить рынок вооружения и укрепляет военное сотрудничество с Вашингтоном, пишет Times of India. Так, за прошедшие три года Америка уже обошла Россию, став крупнейшим поставщиком оружия в Индию. Однако, как отмечает издание, по общему экспорту вооружения в страну Вашингтон все еще отстает от России. 13 августа 2014 Times of India

Times of India: Пекин не согласен с Москвой из-за Крыма МИД Индии призвал к поиску выхода из украинского кризиса через диалог. Но один из советников при этом заметил, что у Москвы в Крыму есть «законные интересы», сообщает The Times of India. Издание обратило внимание и на реакцию Пекина – тот, наоборот, от Москвы дистанцировался. 7 марта 2014 Times of India

Индийцев смутила бестактность российских моряков Поведение российских моряков на индийском пляже Карвар поставило в неловкое положение местных жителей, сообщает The Times of India. Специалисты, прибывшие в Индию на борту авианосца «Викрамадитья», чтобы обучать индийских коллег, гуляли по пляжу в голом виде и распивали алкоголь, отмечает издание. 12 января 2014 Times of India

Россиянин незаконно возил туристов по Гоа Во вторник в индийском штате Гоа был задержан россиянин Максим Куднаев, сообщает The Times of India. По данным местной полиции, он работал в штате гидом, не имея рабочей визы. 20 ноября 2013 Times of India