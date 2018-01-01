Sveriges Radio: шведские ученые открыли новую снежинку — с хоботком Шведским учёным из Снежной академии при Технологическом университете города Лулео удалось обнаружить новый вид снежинки, сообщает Sveriges Radio. Как отмечает канал, эти доселе неизвестные снежинки отличаются удлинённым полым хоботком в форме звезды, а также тем, что они относительно быстро теряют свою форму. 1 января 2018 Sveriges Radio

Sveriges Radio рассказало, какой симметричный ответ Россия приготовила для ПРО США Россия долгое время критиковала США за создание систем противоракетной обороны после выхода Вашингтона из Договора об ограничении систем ПРО, однако теперь Москва сама взялась за разработку подобной системы, передаёт Sveriges Radio. Как отмечает канал, предполагается, что к 2025 году новая российская система, способная сбивать все типы ракет, прикроет противоракетным щитом всю территорию России. 26 июня 2017 Sveriges Radio

SR: шведский певец вступился за право Самойловой выступить на Евровидении Страна, которая не нарушает правила Евровидения, должна иметь право участвовать в конкурсе, заявил в эфире Sveriges Radio представитель Швеции на фестивале Робин Бенгтссон. Певцу будет очень жаль, если политические разногласия помешают участнице из России приехать в Киев. 11 апреля 2017 Sveriges Radio

SR: шведы расскажут США, на что способна российская армия Швеция может многое поведать США о России. Об этом на встрече в Вашингтоне с председателем Объединённого комитета начальников штабов Джозефом Данфордом заявил главком Вооружённых сил Швеции Микаэль Биден. Как отметил Биден, Швеция «не отрывает глаз» от России и готова рассказать, на что способна российская армия. 21 марта 2017 Sveriges Radio

SR: шведскую армию усилят слабым полом в целях эффективности и равноправия Швеция вновь вводит всеобщую воинскую повинность на фоне роста напряжённости в мире, сообщает Sveriges Radio. В ряды призывников вольются не только мужчины, но и женщины. Как утверждает министр обороны Швеции Петер Хультквист, это создаст в армии «хорошую смесь» и повысит эффективность. 2 марта 2017 Sveriges Radio

SR: Пока на РФ наложены санкции, строить «Северный поток – 2» – это двойная мораль Строить «Северный поток – 2» после ввода санкций против России – это проявление двойной морали со стороны ЕС, считает член шведского парламента Микаэль Оскарссон. По его мнению, нужно не допустить строительство, ведь обстановка в Балтийском регионе накаляется, Швеция стремится сократить использование ископаемого топлива, а Европа намерена создать собственный энергетический союз, пишет Sveriges Radio. 9 августа 2016 Sveriges Radio

SR: Шведы обознались с «иностранной подлодкой», но не решались признаться Сведения Вооруженных сил Швеции о том, что морские границы страны в 2014 году нарушила иностранная, предположительно российская подлодка, оказались ошибочными, сообщает местная радиокомпания Sveriges Radio. Звуки, которые засекли военные радары, в действительности исходили из «шведского источника», «наблюдения частных лиц» не соответствовали действительности, а подлодка, которую позже засекли в 2015 году, оказалась немецкой. 12 июня 2016 Sveriges Radio

Евросоюз «помог» шведским фирмам потерять треть доходов в России Крупнейшие шведские компании жалуются на проблемы, вызванные резким сокращением экспорта после введения санкций в отношении России. За год он упал фактически на 30%, а по отдельным показателям (продукты питания, напитки, табачные изделия) поставки снизились на 45%, сообщает Sveriges Radio. Впрочем, свою роль сыграла и российская бюрократия, отмечается в статье. 3 августа 2015 Sveriges Radio

Каждый пятый россиянин боится гомосексуалов Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному впервые за десять лет, гомофобия в России сильно усилилась, сообщает Sveriges Radio. По некоторым параметрам - вдвое: каждый пятый из опрошенных посчитал, что представители ЛГБТ опасны и должны быть изолированы от общества. 13 июля 2015 Sveriges Radio

Sveriges Radio: Мнения дончан о «русификации» разделились Вывески на украинском языке в Донецке меняют на русские, сообщает Sveriges Radio. Большинство коммерческих предприятий и так пользуется русскими вывесками из-за преобладания русскоговорящего населения. Однако некоторые жители считают, что это лишняя мера, и полезнее было бы повесить указатели на английском. 4 июля 2015 Sveriges Radio