S&S: Москва утверждается в Сирии по отработанной схеме «зеленых человечков» У России есть безотказная схема расширения своего влияния, пишет Stars and Stripes. Она поддерживает одну из сторон гражданской войны, затем сосредотачивает свои усилия на дипломатическом фронте, выступая посредником на переговорах, которые остаются безрезультатными. Неразрешенность конфликта Москва использует как оправдание своего военного присутствия. Этого сценария она придерживалась во всех конфликтах последних 25 лет на постсоветском пространстве и теперь применяет его в Сирии. 25 марта 2016 Stars and Stripes

Stars and Stripes: НАТО предпочло увидеть в России не партнера, а врага Европейское командование вооруженных сил США выпустило новый стратегический документ, в котором среди своих приоритетов называет борьбу с российской угрозой, пишет Stars and Stripes. При этом уже существующего на временном основании контингента США в Европе недостаточно, чтобы справиться со всеми запросами, настаивает глава подразделения Филип Бридлав. 27 января 2016 Stars and Stripes

Stars and Stripes: Из-за России европейцы просят США о помощи «каждый день» Генерал НАТО Филип Бридлав продолжает настаивать на расширении военного присутствия США в Европе, пишет Stars and Stripes. По его словам, Европа постоянно просит увеличить военный контингент США из-за агрессивного поведения России. 6 января 2016 Stars and Stripes

Пентагон не понимает, зачем России С-400 и ракеты «воздух - воздух» Размещение российской системы ПВО С-400 и оснащение самолетов ракетами «воздух - воздух» не принесет пользы, ведь у террористов ИГ нет авиации, заявили в Пентагоне. Там считают, что это осложнит ситуацию, но не повлияет на действия американской коалиции, сообщает Stars and Stripes. В то же время в инциденте с Су-24 США полностью на стороне Турции, отмечает издание. 1 декабря 2015 Stars and Stripes

Stars and Stripes: ВМС США впервые испытают ПРО в Европе В октябре военно-морские силы США впервые будут участвовать в испытаниях системы противоракетной обороны в Европе, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на свой источник в 6-м флоте США. По данным издания, в испытаниях примут участие четыре американских корабля. 18 октября 2015 Stars and Stripes

S&S: Из-за санкций Россия не усилит флот – но региональной державе и такого хватит Будущее «амбициозных» планов России по модернизации ВМФ оказалось под вопросом, пишет Star and Stripes. Ведь из-за санкций необходимые кораблям западные детали оказались недоступны. Тем не менее, эксперты считают, что даже современного российского флота вполне хватает для региональных нужд страны. 3 августа 2015 Stars and Stripes

S&S: НАТО укрепляет «грузинский фланг» перед лицом «российской агрессии» В Грузии проходят ежегодные военные учения НАТО Agile Spirit, в которых на этот раз приняли участие не только грузинские и американские военнослужащие, но и небольшие воинские контингенты из Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии, сообщает Stars and Stripes. Это связано с тем, что раньше маневры проводились для отработки навыков совместного наступления во время операций в Афганистане, а теперь у союзников появилась «новая угроза». Речь идет, конечно, о России, «агрессивные действия которой у всех на уме», говорится в статье. 16 июля 2015 Stars and Stripes