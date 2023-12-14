Stars and Stripes: американские генералы всё активнее консультируют Украину по военным вопросам

Высокопоставленный американский генерал, возглавляющий инициативу по содействию безопасности на Украине из европейской штаб-квартиры в Германии, теперь проводит много времени в Киеве, пишет Stars and Stripes. Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи также играет всё более активную роль в предоставлении военных консультаций официальным лицам на Украине на фоне практически зашедшего в тупик контрнаступления против России.

Трёхзвёздный генерал армии США, базирующийся в Германии, теперь проводит много времени в Киеве, где он принимает активное участие в повышении качества консультаций, которые США предоставляют украинским военным, сообщает Stars and Stripes.

Генерал-лейтенант Антонио Агуто — младший, возглавляющий инициативу по содействию безопасности на Украине из европейской штаб-квартиры армии США в Висбадене, направляется в украинскую столицу на ротационной основе, отмечает издание.

Полковник Мартин О'Доннелл, пресс-секретарь армии США в Европе и Африке, отказался комментировать сообщения о поездках Агуто на Украину, сославшись на соображения оперативной безопасности.

«Американские военные чиновники регулярно взаимодействуют с посольством США в Киеве и высшим украинским военным руководством для консультаций по целому ряду вопросов», — сказал О'Доннелл.

Генерал Кристофер Каволи из Европейского командования США, выполняющий функции верховного главнокомандующего НАТО, также играет более активную роль в предоставлении военных консультаций официальным лицам на Украине на фоне практически зашедшего в тупик контрнаступления против России.

В прошлом месяце Каволи совершил свой первый визит на Украину после начала российской спецоперации в феврале 2022 года, присоединившись к министру обороны Ллойду Остину, который нанёс внезапный визит в Киев. Их поездка должна была продемонстрировать приверженность США поддержке Украины, даже несмотря на растущую неопределённость в отношении того, насколько долговечным будет обещание Вашингтона продолжать поставки оружия в страну.

На этой неделе Владимир Зеленский в Вашингтоне попытался заручиться поддержкой своих военных действий, которые в значительной степени зависят от поставок оружия и боеприпасов из США и европейских стран. Однако неспособность Украины добиться существенных успехов в ходе долгожданного летнего контрнаступления вызвала вопросы о военной стратегии Киева. Это также стало испытанием для терпения некоторых республиканцев в Вашингтоне, которые хотят сократить американскую поддержку Украины.

Сенатор Джей Ди Вэнс, республиканец из Огайо и ярый критик продолжающейся поддержки, заявил в воскресенье, что США должны побудить Украину отдать территории России, чтобы прекратить боевые действия. «В интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским, и мы должны положить конец этой войне», — сказал Вэнс в эфире телеканала CNN.

Однако Зеленский заявил, что уступка территории — не вариант. Он также сказал, что нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин заинтересован в каком-либо мирном соглашении. «Они видят, что их мечты сбываются, когда видят задержки или какие-то скандалы и ... когда поддержка борцов за свободу (падает)», — заявил Зеленский, говоря о руководстве в Кремле.

Зеленский и американские сторонники Украины утверждают, что от исхода войны зависит безопасность Европы, потому что победивший Путин будет воодушевлён новыми возможностями. Однако критики такой позиции говорят, что военные трудности Москвы на Украине обнажили пределы российской мощи и её способность бросить вызов возглавляемому американцами альянсу НАТО, отмечает Stars and Stripes.