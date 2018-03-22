Radio ZET
Radio ZET: польский чиновник предложил отобрать у России чемпионат из солидарности с Лондоном
Солидарность с Великобританией в деле об отравлении экс-шпиона Скрипаля можно проявить путём бойкота чемпионата мира по футболу, либо лишив Россию права на его проведение, советует чиновник канцелярии польского кабмина Михал Дворчик. По его мнению, именно второй вариант «союзнической солидарности» сильнее всего задел бы Владимира Путина, да и всех россиян.
Экс-президент Польши: Трамп сдаст Украину в обмен на компромисс с Россией
Экс-президет Польши не ждет от победы Трампа на выборах в США ничего хорошего. В интервью Radio ZET Алексндр Квасьневский отметил, что первой жертвой Трампа станет Украина, которую он продаст ради договоренностей с Россией. И, соответственно, Центральная и Восточная Европа также окажутся в сложной ситуации.
Схетына: Германия аннулирует визы «Ночным волкам»
Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в интервью Radio ZET заявил, что Германия аннулирует шенгенские визы «Ночным волкам», которые собирались отпраздновать День Победы в Берлине. Польша, через территорию которой намеревались ехать российские байкеры, по его словам, примет аналогичное решение сегодня.
Министр обороны: Польша встретит «зеленых человечков» во всеоружии
В отличие от Украины, Польша даст адекватный ответ на появление в стране вооруженных «зеленых человечков», заверил граждан страны министр обороны Томаш Семоняк. Здесь их появление немедленно будет расценено как агрессия против всего альянса НАТО.