Press TV: Россия предостерегла США от вмешательства во внутренние дела Ирана Замглавы МИД России Сергей Рябков предостерёг США от вмешательства во внутренние дела Ирана, сообщает Press TV. Кроме того, как передаёт иранский телеканал, он назвал «вредным и деструктивным» предложение американской стороны созвать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации с протестами в исламской республике. 5 января 2018 Press TV

Press TV: петербуржцам предлагают насладиться автомобильным искусством В музее современного искусства Санкт-Петербурга открылась выставка уникальных автомобилей Lamborghini, сообщает Press TV. Дизайн автомобилей столь уникален, что их можно отнести к настоящим произведениям искусства, уверяют представители компании. 9 сентября 2017 Press TV

Press TV: Асад поблагодарил Россию и Иран за помощь в борьбе с террористами Президент Сирии Башар Асад выразил благодарность России и Ирану за активную помощь в борьбе с терроризмом, передаёт Press TV. Асад также отметил, что изменение позиции Запада по Сирии — это результат упорства сирийского народа и армии. 20 августа 2017 Press TV

Эксперт: новые санкции подставляют не только Трампа, но и всю Америку Принятие новых санкций может нанести ущерб Америке в долгосрочной перспективе, считает старший редактор Veterans Today Джим Дин. Предлагаемые конгрессом ограничительные меры противоречат нормам ВТО. А это значит, что Вашингтон и впредь сможет игнорировать любые ранее подписанные соглашения, заявил эксперт в эфире Press TV. 28 июля 2017 Press TV

Press TV: санкции нужны США, чтобы нагнетать страх и зарабатывать деньги США приняли новые санкции, потому что им выгоден рост напряжённости в мире, заявил в эфире Press TV главный редактор The Dollar Vigilante Джефф Бервик. Американские власти заинтересованы в том, чтобы поддерживать своих граждан в состоянии постоянного страха. Также они стремятся удовлетворить непомерные денежные аппетиты военно-промышленного комплекса США, поясняет эксперт. 26 июля 2017 Press TV

Press TV: Россия будет осуществлять мониторинг за прекращением огня в Сирии Для обеспечения режима прекращения боевых действий военная полиция России развернула в двух зонах деэскалации в Сирии контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты, сообщает Press TV. В будущем Москва планирует принять аналогичные меры в других зонах деэскалации. 25 июля 2017 Press TV

Press TV: в чернобыльской зоне отчуждения появился хостел Внутри зоны отчуждения Чернобыля начал работу новый хостел, передаёт Press TV. Как отмечается в сюжете иранского канала, украинские чиновники утверждают, что количество туристов, прибывающих в Чернобыль, растёт, и услуги проживания пользуются там большим спросом. 18 июня 2017 Press TV

Press TV: Лавров призвал США не допустить новых ударов по силам Дамаска Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном призвал Вашингтон принять конкретные меры по недопущению в будущем ударов по проправительственным силам в Сирии, сообщает Press TV. Главы внешнеполитических ведомств также согласились укреплять сотрудничество в целях прекращения конфликта в этой ближневосточной стране. 11 июня 2017 Press TV

Эксперт Press TV: демократы США воскрешают атмосферу холодной войны В эфире Press TV Ричард Бекер из антивоенной правозащитной организации The ANSWER Coalition заявил, что, добиваясь отставки Трампа, американские демократы постоянно твердят о вмешательстве России и возрождают атмосферу холодной войны. Но при этом они обходят вниманием по-настоящему важные проблемы граждан США и всего мира. 9 июня 2017 Press TV

Press TV: союзники Сирии пригрозили США ответным ударом После того как США нанесли удар по солдатам сирийской армии и её союзников, командующий оперативным штабом союзников Сирии предупредил Вашингтон, что сторонники Асада располагают достаточным потенциалом, чтобы, когда США пересекут красную линию, нанести ответный удар, сообщает Press TV. МИД России также осудил действия США, назвав их «агрессивным актом». 8 июня 2017 Press TV