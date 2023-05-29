Press TV: от энергетического кризиса в ЕС прошлой зимой погибло больше людей, чем от коронавируса

Прошлой зимой в странах Евросоюза от энергетического кризиса погибло больше людей, чем от коронавируса, сообщает телеканал Press TV. 68 тыс. человек умерло из-за того, что они не смогли обогреть свои дома, поэтому энергетическая бедность — намного более серьёзная проблема, чем коронавирус, считают европейцы. Более того, число смертей было бы гораздо выше, если бы не мягкие погодные условия минувшей зимой.

По официальным данным, прошлой зимой в 28 европейских странах от коронавируса умерло 59,7 тыс. человек, однако ещё большее число, 68 тыс., умерло из-за того, что не могло обогреть свои дома, сообщает телеканал Press TV.

Эта статистика поражает, но граждане, с которыми пообщались репортёры телеканала, не удивлены. «Энергетическая бедность в Европе и во всём мире сейчас является более серьёзной проблемой — гораздо более серьёзной проблемой, чем коронавирус», — сказал один из опрошенных.

«Я считаю, что правительство должно изменить свою политику, чтобы помочь бедным людям, а также людям среднего класса, совладать с этой проблемой, касающейся энергии», — отметил другой.

Исследование журнала Economist было проведено в период с ноября по февраль прошлого года. Данные были собраны по всем 27 странам ЕС, за исключением Мальты и Кипра, сообщает Press TV.

В исследование были также включены Великобритания, Норвегия и Швейцария. Однако суть в том, что действия лидеров ЕС по прекращению поставок дешёвой энергии из России привели к гибельным последствиям, подчёркивает телеканал.

Между тем, только что были опубликованы последние данные о финансовой поддержке Украины со стороны ЕС. Многим гражданам, испытывающим трудности, они покажутся заоблачными.

«Если суммировать всю помощь, военную, гражданскую, гуманитарную, финансовую, помощь беженцам, — если суммировать всю эту помощь Украине, то ЕС и его государства-члены предоставили 65 миллиардов евро», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

В четверг Еврокомиссия признала, что базовый уровень инфляции в еврозоне, который, по мнению аналитиков, напрямую связан с санкциями против России, остаётся неумолимо высоким. «Это сказывается на покупательной способности населения, особенно в группах с низким и средним уровнем дохода, и снижает конкурентоспособность компаний ЕС», — заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домровскис.

Европейский центральный банк продолжает повышать процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию, отмечает Press TV.

Согласно статистическим моделям, количество смертей, связанных с высокими ценами на электроэнергию, было бы гораздо выше прошлой зимой, если бы погодные условия не оказались такими мягкими.

Возникает вопрос, сколько людей может погибнуть предстоящей зимой, если власти ЕС не смогут обеспечить надёжное снабжение по разумным ценам и если погодные условия окажутся намного холоднее, подчёркивает Press TV.