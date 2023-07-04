Press TV: Иран официально стал членом ШОС

Тегеран завершил своё 15-летнее путешествие к статусу полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества, передаёт Press TV. По данным канала, окончательное оформление членства состоялось на 23-м саммите организации, который стартовал во вторник.
Иран официально стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе стартовавшего во вторник 23-го виртуального саммита организации, пишет сайт Press TV.
Как отмечается в материале канала, Иран подал заявку на членство в ШОС ещё 15 лет назад, однако одобрение она получила лишь в 2021 году. Процесс оформления статуса для Тегерана начался в марте 2022-го; в сентябре того же года иранские власти подписали меморандум о намерении вступить в организацию, а месяц спустя вступление одобрил парламент страны, говорится в статье.
ШОС — крупнейшее по географическому и демографическому охвату дипломатическое объединение в мире, напоминает корреспондент Press TV. Членами организации, помимо только что получившего полноценный статус Ирана, являются Китай, Россия, Индия, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан.
По информации Press TV, председательствующий на 23-м саммите ШОС премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Иран со вступлением в организацию, адресовав «наилучшие пожелания президенту Ибрахиму Раиси и иранскому народу».
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