Столтенберг: войска НАТО останутся в Польше, пока не исчезнет российская угроза Натовские войска останутся в Польше и в Прибалтийских странах до тех пор, пока будет сохраняться угроза со стороны России, заявил в беседе с Polskie Radio Йенс Столтенберг. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что необходимо направить России сигнал, что действия, которые она совершила в Крыму и на Украине, должны быть полностью исключены в отношении какой-либо страны — члена НАТО. 15 марта 2018 Polskie Radio

Polskie Radio: Варшава протянула Москве руку и ждёт ответа от «эталона» дипломатии На встрече нового главы польской дипломатии Яцека Чапутовича с послом России в Польше Сергеем Андреевым руководитель МИД призвал Москву вернуть Варшаве обломки президентского Ту-154. Однако вместе с тем он впервые выразил готовность к диалогу и по другим вопросам, тем самым пойдя дальше своего предшественника. Правильный шаг — учитывая, что «эталонная» московская дипломатия ничего просто так не организует, уверены эксперты. 8 февраля 2018 Polskie Radio

Польский политик: если Европе придётся выбирать, то она предпочтёт Москву Киеву Украинская власть совершает огромную политическую ошибку, портя отношения с Польшей и делая ставку на Европу, уверен глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. В интервью изданию Sieci он объяснил, что в случае обращения украинских властей за помощью к ЕС европейские страны скорее поддержат Москву, нежели Киев, сообщает Polskie Radio. 27 ноября 2017 Polskie Radio

Глава МИД Польши: Москва не хочет общаться с Варшавой на высшем уровне Россия намерена либо «переждать», либо «игнорировать» действующее польское правительство, считает глава МИД страны Витольд Ващиковский. Министр отметил, что между Москвой и Варшавой отсутствует диалог на высшем уровне, потому что Россия сама этого не хочет. А ключи к налаживанию отношений находятся у Москвы в руках, уверен Ващиковский. 8 ноября 2017 Polskie Radio

Polskie Radio: в Польше решили, что вправе требовать от России репараций Польша вправе требовать уплаты военных репараций не только от Германии, но и от России, заявил депутат Ян Мосиньский. Как сообщает Polskie Radio, в 1921 году РСФСР и Польша подписали Рижский договор, предусматривающий выплату Варшаве 30 млн рублей, но эти деньги столица Польши так и не получила. 2 сентября 2017 Polskie Radio

Мачеревич: только решимость и сила остановит российскую агрессию «Только решимость и сила может остановить нарастающую российскую агрессию», — заявил в интервью радиостанции Polskie Radio Антони Мачеревич. Министр национальной обороны Польши подчеркнул, что оборона восточного фланга НАТО — это самое существенное задание польской армии. Более того, он предупредил, что Россия не является такой сильной, как сама о себе говорит, но и она и не такая слабая, как хотелось бы тем, кто наблюдает за ней. 16 августа 2017 Polskie Radio

Polskie Radio: Варшава грозит Москве штрафами за некачественный газ Польша возобновила закачку в свою газотранспортную систему российского газа, который, по сообщениям компании-оператора Gaz-System, не соответствовал параметрам по качеству, сообщает Polskie Radio. При этом компания не исключает введения штрафов и предупреждает, что она, возможно, не подпишет следующий контракт с «Газпромом». 23 июня 2017 Polskie Radio

Генерал Бридлав: в отношениях НАТО с Россией сначала нужно восстановить доверие Готовность НАТО противостоять угрозе с востока не исключает возможности взаимодействия с Россией. Как отметил в интервью Polskie Radio бывший командующий силами альянса в Европе генерал Филип Бридлав, надо определить области возможного сотрудничества и сделать первые шаги в этом направлении. А начать, по его мнению, необходимо с восстановления доверия между НАТО и Россией. 15 июня 2017 Polskie Radio

Polskie Radio: реальный вес России в отношениях с США не соответствует её амбициям Каждый президент CША, включая Трампа, мечтал о перезагрузке отношений с Россией, однако последняя удачная попытка такого рода была предпринята очень давно — ещё во времена Рейгана и Горбачёва, заявил в интервью Polskie Radio польский политолог Адам Эберхардт. Причину он видит в излишней амбициозности Москвы, которая не согласна играть роль младшего партнёра Вашингтона. К тому же нынешнему лидеру Белого дома просто не позволят пойти на реальное сближение с Кремлём, уверен аналитик. 8 июня 2017 Polskie Radio

Грузинский эксперт: успехи Грузии на пути модернизации вызывают в Кремле страх После «революции роз» в Грузии и так называемой арабской весны Москва начала опасаться зеркального повторения этих событий у себя, заявил в интервью Polskie Radio замглавы Института стратегических исследований Ираклий Порчхидзе. Грузинский эксперт полагает, что глава России боится успехов, которых достигли грузины на пути прогресса, отсюда и его нежелание нормализовать отношения с Тбилиси. 2 мая 2017 Polskie Radio