Nikkei Asian Review
Nikkei: за желанием сблизиться с Россией у Токио стоят не только Курилы
Несмотря на напряжённость между Западом и Москвой, Токио активно работает над укреплением отношений с Россией. Однако вопреки расхожему мнению за стремлением сблизиться с Кремлём у Японии стоит не только желание решить спор по Южным Курилам — Токио видит в Москве выгодного партнёра в Азиатско-Тихоокеанском регионе, утверждает аналитик Nikkei Asian Review Джеймс Браун.
NAR: Россия претендует на роль главного посредника по «корейской проблеме»
Россия наращивает дипломатические контакты с Северной Кореей, и это может ослабить влияние Китая как «ключевого посредника», пишет Nikkei Asian Review. Ким Чен Ын может выбрать Россию как своего партнёра для того, чтобы заключить лучшую сделку, если лидер КНДР решит сесть за стол переговоров. А Россия, как отмечает издание, считает свою роль посредника «козырем» перед США, и поэтому придаёт северокорейскому вопросу первостепенное значение.
Nikkei: у России морские ежи вкусные, но их японцам мало
Из-за повышения температуры моря улов морских ежей, которых так почитают в традиционной японской кухне, значительно сократился, пишет Nikkei Asia Review. И хотя Россия помогает соседу справляться с высоким спросом, в таких условиях морские ежи становятся для японцев ещё большим деликатесом, отмечает ресурс.
Nikkei: российские войска на Дальнем Востоке заставят США проявить «сдержанность» в отношении Северной Кореи
В рамках военных учений российские войска приблизились к границе Северной Кореи, сообщает Nikkei. По мнению издания, тем самым Россия посылает сигнал США о необходимости проявить «сдержанность», так как Вашингтон рассматривает возможность атаки на северокорейские ядерные объекты. В случае если США нанесут ядерный удар по Пхеньяну, российскому Дальнему Востоку угрожает выпадение ядерных осадков и наплыв северокорейских беженцев, добавляет издание.