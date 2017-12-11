Nikkei: за желанием сблизиться с Россией у Токио стоят не только Курилы Несмотря на напряжённость между Западом и Москвой, Токио активно работает над укреплением отношений с Россией. Однако вопреки расхожему мнению за стремлением сблизиться с Кремлём у Японии стоит не только желание решить спор по Южным Курилам — Токио видит в Москве выгодного партнёра в Азиатско-Тихоокеанском регионе, утверждает аналитик Nikkei Asian Review Джеймс Браун. 11 декабря 2017 Nikkei Asian Review

NAR: Россия претендует на роль главного посредника по «корейской проблеме» Россия наращивает дипломатические контакты с Северной Кореей, и это может ослабить влияние Китая как «ключевого посредника», пишет Nikkei Asian Review. Ким Чен Ын может выбрать Россию как своего партнёра для того, чтобы заключить лучшую сделку, если лидер КНДР решит сесть за стол переговоров. А Россия, как отмечает издание, считает свою роль посредника «козырем» перед США, и поэтому придаёт северокорейскому вопросу первостепенное значение. 5 декабря 2017 Nikkei Asian Review

Nikkei: у России морские ежи вкусные, но их японцам мало Из-за повышения температуры моря улов морских ежей, которых так почитают в традиционной японской кухне, значительно сократился, пишет Nikkei Asia Review. И хотя Россия помогает соседу справляться с высоким спросом, в таких условиях морские ежи становятся для японцев ещё большим деликатесом, отмечает ресурс. 25 августа 2017 Nikkei Asian Review