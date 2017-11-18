Neues Deutschland: Трамп «балует» армию США рекордно высоким бюджетом Президент США Дональд Трамп выделил на финансирование армии $700 млрд, что на 15% больше, чем в прошлом году, сообщает Neues Deutschland. Однако ещё при Обаме Вашингтон выделил на армию больше денег, чем за последние пять лет, добавляет издание. 18 ноября 2017 Neues Deutschland

Русские — татары или европейцы: Neues Deutschland прошлась по стереотипам Запада Запад всегда относился к России двойственно, пишет Neues Deutschland. То русских выставляли «дикими, воинственными степными всадниками» с азиатскими корнями, то настоящими европейцами, сохранившими своё начало. При этом оба стереотипа существуют в сознании западных обывателей параллельно и имеют мало общего с действительностью, уверен автор. 15 апреля 2017 Neues Deutschland

Neues Deutschland: Россия сближается с Израилем, несмотря на признание разделённого Иерусалима Признав Иерусалим столицей и Израиля, и Палестины, Россия совершила «поспешный» политический шаг, так как израильтяне отказываются от этого разделения, пишет Neues Deutschland. Однако, несмотря на это, израильские власти заинтересованы в тесных связях с Кремлём, а глава правительства Нетаньяху ездит в Москву «чаще, чем в Вашингтон», отмечает издание. 10 апреля 2017 Neues Deutschland

ND: разгон «тунеядцев» заставит Лукашенко повернуться к Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко потерпел фиаско со своим «злосчастным» «декретом о тунеядстве», пишет Neues Deutschland. После применения силы против демонстрантов в Минске «последнему диктатору Европы» вряд ли удастся нормализовать отношения с ЕС. Если внутренний конфликт накалится, а разрыв с Западом никуда не денется, то Батьке вновь придётся вспомнить о России, убеждено немецкое издание. 27 марта 2017 Neues Deutschland

ND: Вместо «нулевой толерантности» России достался чемпионат по биатлону Несмотря на то что Россию официально лишили права претендовать на проведение международных турниров в связи с допинговым расследованием WADA, чемпионат мира по биатлону 2021 года решено провести в Тюмени, пишет Neues Deutschland. Немецкое издание возмущено и считает, что это решение явно противоречит «мнимой» политике нулевой терпимости президента МОК Томаса Баха. 9 сентября 2016 Neues Deutschland

Neues Deutschland: «Культ толерантности» отталкивает россиян от Запада По результатам опроса «Левада-Центра», подавляющая часть россиян разочарована в западном образе жизни и демократических ценностях, пишет Neues Deutschland. По сравнению с предыдущими годами граждане РФ больше не рвутся за границу. При этом главное, что их останавливает, – это существующий на Западе «культ толерантности», полагает издание. 16 октября 2015 Neues Deutschland

Neues Deutschland: НАТО выдворяет россиян под надуманным предлогом Прикрываясь «необходимостью реорганизации», НАТО сократило представительство России при альянсе до ничтожной величины, пишет Neues Deutschland. Автор статьи Клаус Йоахим Херман считает, что истинная причина этих действий в том, что Запад возвращается к политике вражды с Россией, ломая то, что строилось десятилетиями. 14 апреля 2015 Neues Deutschland

ND: Без России ЕС не спасти Украину от банкротства После государственного переворота Украине сейчас важнее всего преодолеть экономический кризис, пишет Neues Deutschland. Евросоюз готов выделить средства для финансовой помощи, однако, как заявил министр иностранных дел ФРГ, без содействия России тут не справиться. 25 февраля 2014 Neues Deutschland

ND разрушает стереотипы о проблемах российских журналистов Пресс-конференция «Репортеров без границ» и Human Rights Watch в Берлине должна была показать тяжелое положение журналистов, которые освещают Олимпиаду. Однако главный редактор «Новой газеты Кубани» удивила всех похвалой в адрес российских властей, сообщает Neues Deutschland. 31 января 2014 Neues Deutschland