NOZ: прагматизм в отношениях с Россией спасёт Европу от раскола Миграционный кризис породил раскол в Европе и способствовал формированию новой оси Австрия — Венгрия, пишет Neue Osnabrücker Zeitung. Чтобы предотвратить дальнейший распад, Берлин должен отказаться от «нравственных ультиматумов» и начать проводить «свободную от атлантического влияния, прагматичную политику в отношениях с Россией», советует автор статьи Буркхард Эверт. 19 декабря 2017 Neue Osnabrücker Zeitung

NOZ: немецкий политик призвала бойкотировать чемпионат мира по футболу в России Политикам и публике следует держаться подальше от чемпионата мира по футболу 2018 года в России, заявила в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung депутат Европарламента Ребекка Хармс. По её словам, всем необходимо последовать «образцовому» примеру бывшего президента Германии, который в 2014 году проигнорировал зимние Олимпийские игры в Сочи. 2 декабря 2017 Neue Osnabrücker Zeitung

Немецкий эксперт: Россию надо отстранить от Олимпиады, даже если допинг недоказуем Если спортсмены какой-либо страны используют допинг с поощрения государства, необходимо применить против этой страны максимально жёсткие санкции, считает немецкий эксперт по допингу Хайо Зеппельт. В интервью Neue Osnabrücker Zeitung он призвал отстранить всю российскую команду от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане за допинг «на государственном уровне», хотя доказать его применение невозможно. 11 ноября 2017 Neue Osnabrücker Zeitung

NOZ: немецкий политик рассказал Путину о желании европейцев отдохнуть в Крыму Многие европейцы охотно отдохнули бы в Крыму и посмотрели, как там изменились условия после присоединения к России, заявил в интервью Neue Osnabrücker Zeitung глава региональной фракции Левой партии Германии Андреас Маурер. Об этом политик заявил Владимиру Путину в ходе их встречи в Крыму 18 августа. В ответ на это украинский сайт пригрозил ему расправой, рассказал Маурер. 29 августа 2017 Neue Osnabrücker Zeitung

Немецкий политик: нельзя брать пример с США и загонять Россию в угол Россию нельзя загонять в угол, из которого ей больше не выбраться, заявил в интервью Neue Osnabrücker Zeitung депутат бундестага, один из лидеров партии зелёных Юрген Триттин. По его словам, некоторые в конгрессе США заинтересованы в том, чтобы Российская Федерация пришла в упадок. «Это неприемлемо и угрожает нашей безопасности в Европе», — подчеркнул немецкий политик. 21 августа 2017 Neue Osnabrücker Zeitung

Берлин: Европа под угрозой из-за «Америки на первом месте» Система энергообеспечения ЕС пострадает от новых штрафных мер Вашингтона против Москвы, заявил в интервью Neue Osnabrücker Zeitung уполномоченный правительства Германии по связям с Россией Гернот Эрлер. По мнению немецкого политика, теперь США могут наложить санкции на любое российско-европейское сотрудничество в энергетической сфере. 27 июля 2017 Neue Osnabrücker Zeitung

NOZ: за стремление к диктатуре ЕС пригрозил лишить Польшу денег Брюссель шокирован польской судебной реформой и грозит лишить Варшаву финансирования за последовательное упразднение верховенства права, пишет Neue Osnabrücker Zeitung. Европейцы элементарно не хотят платить за установление диктатуры в одной из стран Евросоюза, заявила еврокомиссар Вера Юрова. 20 июля 2017 Neue Osnabrücker Zeitung

Депутат Европарламента: европейцам не стоит паниковать из-за сближения Турции с Россией Сближение Турции с Россией вызывает беспокойство у многих европейцев, однако депутат Европарламента и бывший глава комитета по иностранным делам Эльмар Брок призвал их сохранять спокойствие. В интервью Neue Osnabrücker Zeitung он подчеркнул, что не следует предаваться панике только из-за того, что два президента решили «побрататься на публику»: если Анкара пойдёт на сближение с Россией, Эрдоган станет зависим от Москвы, а это ему не понравится. 4 мая 2017 Neue Osnabrücker Zeitung

Эрлер: без России найти решение сирийского кризиса не получится Попытки Москвы заблокировать резолюции по санкциям против Сирии лишь ставят под сомнение дееспособность Совета Безопасности ОНН, заявил уполномоченный правительства ФРГ по связям с Россией Гернот Эрлер. При этом, как сообщает Neue Osnabrücker Zeitung, он отметил, что без участия России найти решение сирийского конфликта не получится. И Запад должен это учитывать. 2 марта 2017 Neue Osnabrücker Zeitung

Немецкий политик: планы Трампа по сближению с Россией «крайне проблематичны» Планы Дональда Трампа по достижению разрядки с Кремлём через смягчение санкций и ядерное разоружение «крайне проблематичны», заявил в интервью Neue Osnabrücker Zeitung уполномоченный правительства Германии по России Гернот Эрлер. Отказавшись от санкций как «средства оказания давления на Россию» в украинском конфликте, Трамп тем самым нанесёт вред «консенсусу Запада», что лишь сыграет на руку Москве, пояснил Эрлер. 20 января 2017 Neue Osnabrücker Zeitung