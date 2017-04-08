Nasz Dziennik
Польский историк: контингент НАТО в Прибалтике — не угроза для России
Москва только поднимает шум вокруг размещения контингента НАТО в Прибалтике, уверен польский историк и эксперт по безопасности Анджей Запаловский. Как он заявил в интервью изданию Nasz Dziennik, войска альянса играют лишь имиджевую роль и не имеют абсолютно никакого стратегического значения.
Польский историк: Россия не отдаст ни Крым, ни Курилы — но поладит с Западом
Перезагрузка в американско-российских отношениях, конечно же, наступит, вопрос только в том, какова будет цена, уверен польский историк Анджей Запаловский. В интервью изданию Nasz Dziennik он отметил, что Дональд Трамп уже начал вести торг, чтобы получить максимум возможного в обмен на ряд уступок Москве.
Польский историк: Украина стремится втянуть Запад в конфликт с Россией
Украина изначально стремилась втянуть как можно больше стран в формальный конфликт с Россией и продолжает политику в этом направлении, считает польский историк и эксперт по безопасности Анджей Запаловский. А недавние заявления Порошенко о возможном введении военного положения скорее являются ответом Киева на внутреннюю угрозу вспышки общественного недовольства из-за повального обнищания населения, отметил эксперт в интервью Nasz Dziennik.
Польский экс-министр: НАТО не претендует на российскую территорию
Россия зря так болезненно реагирует на нынешние масштабные учения НАТО в Польше, заявил экс-министр национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев. Как он отметил в интервью Nasz Dziennik, это лишь проверка боеспособности войск альянса, и никто не собирается развязывать войну и отбирать у России ее территории.
ND: У Варшавы хватает возможностей для политического торга с Москвой
Взгляды Польши и России не обязательно должны совпадать, но это не значит, что они не смогут найти сферы общих интересов, уверен польский историк Анджей Запаловский. Как он отметил в интервью Nasz Dziennik, несмотря на резкие заявления, новое польское правительство вполне может сделать предметом торга с Москвой и возвращение обломков самолета, и продление санкций, и пересмотр отношения к Донбассу.