Польский историк: контингент НАТО в Прибалтике — не угроза для России Москва только поднимает шум вокруг размещения контингента НАТО в Прибалтике, уверен польский историк и эксперт по безопасности Анджей Запаловский. Как он заявил в интервью изданию Nasz Dziennik, войска альянса играют лишь имиджевую роль и не имеют абсолютно никакого стратегического значения. 8 апреля 2017 Nasz Dziennik

Польский историк: Россия не отдаст ни Крым, ни Курилы — но поладит с Западом Перезагрузка в американско-российских отношениях, конечно же, наступит, вопрос только в том, какова будет цена, уверен польский историк Анджей Запаловский. В интервью изданию Nasz Dziennik он отметил, что Дональд Трамп уже начал вести торг, чтобы получить максимум возможного в обмен на ряд уступок Москве. 17 февраля 2017 Nasz Dziennik

Польский историк: Украина стремится втянуть Запад в конфликт с Россией Украина изначально стремилась втянуть как можно больше стран в формальный конфликт с Россией и продолжает политику в этом направлении, считает польский историк и эксперт по безопасности Анджей Запаловский. А недавние заявления Порошенко о возможном введении военного положения скорее являются ответом Киева на внутреннюю угрозу вспышки общественного недовольства из-за повального обнищания населения, отметил эксперт в интервью Nasz Dziennik. 24 августа 2016 Nasz Dziennik

Польский экс-министр: НАТО не претендует на российскую территорию Россия зря так болезненно реагирует на нынешние масштабные учения НАТО в Польше, заявил экс-министр национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев. Как он отметил в интервью Nasz Dziennik, это лишь проверка боеспособности войск альянса, и никто не собирается развязывать войну и отбирать у России ее территории. 7 июня 2016 Nasz Dziennik