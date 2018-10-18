Польский депутат: правительство Туска сотрудничало с Москвой по делу смоленской катастрофы, но не в интересах Польши

Польский депутат партии «Право и справедливость» Станислав Петрович уверен, что договориться с русскими нельзя. В беседе с изданием Nasz Dziennik он упрекает правительство Дональда Туска в сотрудничестве с Россией, но не в интересах Польши.

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуть обломки разбившегося под Смоленском Туполева, но лишь спустя 8 лет, пишет Nasz Dziennik. «Это длилось так долго, потому что не было политической воли среди правящих Польшей во время смоленской катастрофы и непосредственно после нее. В особенности такой политической воли не проявило правительство Дональда Туска, которое сделало всё возможное, чтобы у Польши не было доступа к обломкам Ту-154М, а также к оригиналу чёрных ящиков. Правительство Дональда Туска в том моменте сотрудничало с Россией, но не в интересах Польши, а в интересах России. Ведь как назвать по-другому решение о передаче следствия российской стороне?» — задаётся вопросом в беседе с польский изданием Nasz Dziennik депутат партии «Право и справедливость» Станислав Петрович.



В интервью политик выразил уверенность в том, что на Россию следует надавить, но при этом отметил, что введение санкций за Смоленск выглядит сложно, потому что самые сильные игроки в союзе вроде Германии или Франции тесно сотрудничают с Москвой и тем самым показывают, какое на самом деле значение для них имеет солидарность Европейского союза. Но важнее, что в резолюции Парламентской ассамблеей Совета Европы России дан период максимально в 1 год для реализации поставленных там требований.



«Это своего рода давление на российскую сторону. При этом утверждается, что поведение россиян, показывает, что им скорее всего есть что скрывать. Если бы россияне не чувствовали никакой вины, то сами бы старались, чтобы сразу на месте катастрофы появились международные эксперты. Было бы видно, что России нечего скрывать, и она не хочет, чтобы её осуждали, более того, что старается, чтобы появились здесь по возможности самые выдающиеся эксперты по авиакатастрофам и выяснили все детали. Однако россияне до того времени вели себя совсем иначе», — подчёркивает Петрович.



«Я думаю, что то, какая Россия на самом деле, потихоньку доходит до некоторых европейских стран. То, что она не заслуживает доверия, а как раз наоборот — становится все более опасной для европейского, а тем самым также для мирового порядка», — считает польский депутат.



В беседе он также подчеркнул, что резолюция возможно не так сильно повлияет на отношения Москвы и Варшавы. Важнее, что точку зрения Польши о смоленской катастрофе, возможно, разделят несколько десятков европейских государств. Это важно, потому что показывает, что это не только одержимость поляков, а обоснованное требование. Международное право действительно располагает относительно слабыми санкциями, но такие санкции существуют в международном праве. Особенно эффективны те санкции, которые вводят Соединенные Штаты — санкции экономического характера. Также возможность исключения России из членства в некоторых международных организациях, а тем самым снижение ранга России на международной арене, а также потеря репутации может стать серьезным последствием для Кремля, резюмирует в беседе с польским изданием Nasz Dziennik депутат партии «Права и справедливость» Станислав Петрович.