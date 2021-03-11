Nasz Dziennik: Варшава осудила Киев за прославление Шухевича, ответственного за геноцид поляков

Прославление главнокомандующего УПА на Украине Романа Шухевича оскорбляет память жертв националистов, среди которых 100 тыс. поляков, заявил Институт национальной памяти Польши. Такое осуждение от польской организации последовало после того, как было принято решение назвать городской стадион украинского Тернополя именем Шухевича, пишет Nasz Dziennik.

«Прославление Романа Шучевича на Украине оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв, погибших от рук националистов под знамёнами ОУН-УПА*. Эта антипольская этническая чистка, произведённая украинскими националистами, имела характер геноцида», — говорится в заявлении Института национальной памяти Польши в связи с присвоением городскому стадиону украинского Тернополя имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Акцию протеста против этого решения украинских властей Институт национальной памяти опубликовал в социальных сетях, где он напомнил о том, что Роман Шухевич во время Второй мировой войны среди прочих возглавлял Украинскую повстанческую армию и он ответственен за геноцид мирного населения Польши, сообщает Nasz Dziennik. «Роман Шухевич, будучи лидером ОУН, выступал одним из крайне ярых сторонников жестокой чистки и физического уничтожения польского населения», — объяснил Институт национальной памяти, отметив при этом, что в 1943—1945 годах УПА убила около 100 тыс. поляков.

Институт также напомнил, что в 2011 году Окружной административный суд Донецка отменил указ от 12 октября 2007 года о присвоении посмертно Шухевичу звания героя Украины.

В связи с решением властей Тернополя почтить память Шухевича посол Польши в Киеве Бартош Чихоцкий отменил свой визит в этот город. В письме к главе Тернопольской облгосадминистрации Владимиру Труше посол Польши сообщил, что «с большим сожалением» и «в последнюю минуту» отменяет визит, нацеленный на развитие и углубление сотрудничества этого региона с польскими партнёрами. «К сожалению, из-за решения депутатов городского совета Тернополя от 5 марта назвать городской стадион именем Романа Шухевича у меня не было другого выхода, кроме как отказаться от своего визита», — написал Чихоцкий.

Решение тернопольских властей осудил и посол Израиля на Украине Джоэль Лион, потребовавший во вторник незамедлительной отмены решения. В ответ на протестные заявления пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что дискуссии о национальной памяти следует оставить историкам. «Сохранение национальной памяти украинского народа остаётся одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Вместе с тем дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот», — написал Николенко в Twitter в среду.

Издание также обращает внимание на то, что отношения с властями Тернополя на уровне местного самоуправления приостановил город Замосць. Президент города Анджей Внук сообщил об отказе от реализации проекта «Общая история двух городов — Тернополя и Замости», стоимость которого оценивалась более чем в €68 тыс, резюмирует Nasz Dziennik.



* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).



