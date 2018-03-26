Libération: арест «украинской Жанны Д'Арк» — сигнал для всей оппозиции Надежда Савченко, бывший депутат Верховной рады Украины, ещё недавно считавшаяся украинской «Жанной Д’Арк», своим темпераментом и взглядами за короткий срок сумела настроить против себя всё украинское общество, отмечает Libération. Уголовное дело против бывшего символа борьбы с российской агрессией, которую теперь обвиняют в попытке государственного переворота на Украине в интересах Москвы, может быть предостережением украинских властей сторонникам смены режима в военных кругах страны, считает газета. 26 марта 2018 Libération

«Голливудские звёзды и остросоциальные сюжеты» — Libération раскрыла секрет отбора фильмов на Берлинале Накануне открытия Берлинский международный кинофестиваль оказался в центре скандала, передаёт Libération. Немецкие кинематографисты протестуют против проводимой дирекцией фестиваля политики, согласно которой для отбора в конкурсную программу фильму достаточно иметь сценарий на тему проблем современного общества и американскую звезду в главной роли. Подтверждение этих упрёков автор статьи находит и в фильмах, прошедших фестивальный отбор в этом году. 24 февраля 2018 Libération

Libération: допинг-скандал в кёрлинге вызывает больше вопросов, чем злобы Кёрлинг — это дисциплина, в которой больше ценится меткость и тактика, нежели сила, отмечают сами спортсмены, оттого им непонятно, как могло получиться так, что допинг-проба российского спортсмена Александра Крушельницкого могла дать положительный результат. Впрочем, отмечает Libération, если это был мельдоний, то польза от него всё же есть: он помогает больше выкладываться на тренировках и предотвращает инфаркт. 20 февраля 2018 Libération

Libération: спустя 10 лет после обретения независимости Косову так и не удалось стать полноценным государством Спустя десять лет после формального обретения независимости Косово всё ещё с трудом можно назвать сформировавшимся суверенным государством, констатирует Libération. Бедность, коррупция, преступность — вот лишь малая часть проблем государства, решить которые пока не под силу ни самим косовцам, ни международному сообществу. 17 февраля 2018 Libération

Libération: Украина для Саакашвили — шанс «привести вторую страну к успеху» В интервью Libération Михаил Саакашвили заявил, что он готов к публичному сожжению, «если это поможет Украине». Политик осудил деятельность олигархов во главе с Петром Порошенко, которые в попытке сохранить свою власть препятствуют реформам. Впрочем, даже если борьба за процветание Украины для Саакашвили обернётся экстрадицией в Грузию, он уверен, что сторонники и там устроят ради него переворот. 8 февраля 2018 Libération

Libération: Россия проведёт альтернативу пхёнчханской Олимпиаде в Сочи Владимир Путин напомнил правительству о решении провести собственные соревнования для спортсменов, не допущенных до зимней Олимпиады в Пхёнчхане, пишет Libération. Победители получат награды, равные олимпийским. Как сообщают российские СМИ, мероприятие, вероятно, пройдёт в Сочи. 2 февраля 2018 Libération

«Страны, где не гнездятся птицы»: Libération рассказала, как мировые СМИ переводили цитату о «грязных дырах» В минувшую пятницу американский президент Дональд Трамп поставил в затруднительное положение СМИ всего мира, вынудив их переводить выражение (от которого американский президент уже успел откреститься) «грязные дыры» в отношении Гаити и африканских стран. Французская Libération изучила попытки мировых СМИ передать тон высказывания и при этом сберечь чувства аудитории. 13 января 2018 Libération

Libération: в Сирии правит бал Россия В Женеве пройдёт новый раунд переговоров по Сирии, на котором ООН попытается «вернуть под свой контроль» ситуацию в стране в условиях «гиперактивной» дипломатии России. Москва заявила о себе как о «ключевом игроке» в разрешении шестилетнего конфликта, сообщает Libération. По мнению издания, если восьмой раунд переговоров позволит наконец-то выйти из «политического тупика», это будет прежде всего «победа России». 27 ноября 2017 Libération

Libération: президентские выборы в России — эффект напряжённого ожидания До выборов в России четыре месяца, но в стране создаётся «эффект напряжённого ожидания»: Владимир Путин так и не объявил о своём выдвижении, а Алексею Навальному позволяют вести кампанию, хотя участвовать в голосовании он не сможет, пишет Libération. Как отмечает автор статьи, задача властей состоит в том, чтобы явка составила 70%, но придумать Путину новую программу будет сложно, учитывая, сколько лет он уже находится у руля, отмечает автор статьи. 16 ноября 2017 Libération

«Прямая угроза суверенитету»: в Армении выступают против «принудительной русификации» Министерство образования Армении намерено увеличить количество школ и классов с углублённым изучением русского языка, а также ввести преподавание физики, математики и географии в средней школе одновременно на армянском и русском языках, сообщает Libération. Однако против этой инициативы выступили оппозиционные политики страны, по мнению которых принудительная русификация — это «прямая угроза суверенитету страны». 26 октября 2017 Libération