Les Echos: эпоха Путина подходит к концу, но какой будет следующая, невозможно даже вообразить С уходом Владимира Путина с поста президента в России завершится очередной исторический цикл, считает автор статьи в Les Echos Доминик Фаш. Однако сможет ли Россия правильно распорядиться открывшейся исторической возможностью или снова погрузится в «невообразимый трагифарс», предсказать невозможно, считает французский эксперт. 25 февраля 2018 Les Echos

Les Echos: отрицая причастность к холокосту, Польша становится похожа на Россию Польша принимает закон, по которому запрещается всякое упоминание причастности поляков к преследованию и истреблению евреев. По мнению колумниста Les Echos, таким образом Варшава воздвигает стену между собой и Западной Европой, где царит свобода слова, и становится похожа на Россию. 11 февраля 2018 Les Echos

Les Echos: горнолыжные курорты России не сбавляют темпов и после сочинской Олимпиады После Олимпиады-2014 российские горнолыжные курорты не пустуют, а принимают туристов, которым стало дорого ездить в Европу. Более того, как отмечает корреспондент Les Echos, у этого направления есть большие перспективы для развития, ведь пока только 3% россиян занимаются горнолыжным спортом, а эта цифра способна увеличиться как минимум втрое. 10 февраля 2018 Les Echos

Les Echos: лишившись флага, российские олимпийцы стали только целеустремлённее В Олимпиаде, которая стартует 9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, не смогут принять участие многие российские спортсмены, а те из них, кто всё же был допущен к соревнованиям, будут соревноваться без национальной атрибутики и представлять только себя, а не страну, пишет французская Les Echos. Тем не менее, как установил корреспондент газеты, пообщавшись с ними лично, это обстоятельство лишь добавило главным «изгоям» предстоящих Игр мотивации. 9 февраля 2018 Les Echos

Les Echos: новый список Магнитского усугубляет раскол между Россией и США Включение Рамзана Кадырова и ещё нескольких россиян в обновлённую версию списка Магнитского может ещё сильнее ухудшить отношения между Москвой и Вашингтоном, считает Les Echos. Акт Магнитского, существующий с 2012 года, сам по себе является одной из причин напряжённости между двумя странами, а его расширение лишь усугубит текущую санкционную войну. 21 декабря 2017 Les Echos

Les Echos: американские санкции не дают России и Франции «перевернуть страницу» Россия и Франция хотят «перевернуть страницу политической напряжённости» в отношениях, пишет Les Echos. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр вслед за своим шефом Эммануэлем Макроном заявил о намерении придать новый импульс двустороннему сотрудничеству. Однако тень санкций продолжает нависать над Москвой и Парижем, отмечает издание. 20 декабря 2017 Les Echos

Les Echos: визит французского министра в Москву поможет возродить «дух Версаля» Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр собирается с визитом в Москву, и эта поездка, как пишет Les Echos, даёт шанс на возрождение двусторонних отношений. После периода спада Россия и Франция сблизились, благодаря встрече лидеров в Версале, но без дополнительного импульса этот процесс застопорился, отмечает автор статьи. 16 декабря 2017 Les Echos

Les Echos: успех ЧМ для Путина столь же важен, как и явка на выборах Чемпионат мира по футболу в России пройдёт через несколько месяцев после президентских выборов, и его результаты окажут «на новый срок Путина» немалое влияние, считает политолог Сириль Бре. В своей статье для Les Echos он поясняет: российским властям нужно постараться избежать всех тех проблем, с которыми они столкнулись во время подготовки и проведения Олимпиады-2014. 9 декабря 2017 Les Echos

Les Echos: Путин специально ждал решения МОК, чтобы заявить о своём выдвижении Слухи о выдвижении Владимира Путина на выборах в 2018 году ходили уже несколько недель, но официальное заявление нынешний российский президент сделал на следующий день после решения МОК о дисквалификации российской делегации на Олимпиаде в Южной Корее. Как отмечает Les Echos, такой выбор времени и места объявления кандидатуры Путина должен показать, что, как бы Россию ни критиковали из-за рубежа, она продолжает идти своей дорогой. 7 декабря 2017 Les Echos

Les Echos: съезд оппозиции в Эр-Рияде развеял надежды Путина на скорый мир в Сирии Сирийская оппозиция, представители которой собрались в Эр-Рияде, вновь озвучила своё требование о предварительной отставке Башара Асада к началу политического перехода в Сирии. Как пишет журналист Les Echos, это лишь одна из загвоздок, которые могут серьёзно помешать воплощению надежд России на проведение на её территории Конгресса национального диалога Сирии, о котором недавно договорились Путин, Эрдоган и Роухани. 24 ноября 2017 Les Echos