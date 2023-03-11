Les Echos: производитель шин Michelin передаст российский бизнес местному игроку

Производитель автомобильных шин Michelin отказался от идеи передать активы в России руководству подразделения и вместо этого начал переговоры с местным игроком, сообщает Les Echos. Как пояснили в компании, процедура передачи бизнеса местной команде оказалась слишком сложной, поэтому решено было отдать предпочтение его поглощению российской компанией.

Производитель автомобильных шин Michelin отказался от идеи передать активы в России руководству подразделения из-за трудностей, связанных с этим проектом, и вместо этого начал переговоры с местным игроком, сообщает Les Echos со ссылкой на представителя компании.

Как напоминает издание, в июне прошлого года компания объявила о намерении к концу 2022 года передать дела российского отделения в руки его руководства, однако сейчас предприятие ведёт переговоры о поглощении с местным предпринимателем. Представитель Michelin не назвал имени будущего владельца, заявив, однако, что группа надеется завершить переговоры «в ближайшее время».

В прошлом году в российском отделении Michelin работало около тысячи человек, 750 из которых трудились на заводе в Давыдово под Москвой. До начала украинского конфликта завод, открытый почти 20 лет назад, производил от 1,5 до 2 млн шин в год, а на Россию приходилось около 2% от общего объёма продаж Michelin, отмечает Les Echos.

При этом российская газета «Коммерсантъ» сообщила, что покупателем завода станет российский дистрибьютор шин «Пауэр Интернэшнл-шины» и что сделка близка к завершению.