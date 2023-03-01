Samnytt: новая «IKEA» открывает свои двери в России

После ухода IKEA с российского рынка место шведского мебельного гиганта планирует занять белорусская компания Swed House, сообщает Samnytt. В этом году бренд собирается открыть в Москве десять магазинов с аналогами товаров IKEA. По словам главы Союза торговых центров Булата Шакирова, в ближайшие годы планируется открытие 50 новых магазинов.

После того как ИКЕА вместе с длинной чередой других крупных компаний в прошлом году покинула Россию, на российском рынке появился новый производитель мебели, который удовлетворит спрос на продукцию шведского бренда, пишет Samnytt.

Российский Союз торговых центров подписал соглашение с белорусским брендом Swed House, и теперь аналог ИКЕА планирует открыть десять магазинов в Москве. Там будут продавать копии продукции шведского мебельного гиганта с такими же шведскими названиями. По словам президента организации Булата Шакирова, площадь магазина будет составлять до тысячи квадратных метров, а в ближайшие годы планируется открыть до 50 торговых точек по всей России, отмечает Samnytt.

Как сообщается, после того как ИКЕА ушла с российского рынка, спрос на шведскую мебель сохранился на высоком уровне. По словам Шакирова, в Союз торговых центров поступило более сотни запросов от торговых центров, которые хотят открыть магазины аналогов ИКЕА.

Комментарии читателей на сайте Samnytt:

Maxwell: Замечательно. Высокомерие Запада в отношении собственного превосходства не имеет себе равных. Мы наказываем Россию тем, что не позволяем ей покупать наше дешёвое барахло, единственная ценность которого — интенсивно продаваемый бренд. Все западные компании, торгующие дешёвым хламом, легко копируются, поэтому весь доход остаётся на Востоке. На этом специализировался Китай, а теперь будет и Россия. Мы снова наказываем себя. Запад напоминает секту флагеллантов, которые сами себя бичевали.

chevy 572: Эти нелепые санкции против России будут кусать Запад за задницу в будущем.

Swedal: План таков, что если мы в ЕС просто будем голодать и мёрзнуть в достаточном количестве, Россия будет испытывать угрызения совести — и она уйдёт с Украины.

SimonWWWWW: Не понимаю, как санкции могут иметь эффект, когда Россия — самая богатая природными ресурсами страна в мире. У них, видимо, есть всё, что может понадобиться, от нефти до алмазов, от зерна до редкоземельных элементов.

Daiwa: Природные ресурсы России и наши технологии пугают США до чёртиков. Вот почему они взрывают наши газопроводы.

The Current Thing: Мебель Ikea производится в России дольше, чем Volvo производится в Китае. Когда дело доходит до дизайна Ikea, Ikea откровенно копирует и ворует у дизайнеров мебели по всему миру и добавляет свои собственные изюминки — обычно гораздо более уродливые. Россия полностью делает «Икею» из самой Икеи.