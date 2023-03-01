Samnytt: новая «IKEA» открывает свои двери в России

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Politico: Евросоюз не может избавиться от зависимости от российского ядерного топлива Politico
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TVP Info: отгородиться от угрозы — глава МВД Польши объяснил цели обустройства заграждений на границах с Россией и Белоруссией TVP Info
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SCMP: на Украине все решения диктуют Вашингтон и Брюссель South China Morning Post
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NYT: меры Пекина по стимулированию рождаемости подчёркивают имеющиеся демографические проблемы New York Times
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BFM TV: французские животноводы с трудом сводят концы с концами BFM TV
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The Guardian: после месяцев переговоров Сунак заключил с ЕС соглашение по Северной Ирландии Guardian
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Рябков сообщил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ
Сообщения Вашингтона о некоем плане по инспекциям в рамках ДСНВ появились слишком поздно, пересмотр решения России о приостановке участия в договоре невозможен, сообщил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
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В Белоруссии расширили возможности безвизового въезда для поляков
Власти Белоруссии разрешили гражданам Польши въезжать на свою территорию в безвизовом режиме на всех пунктах пропуска на границе с Евросоюзом.
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Международная ассоциация бокса открыла дисциплинарное дело против федераций, бойкотирующих ЧМ
Международная ассоциация бокса (IBA) открыла дисциплинарное дело против федераций, бойкотирующих чемпионат мира.
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Министр транспорта Греции подал в отставку после столкновения двух поездов
Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения двух поездов, в результате которого погибли 36 человек.
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Стали известны все участники турнира шоу-программ по фигурному катанию
Стали известны все участники турнира по шоу-программам.
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Лавров в Нью-Дели провёл переговоры в закрытом формате с главой МИД Бразилии Виейрой
Глава МИД России Сергей Лавров провёл в Нью-Дели встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой.
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Interia: власти Польши обязали украинских беженцев платить за места в центрах проживания
Беженцы с Украины в Польше с 1 марта должны будут оплачивать проживание в центрах коллективного размещения, пишет польское издание Interia.
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Выставка работ Дали и Пикассо откроется 3 марта в Екатеринбурге
Выставка «Шедевры мастеров парижской школы» откроется 3 марта в Екатеринбурге. Она продлится до 21 мая.
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Синоптик Шепоренко спрогнозировала морозы в Свердловской области в начале марта
Главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области в начале марта.
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Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку и двустороннее сотрудничество
В Нью-Дели состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
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В МИД Казахстана заявили о необходимости диалога по новому ДСНВ после 2026 года
Казахстан выступает за обсуждение нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
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Средневековый замок в Калининградской области планируют восстановить и превратить в музей
В Калининградской области на базе руин орденской крепости Рагнит в городе Немане планируют создать музейно-досуговый центр.
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Хави: у «Барселоны» должен быть характер
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о команде перед предстоящим матчем с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.
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Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие»
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».
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Выставка о развитии городского транспорта откроется на ВДНХ 4 марта
В Музее транспорта Москвы откроется новая выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра», посвящённая городскому транспорту.
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Предприятия Москвы увеличили поставки аккумуляторов в 6,6 раза в 2022 году
Столичные производители увеличили поставки электрических аккумуляторов заказчикам в 6,6 раза в 2022 году, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
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В Новосибирской области открылась школа на 1100 мест
Школа на 1100 мест в Новосибирской области прошла процедуру лицензирования. Учёба в новом учреждении начнётся с 1 сентября текущего года.
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В Роспотребнадзоре перечислили составляющие крепкого иммунитета
В пресс-службе петербургского Роспотребнадзора перечислили шесть важных компонентов для поддержания иммунитета.
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В ТПП прокомментировали планы по инвестированию в ЖКХ
Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин высказался о планах по инвестированию в ЖКХ.
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Автоэксперт Васильев разъяснил изменения в правилах проезда по перекрёсткам с круговым движением
Автомобильный эксперт Егор Васильев прокомментировал изменения в правилах проезда по перекрёсткам с круговым движением.
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Педагог Асонова посоветовала родителям читать детям книги вслух
Екатерина Асонова, преподаватель Московского городского педагогического университета (МПГУ), руководитель авторского проекта «Детские книги в круге чтения взрослых», рассказала, как заинтересовать ребёнка литературой.
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Во Владивостоке устанавливают обстоятельства гибели десятилетнего ребёнка
Во Владивостоке под окнами жилого дома нашли тело десятилетнего мальчика.
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В АТОР назвали самые популярные направления для путешествий на 8 Марта
Аналитики АТОР заявили, что ОАЭ и Таиланд стали самыми популярными направлениями для путешествий в начале марта среди россиян.
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Суд дал десять лет колонии экс-главе управления ФТС за злоупотребление полномочиями
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.
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В ЯНАО с 1 марта ввели электронные сертификаты на товары для новорождённых
С 1 марта ямальские семьи, в которых ждут второго или последующего ребёнка, смогут взамен подарочного набора «Малышу Ямала» получить электронный сертификат.
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Ветеринар Гольнева рассказала об опасных игрушках для кошек
Ветеринарный врач сети ветклиник «Василёк» Татьяна Гольнева рассказала, какие игрушки могут представлять опасность для кошек.
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Представители НАТО и ЕС объяснили Швейцарии, что они ждут реэкспорта оружия на Украину
НАТО и Европейский союз объяснили швейцарским парламентариям, что они не ждут от Берна ничего, кроме реэкспорта оружия на Украину.
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Рябков рассказал, что Россия и США обсуждают ДСНВ по закрытым каналам
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия и США обсуждают ДСНВ по закрытым каналам.
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РБК: автодилер «Авилон» купит калужский завод Volkswagen
Один из крупнейших дилерских холдингов в России «Авилон» является основным претендентом на покупку завода Volkswagen в Калуге, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом переговоров.
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ПСЖ поддержал Хакими, которого обвиняют в сексуальном насилии
ПСЖ поддержал защитника Ашрафа Хакими, которого обвиняют в сексуальном насилии.
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Матыцин сообщил, что Министерство спорта будет помогать Костомарову и его семье
Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что министерство будет помогать Роману Костомарову.
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Глава МИД Венгрии заявил, что принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека
Принудительная мобилизация в украинскую армию нарушает права человека. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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Автоэксперт Колодочкин рассказал, как выбрать автомобильное масло
Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, что неподходящее масло может спровоцировать серьёзные проблемы, которые потребуют дорогого ремонта.
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Сейсмолог Кособоков усомнился в прогнозе о сильных землетрясениях по всему миру
Старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков прокомментировал прогноз о сильных землетрясениях по всему миру.
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Годовая инфляция в Германии по итогам февраля осталась на уровне января в 8,7%
Годовая инфляция в ФРГ по итогам февраля, по предварительным данным, сохранилась на уровне января в 8,7%.
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Экс-разведчик США Шаффер заявил, что Белый дом подкупает киевский режим в своих целях
Политическое руководство США занимается подкупом властей в Киеве для достижения политических целей, которые не имеют ничего общего с американской национальной безопасностью, заявил бывший военный разведчик, экс-подполковник резерва армии США Энтони Шаффер.
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Вяльбе: безобразие, что на «Чемпионские высоты» приехали только 25 регионов
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе недовольна тем, что ряд регионов не отправляли своих спортсменов на «Чемпионские высоты».
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Исследование: творческие мастер-классы стали одним из самых популярных подарков на 8 Марта
Аналитики «Авито Услуги» назвали самые популярные подарки в России на 8 Марта.
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Быстров оценил работу бригады арбитров в матче «Спартака» с «Локомотивом»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров оценил работу бригады арбитров в матче 1/4 финала Кубка России («Путь РПЛ») с «Локомотивом» (4:2).
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В ЛНР и ДНР построят шесть мусорных заводов
Российский экологический оператор (РЭО) разрабатывает территориальные схемы обращения с отходами в ЛНР и ДНР.
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Юристы прокомментировали нововведения в системе ЖКХ
Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив и адвокат Адвокатской палаты Москвы Ева Митлина прокомментировали нововведения в системе ЖКХ.
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Экономист Колташов прокомментировал принятие Евросоюзом пакета антироссийских санкций
Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов высказался о принятии Евросоюзом 10-го пакета антироссийских санкций.
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Депутат Нилов рассказал, как получить проиндексированную соцпенсию
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что индексация соцпенсии произойдёт автоматически с 1 апреля.
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Тюменская область вошла в топ-3 регионов России по темпам ввода жилья на душу населения
Тюменская область вошла в топ-3 субъектов России по вводу жилья на душу населения по итогам января 2023 года.
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Омбудсмен ХМАО рассказала, как военнослужащие могут получить отпуск на рождение ребёнка
Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова рассказала, как военнослужащие в зоне СВО могут получить отпуск на рождение детей.
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В Самарской области обсудили планы развития АвтоВАЗа
В среду, 1 марта, АвтоВАЗ провёл конференцию, посвящённую итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за 2022 год. В совещании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
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Министр обороны Германии Писториус заявил, что у страны нет обороноспособной армии
В Германии сейчас нет армии, которая способна защитить страну в случае войны, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус на съезде фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге.
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Вяльбе заявила, что Тюмень и Вельск будут претендовать на проведение международных соревнований
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что два российских города будут претендовать на проведение этапа Кубка мира в случае возвращения на международную арену.
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Рябков: Россия 28 февраля передала США официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ
Россия во вторник, 28 февраля, передала США официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
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Крюгер одержал победу в гонке свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер одержал победу в гонке свободным стилем на чемпионате мира в Планице.