Писатель Ерофеев — швейцарскому читателю: «Тяжело быть русским» В своей статье для швейцарского издания Le Temps российский писатель Виктор Ерофеев признаётся, что «русским быть тяжело». По его словам, за последние 20 лет отношения граждан с государством «значительным образом изменились». После распада СССР россияне смотрели на государство как на «непредсказуемое существо», в нулевых годах у народа появились надежды, а теперь, как утверждает Ерофеев, люди учатся жить самостоятельно, «выживать без веры в будущие планы государства». 20 марта 2018 Le Temps

Le Temps рассказала о секретном полигоне, где американцы учат украинцев воевать Полигон Яворов, находящийся на западе Украины, — это одно из самых секретных мест страны. Как пишет издание Le Temps, с 2015 года здесь, на бывшей базе советской армии времён холодной войны, размещены американские солдаты. По словам американского капитана Кайлы Кристофер, работа американских солдат абсолютно не связана с конфликтом Украины и России; она нацелена на то, чтобы поддержать Украину в её попытках достичь оперативной совместимости с НАТО. 4 марта 2018 Le Temps

Экс-глава «Врачей без границ»: гуманитарные интервенции Запада не разрешают конфликты, а несут ещё больше разрушения Международные военные интервенции в зоны конфликтов, называемые «гуманитарными», не способны привести к заявленным результатам и несут в себе ещё большие разрушения, уверен сооснователь фонда «Врачи без границ» Рони Брауман. Как заявил эксперт в интервью Le Temps, Западу пора перестать воспринимать другие народы как «меньших братьев» и понять, что устанавливать политические порядки по своему желанию больше не в его силах. 24 февраля 2018 Le Temps

Le Temps: война в Сирии не только не закончилась, но и грозит стать мировой Война в Сирии, которая, казалось бы, уже двигалась к мирному урегулированию, сегодня рискует обернуться сразу тремя различными конфликтами — между Ираном и Израилем, Россией и США, а также — самое неожиданное — Америкой и Турцией. Видимо, даже проверенные временем союзы не выдерживают разногласий, возникших в ходе нового этапа сирийского кризиса, полагает Луис Лема из Le Temps. 16 февраля 2018 Le Temps

Швейцарский историк: Олимпиада давно не символ мира, а арена борьбы мировых держав Установление мира во всём мире посредством спорта — декларируемые принципы Олимпийских игр — на самом деле не более, чем иллюзия, пишет историк спорта Патрик Кластр на страницах швейцарского издания Le Temps. На фоне пустых заявлений МОК о нейтралитете и аполитичности Олимпийских игр, на протяжении всего своего существования они были ареной противостояния мировых держав, полагает эксперт. 9 февраля 2018 Le Temps

Le Temps: «гуманитарные бомбы» в новой доктрине США ставят крест на ядерном сдерживании Новая Ядерная доктрина администрации Дональда Трампа делает применение маломощного ядерного оружия обыденной практикой и рискует спровоцировать новую гонку вооружений между Россией и США, предостерегает швейцарское издание Le Temps. В современном, гораздо менее стабильном, чем во времена холодной войны, мире отказ от контроля над ядерными вооружениями может привести к необратимым последствиям, предупреждает автор. 5 февраля 2018 Le Temps

Le Temps: «кремлёвский доклад» возмутил российскую элиту, но поставленных целей не достиг Опубликованный Минфином США «кремлёвский доклад» был «предсказуемо» негативно воспринят в кругах российской политической элиты, однако не имел практических последствий для России, отмечает Le Temps. Если цель Вашингтона была в том, чтобы расколоть российский истеблишмент, то внутри страны она встретила устойчивое сопротивление, полагает издание. 31 января 2018 Le Temps

Le Temps: швейцарский археолог обнаружил древнейший скифский курган в сибирской долине Царей Швейцарский археолог Джино Каспари обнаружил в Сибири неизвестный ранее «царский» скифский курган, передаёт Le Temps. Своё открытие учёный совершил благодаря изучению спутниковых снимков региона. Найденный курган стал старейшим в сибирской долине Царей и может быть источником ценных археологических находок. 13 января 2018 Le Temps

Программа вооружений навела Le Temps на мысли о подготовке России к новому конфликту В ближайшие дни президент России Владимир Путин утвердит Государственную программу вооружения на 2018—2027 годы, положения которой уже сейчас заставляют задуматься о том, готовится ли Кремль к новому конфликту после Грузии, Украины и Сирии, сообщает Le Temps. В последние годы страна активно бряцает оружием и напоминает о своей военной мощи и даже во времена серьёзных финансовых трудностей сохраняет паритет с США. 21 декабря 2017 Le Temps

Le Temps: бюджет на 2018 год научит россиян «стоять по стойке смирно» Расходы на оборону в России по сравнению с 2013 годом подскочили на 32% и в 2018 году составят 2,77 трлн рублей, сообщает Le Temps. Как утверждает швейцарское издание, Владимир Путин «обеспечивает себя новыми пушками», в то время как доходы и покупательная способность россиян падают. 28 ноября 2017 Le Temps