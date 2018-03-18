Le Point спросила у российских избирателей о политике Путина Избиратели, выходящие в это воскресенье с избирательных участков в России, выступают за реформы, но при этом, как сообщает Le Point, поддерживают внешнюю политику Кремля. Французское издание опросило некоторых избирателей и узнало, что они думают о политике Владимира Путина. 18 марта 2018 Le Point

Le Point: прозападные взгляды Собчак не нашли поддержки у россиян Либеральный кандидат в президенты Ксения Собчак отправляется на выборы, будучи заранее уверенной в проигрыше, но с расчётом на то, что участие в президентской гонке даст старт её политической карьере, полагает Le Point. Однако, несмотря на все усилия, на сегодня бывшая ведущая реалити-шоу остаётся самым «ненавидимым» кандидатом предвыборной гонки, отмечает издание. 2 марта 2018 Le Point

Le Point: опасаясь реакции России, Финляндия не торопится вступать в НАТО Спустя 100 лет после обретения независимости, на фоне нарастающего напряжения в отношениях между Россией и западными странами Финляндия как никогда ранее сближается с Западом, опасаясь своего «сильного соседа», пишет Le Point. Однако, как отмечает издание, Финляндия, не желая столкнуться с жёсткой реакцией России, вступать в НАТО не торопится. 4 декабря 2017 Le Point

Макрон: мы переживаем кризис Запада Новый президент Франции Эммануэль Макрон дал своё первое большое интервью журналу Le Point. Лидер заявил, что сегодня западный мир переживает кризис, в условиях которого Франция просто обязана стать великой державой. При этом президент подчеркнул, что готов вести честный и прагматичный диалог со всем миром, и пример этому — отношения с Россией. 1 сентября 2017 Le Point

Le Point: россияне не дали спуску парижским ворам на скутерах В Париже было совершено нападение на машину «представителя одного из российских оборонных предприятий», направлявшуюся на авиасалон в Ле Бурже, сообщает Le Point. Злоумышленники вломились в автомобиль, схватили портфель россиянина и укатили на скутерах. Однако телохранитель, сидевшая за рулём, пустилась в погоню за преступниками и настигла их в неблагополучном районе пригорода Сен-Дэни, куда вскоре прибыла полиция. 22 июня 2017 Le Point

Le Point: на аукционе в Монако продадут часы Путина На аукционе в Монако, который состоится в июле, будет выставлена на продажу одна из самых сложных моделей часов — Patek Philippe 5208P, сообщает Le Point. Однако, помимо своей редкости и сложности, часы ценятся ещё и тем, что их бывшим владельцем значится некий Владимир Владимирович Путин. 4 июня 2017 Le Point

Посол России во Франции: Макрон — «настоящий, яркий, компетентный и интеллигентный лидер государства» Посол России во Франции Александр Орлов сделал лестные «комплименты» новому президенту Франции Эммануэлю Макрону, назвав его «настоящим, ярким, компетентным и интеллигентным лидером государства», сообщает Le Point со ссылкой на интервью посла изданию Challenges. По мнению Орлова, Макрон является для Франции воплощением перемен, которых так ждёт страна, и он сможет стать президентом, который «оставит свой след в истории». 18 мая 2017 Le Point

Le Point: российское присутствие в Сирии — это надолго За полтора года участия в сирийском конфликте Москва показала, что именно от неё зависит будущее сирийцев, пишет Le Point. Как отмечается в статье, Россия заметно улучшила свою военную инфраструктуру в Сирии, однако статус ключевой державы на Ближнем Востоке достался ей дорогой ценой. 24 марта 2017 Le Point

Le Point: в Москве у Марин Ле Пен есть все шансы получить ещё денег Марин Ле Пен приезжает в Москву под предлогом налаживания сотрудничества между Россией и Францией, пишет Le Point. По мнению французского издания, визит Ле Пен в пятницу станет отличной возможностью для французского политика получить дополнительные средства для своей предвыборной кампании, ведь Москва уже не раз демонстрировала своё тёплое отношение к ней. 23 марта 2017 Le Point

Le Point: только Россия может разрешить сирийский конфликт Россия — единственная, кто может найти выход из сирийского конфликта, уверен французский дипломат Мишель Фуше. Как он разъяснил журналисту Le Point, именно вмешательство России привело сирийскую оппозицию за стол переговоров в Астане и только Россия может заставить сесть за этот стол сирийское правительство. Впрочем, вечно поддерживать Башара Асада Россия не станет, считает эксперт. 16 февраля 2017 Le Point