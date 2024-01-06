Le Point: солдаты ВСУ на востоке Украины потеряли боевой дух и не верят в победу
На всём востоке Украины этой зимой солдаты ВСУ жалуются на усталость и нехватку оружия, пишет Le Point. Пользуясь своим численным превосходством, российские войска шаг за шагом постепенно захватывают территорию. Положение кажется столь же критическим, как и в первые дни войны, отмечает издание.
Как поясняет журнал, всё началось осенью, когда украинское контрнаступление «захлёбывалось в последних усилиях». Боеприпасов и танков стало не хватать. Русские усилили натиск. Давление противника в сочетании с нехваткой ресурсов, усталостью и отсутствием перспектив подорвало боевой дух солдат. «Они хотят покинуть этот ад, где их дни сочтены. Но перспективы ротации в поле зрения нет», — цитирует издание молодого командира украинского подразделения по имени Саша. «Нет снаряжения, нет боеприпасов, войска недоукомплектованы, люди истощены, командование неэффективно... да, ситуация требует срочного решения», — добавляет собеседник издания.
Другое танковое подразделение, дислоцированное в том же районе, потеряло два штурмовых танка немецкого производства Leopard 2. Интенсивность войны создаёт нагрузку на технику. Масштабы логистических потребностей и износ были недооценены, констатирует журнал. «По иронии судьбы, — объясняет командир штурмовых отрядов, дислоцированных вокруг Бахмута, — когда есть боеприпасы, нет оружия, из которого можно стрелять».
Преимущество русских в том, что они обладают почти неисчерпаемыми запасами снарядов, отмечается в статье. Российские войска ведут непрерывный огонь, пользуясь превосходством своей артиллерии. Эта тактика применяется повсюду на восточном фронте. Вокруг Кременной русские укрепили свои позиции. «Без дополнительного подкрепления или оружия их невозможно остановить», — анализирует оператор дрона Иван.
Украинские солдаты сравнивают себя с коровами, которых ведут на убой. Из 500 человек, которыми командовал командир Микита, только 18 остались на передовой. «С конца лета я потерял более 140 солдат убитыми или ранеными. Около 80 человек дезертировали, присвоив оружие и снаряжение. Я отправил ещё 40 человек в тюрьму за подстрекательство к мятежу. Остальные — это артиллеристы, офицеры и солдаты, отвечающие за материально-техническое обеспечение», — поясняет он.
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