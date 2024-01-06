Украинские военные на восточном фронте жалуются на усталость и нехватку оружия, пишет Le Point. Как отмечает издание, давление противника в сочетании с нехваткой ресурсов, усталостью и отсутствием перспектив подорвало боевой дух солдат. По мнению собеседников издания из числа украинских командиров, натиск российских войск невозможно остановить без дополнительного подкрепления или оружия.

На всём востоке Украины этой зимой солдаты ВСУ жалуются на усталость и нехватку оружия, пишет Le Point. Пользуясь своим численным превосходством, российские войска шаг за шагом постепенно захватывают территорию. Положение кажется столь же критическим, как и в первые дни войны, отмечает издание.

Как поясняет журнал, всё началось осенью, когда украинское контрнаступление «захлёбывалось в последних усилиях». Боеприпасов и танков стало не хватать. Русские усилили натиск. Давление противника в сочетании с нехваткой ресурсов, усталостью и отсутствием перспектив подорвало боевой дух солдат. «Они хотят покинуть этот ад, где их дни сочтены. Но перспективы ротации в поле зрения нет», — цитирует издание молодого командира украинского подразделения по имени Саша. «Нет снаряжения, нет боеприпасов, войска недоукомплектованы, люди истощены, командование неэффективно... да, ситуация требует срочного решения», — добавляет собеседник издания.

Другое танковое подразделение, дислоцированное в том же районе, потеряло два штурмовых танка немецкого производства Leopard 2. Интенсивность войны создаёт нагрузку на технику. Масштабы логистических потребностей и износ были недооценены, констатирует журнал. «По иронии судьбы, — объясняет командир штурмовых отрядов, дислоцированных вокруг Бахмута, — когда есть боеприпасы, нет оружия, из которого можно стрелять».

Преимущество русских в том, что они обладают почти неисчерпаемыми запасами снарядов, отмечается в статье. Российские войска ведут непрерывный огонь, пользуясь превосходством своей артиллерии. Эта тактика применяется повсюду на восточном фронте. Вокруг Кременной русские укрепили свои позиции. «Без дополнительного подкрепления или оружия их невозможно остановить», — анализирует оператор дрона Иван.

Украинские солдаты сравнивают себя с коровами, которых ведут на убой. Из 500 человек, которыми командовал командир Микита, только 18 остались на передовой. «С конца лета я потерял более 140 солдат убитыми или ранеными. Около 80 человек дезертировали, присвоив оружие и снаряжение. Я отправил ещё 40 человек в тюрьму за подстрекательство к мятежу. Остальные — это артиллеристы, офицеры и солдаты, отвечающие за материально-техническое обеспечение», — поясняет он.