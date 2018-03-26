Le Parisien
Le Parisien: ради однополых пар из парижских официальных документов уберут слова «отец» и «мать»
Власти Парижа единогласно проголосовали за введение в официальный документооборот обозначений «родитель 1» и «родитель 2» вместо традиционных «отец» и «мать», сообщает Le Parisien. Эта мера должна положить конец дискриминации однополых пар, обращающихся в городские органы власти, считают парижские депутаты и представители мэрии.
Le Parisien: французские депутаты озаботились судьбой бездомных и пойдут спать на улицу из солидарности
Около 50 французских чиновников решили провести ночь со среды на четверг на улице, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных, сообщает Le Parisien. Издание напоминает, что во Франции сейчас непривычные холода и температура, как ожидается, может достигать -2 °C.
Le Parisien: в Сарове инженеры майнили биткоины на служебном компьютере ядерного центра
Сотрудники ядерного центра в Сарове были задержаны правоохранительными органами после того, как использовали служебный суперкомпьютер для создания криптовалюты, сообщает Le Parisien. В своё время этот компьютер занимал 12-ю строчку в списке самых мощных в мире и обладал рекордной производительностью.
Le Parisien: Макрон и Путин обсудят майскую встречу и диалог вне политики
24—25 мая президент Франции Эммануэль Макрон собирается приехать с визитом в Россию, и детали этой встречи он намерен обсудить в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, сообщает Le Parisien. Как ожидается, во время этого визита лидеры поработают над запуском новой платформы для экономического и культурного диалога между Россией и Францией.
Почётный член МОК: «Владимир Путин — мой хороший приятель»
Почётный член МОК Жан-Клод Килли в интервью французскому изданию Le Parisien заявил, что Путин — его «хороший приятель». Килли добавил, что уважает президента России, часто с ним созванивается, а также они вместе играют в хоккей, ходят в горы и занимаются рафтингом.
Le Parisien: ИГ взяло ответственность за теракт в Петербурге
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за теракт, произошедший в среду в петербургском супермаркете, сообщает Le Parisien. Как напоминает издание, в этом году Санкт-Петербург уже не раз становился мишенью террористов.
Стефани де Мюрю вступает в ряды Russia Today: «Я не нуждаюсь в уроках порядочности от кого бы то ни было»
Бывшая ведущая французского канала BFM TV Стефани де Мюрю уже провела свой пробный новостной выпуск для RT France в новой студии в Париже. В своём первом интервью в новой должности журналистка заверила Le Parisien, что её не смущает «дурная репутация» российского канала, и рассказала, какие материалы будет готовить для соотечественников.
Le Parisien: Клинтон поведала, как её поражение спасло Францию от «пророссийской Ле Пен»
В своей книге бывший кандидат на пост президента США рассказала, как йога и вино помогли ей прийти в себя после победы Трампа, обвинила в своём поражении всех своих противников и порадовалась за Францию, которая отвергла «промосковского кандидата Ле Пен». Клинтон убеждена, что сделать правильный выбор французским избирателям помогла именно её неудача, пишет Le Parisien.
Le Parisien: русский пир нарушает покой французов
Жители муниципалитета Буффемон во Франции жалуются на россиянина, который владеет местным замком и часто устраивает шумные вечера с фейерверками, пишет Le Parisien. Как отмечает французское издание, от этих вечеров страдают лошади, не переносящие фейерверков, местный медицинский центр, а также лужайка гольф-клуба, находящегося неподалёку.
Le Parisien: французы охладели к России — из-за Путина и Сирии
Последние опросы общественного мнения во Франции показали, что имидж России среди французов страдает от низкой популярности президента Владимира Путина, пишет Le Parisien. По данным газеты, в настоящий момент к российскому лидеру отрицательно относятся три четверти французских граждан, а к России — 63%.
Брижит Бардо: если любите животных, не голосуйте за Макрона
Известная французская актриса и борец за права животных Брижит Бардо призвала своих соотечественников не голосовать за кандидата в президенты страны Эммануэля Макрона, пишет Le Parisien. Как утверждает активистка в своём открытом письме, этот политик встал на сторону животноводов и охотников — у него отсутствует сочувствие к животным, что подтверждается «ледяным взглядом его глаз цвета стали».