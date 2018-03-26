Le Parisien: ради однополых пар из парижских официальных документов уберут слова «отец» и «мать» Власти Парижа единогласно проголосовали за введение в официальный документооборот обозначений «родитель 1» и «родитель 2» вместо традиционных «отец» и «мать», сообщает Le Parisien. Эта мера должна положить конец дискриминации однополых пар, обращающихся в городские органы власти, считают парижские депутаты и представители мэрии. 26 марта 2018 Le Parisien

Le Parisien: французские депутаты озаботились судьбой бездомных и пойдут спать на улицу из солидарности Около 50 французских чиновников решили провести ночь со среды на четверг на улице, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных, сообщает Le Parisien. Издание напоминает, что во Франции сейчас непривычные холода и температура, как ожидается, может достигать -2 °C. 28 февраля 2018 Le Parisien

Le Parisien: в Сарове инженеры майнили биткоины на служебном компьютере ядерного центра Сотрудники ядерного центра в Сарове были задержаны правоохранительными органами после того, как использовали служебный суперкомпьютер для создания криптовалюты, сообщает Le Parisien. В своё время этот компьютер занимал 12-ю строчку в списке самых мощных в мире и обладал рекордной производительностью. 10 февраля 2018 Le Parisien

Le Parisien: Макрон и Путин обсудят майскую встречу и диалог вне политики 24—25 мая президент Франции Эммануэль Макрон собирается приехать с визитом в Россию, и детали этой встречи он намерен обсудить в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, сообщает Le Parisien. Как ожидается, во время этого визита лидеры поработают над запуском новой платформы для экономического и культурного диалога между Россией и Францией. 9 февраля 2018 Le Parisien

Почётный член МОК: «Владимир Путин — мой хороший приятель» Почётный член МОК Жан-Клод Килли в интервью французскому изданию Le Parisien заявил, что Путин — его «хороший приятель». Килли добавил, что уважает президента России, часто с ним созванивается, а также они вместе играют в хоккей, ходят в горы и занимаются рафтингом. 8 февраля 2018 Le Parisien

Le Parisien: ИГ взяло ответственность за теракт в Петербурге Террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за теракт, произошедший в среду в петербургском супермаркете, сообщает Le Parisien. Как напоминает издание, в этом году Санкт-Петербург уже не раз становился мишенью террористов. 30 декабря 2017 Le Parisien

Стефани де Мюрю вступает в ряды Russia Today: «Я не нуждаюсь в уроках порядочности от кого бы то ни было» Бывшая ведущая французского канала BFM TV Стефани де Мюрю уже провела свой пробный новостной выпуск для RT France в новой студии в Париже. В своём первом интервью в новой должности журналистка заверила Le Parisien, что её не смущает «дурная репутация» российского канала, и рассказала, какие материалы будет готовить для соотечественников. 13 декабря 2017 Le Parisien

Le Parisien: Клинтон поведала, как её поражение спасло Францию от «пророссийской Ле Пен» В своей книге бывший кандидат на пост президента США рассказала, как йога и вино помогли ей прийти в себя после победы Трампа, обвинила в своём поражении всех своих противников и порадовалась за Францию, которая отвергла «промосковского кандидата Ле Пен». Клинтон убеждена, что сделать правильный выбор французским избирателям помогла именно её неудача, пишет Le Parisien. 14 сентября 2017 Le Parisien

Le Parisien: русский пир нарушает покой французов Жители муниципалитета Буффемон во Франции жалуются на россиянина, который владеет местным замком и часто устраивает шумные вечера с фейерверками, пишет Le Parisien. Как отмечает французское издание, от этих вечеров страдают лошади, не переносящие фейерверков, местный медицинский центр, а также лужайка гольф-клуба, находящегося неподалёку. 27 мая 2017 Le Parisien

Le Parisien: французы охладели к России — из-за Путина и Сирии Последние опросы общественного мнения во Франции показали, что имидж России среди французов страдает от низкой популярности президента Владимира Путина, пишет Le Parisien. По данным газеты, в настоящий момент к российскому лидеру отрицательно относятся три четверти французских граждан, а к России — 63%. 19 мая 2017 Le Parisien