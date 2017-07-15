Le Journal de Montréal: «российское дело» — победа Путина Всё ещё разворачивающаяся в США история о «вмешательстве» России в американские выборы и «связях» между президентом США Дональдом Трампом и Москвой лишь играет на руку российскому лидеру Владимиру Путину, полагает обозреватель Le Journal de Montréal. По мысли журналиста, «российское дело» дестабилизирует США, а заявления Трампа провоцируют распри внутри западного сообщества — а всё это выгодно для России. 15 июля 2017 Le Journal de Montréal

JDM: Трюдо вдохновил интернет на «соболезнования» Сталину, Вейдеру и Годзилле Теплые слова канадского премьера в память о Фиделе Кастро вызвали волну насмешек в интернете, пишет Le Journal de Montréal. В заявлении по случаю кончины кубинского лидера Джастин Трюдо, хотя и отметил, что Кастро был «неоднозначной личностью», признал его вклад в развитие острова. Заявление премьера вдохновило пользователей сети на пародийные хвалебные записи в Twitter противоречивым историческим личностям и вымышленным персонажам. 27 ноября 2016 Le Journal de Montréal

JDM: Если Путин не «отомстит» за Су-24, на него найдется свой Брут Инцидент со сбитым Су-24 нарушил планы Владимира Путина, который видел в сирийском вопросе свое политическое и экономическое спасение, пишет Le Journal de Montréal. Сейчас перед ним встала сложная дилемма: с одной стороны, его народ требует от него жестких ответных мер в адрес Анкары, но с другой – ему нельзя портить отношения с Западом. При этом, если он потеряет лицо в глазах россиян, «какой-нибудь Брут обернет народное недовольство против него». 30 ноября 2015 Le Journal de Montréal

JDM: Канадские власти променяли свой народ на Украину и Израиль Канадское правительство слишком увлеклось погоней за голосами избирателей украинского происхождения, забыв учитывать интересы самой Канады, пишет Le Journal de Montréal. Выбрав курс на поддержку Израиля, заключив невыгодное соглашение о свободной торговле с Украиной и настроив против себя Россию, Стивен Харпер рискует завести Канаду в тупик и потерять репутацию страны со сбалансированной внешней политикой. 17 июля 2015 Le Journal de Montréal