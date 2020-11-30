JDM: квебекские «ковидиоты» планируют «нашествие» на торговые точки

В Квебеке набирают силу противники карантинных ограничений и ношения масок: отдельные активисты уже начали предпринимать попытки объединить разрозненные «ячейки» ковид-отрицателей с целью проведения протестных мероприятий в магазинах провинции, пишет Le Journal de Montréal. Как отмечается в материале издания, эксперты по коронавирусу говорят, что поведение ковид-диссидентов их удручает, однако они будут и дальше информировать публику о необходимости ограничений.

По всему Квебеку с некоторых пор начали формироваться независимые «ячейки» граждан, выступающих против ношения защитных масок — и они планируют в ближайшее время провести серию акций протеста, собираясь в торговых предприятиях провинции без средств индивидуальной защиты, сообщает Le Journal de Montréal.

По данным JDM, одной из подобных организаций стала группа противников правительственных санитарных мер, созданная две недели назад Стефаном Тибо, дальнобойщиком из Монреальского региона. Как пишет канадское издание, именно Тибо принадлежит инициатива по объединению независимых групп «несогласных» в каждом регионе, дабы они затем могли самостоятельно организовать акции, одновременно появляясь в магазинах без масок. По информации газеты, в группе самого Тибо насчитывается более 500 членов, в том числе 45 в Квебеке и 52 в Монреале.

Группа Тибо организует ещё две акции «гражданского неповиновения» — членов группы призывают каждую первую субботу месяца приходить за покупками без масок в один из продуктовых магазинов в квебекском городе Сент-Терез, а также принять участие в совместном праздновании Нового года, говорится в материале JDM.

Как признались в беседе с корреспондентами издания специалисты по коронавирусу из Национального института общественного здравоохранения Квебека (INSPQ), активисты такого рода особенно их «обескураживают». В частности, эксперт INSPQ Пьер Тэлбот отметил, что был вынужден «констатировать, что в истинности наших посылов этих людей убедить не удастся». Вместе с тем, по словам Тэлбота, ему нисколько не претит необходимость снова и снова разъяснять публике, для чего правительство предпринимает ограничительные меры.

Как напомнил Тэлбот в интервью JDM, необходимость ношения масок в общественных местах «основана на научных данных», а в результате акций «антимасочников» коронавирусом могут заразиться люди из групп риска.

А между тем в городе Квебек в субботу прошёл организованный противниками санитарных мер автопробег под названием «Процессия союза за свободу», одновременно с которым у здания Национального собрания Квебека собрались около сотни активистов без масок, пишет JDM. По данным издания, на мероприятия съехались противники ограничений со всей провинции. Управление полиции города Квебек позже сообщило, что на участников составили 34 протокола о нарушении действующих санитарных норм, однако задержаний при этом не проводилось.