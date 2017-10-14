Юнкер: без России нельзя представить будущее Европы По сравнению с Россией весь Евросоюз занимает достаточно небольшую территорию, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед студентами. Поэтому Европе необходимо наладить отношения со своим крупнейшим соседом, тем более что в ближайшие годы, по его прогнозам, европейские страны ждёт экономический и демографический спад, пишет La Libre. 14 октября 2017 La Libre

La Libre: Финляндия не хочет дразнить Россию дружбой с НАТО Осенью Хельсинки подпишет с Вашингтоном соглашение о военном сотрудничестве. Однако предположение о том, что все более интенсивное взаимодействие с США и НАТО открывает для страны двери в альянс, неверно, уверена La Libre. Финляндия, которая в прошлом уже понесла два тяжелых поражения от СССР, «не хочет играть с огнем и провоцировать наводящего страх русского соседа». 25 августа 2016 La Libre

La Libre: Бельгийского дипломата заподозрили в «работе» на Россию Бельгийского консула обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщает La Libre. По данным бельгийской разведки, дипломат из Брюгге на протяжении нескольких лет предоставлял Москве ценную информацию в обмен на денежное вознаграждение. 15 февраля 2016 La Libre

La Libre: Для многих россиян Обама стал персоной нон грата Западные санкции против России не сказались на подъеме патриотизма после присоединения Крыма. Как отмечает La Libre, россияне с юмором подошли к этой проблеме и даже приняли ответные меры: на магазинах и барах начали появляться самодельные плакаты, запрещающие посещение заведений Бараку Обаме. 24 марта 2014 La Libre