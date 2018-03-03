Hollywood Reporter: «золотая» кушетка Вайнштейна разоблачает порочные практики Голливуда За несколько дней до вручения кинопремии «Оскар» в Голливуде появилась покрытая золотой краской статуя Харви Вайнштейну, пишет Hollywood Reporter. По задумке авторов скульптуры скандально известный продюсер сидит в халате на кушетке для кастинга со статуэткой «Оскара» в руке. Таким образом художники попытались привлечь внимание к методам, практикуемым могущественными людьми в индустрии кино и искусства. 3 марта 2018 Hollywood Reporter

Hollywood Reporter: Александр Невский пожалел, что не «набил морду» Вайнштейну Российский актёр, сценарист, режиссёр и кинопродюсер Александр Невский, который с 1999 года живёт в Калифорнии, дал интервью The Hollywood Reporter. Он поделился с изданием своим мнением о сексуальном скандале в Голливуде и негативном образе России, который не теряет популярности в американских СМИ и кинематографе. 7 января 2018 Hollywood Reporter

HR: российский Burger King разглядел в клоуне из «Оно» злейшего конкурента Burger King в России обратился в ФАС с требованием запретить прокат фильма ужасов «Оно», нарушающего, по мнению компании, рекламное законодательство РФ. Как сообщает The Hollywood Reporter, в Burger King заявили, что главный злодей «Оно», клоун Пеннивайз, копирует символ сети конкурентов — McDonald’s. 27 сентября 2017 Hollywood Reporter

HR: удар по Голливуду грозит оставить Россию без артхаусного кино В России рассматривают закон об увеличении стоимости прокатного удостоверения с 3500 руб. до 5 млн, что может в значительной мере усложнить жизнь прокатчикам иностранных фильмов, пишет The Hollywood Reporter. И если кассовые голливудские картины могут себе позволить такие расходы, то независимые и европейские фильмы рискуют исчезнуть из российского проката. 12 сентября 2017 Hollywood Reporter

Hollywood Reporter: Путина не покажут в американском кино, чтобы не злить русских хакеров Из-за возросшего на фоне последних событий интереса к России в США голливудские студии начинают возвращаться к российской теме — и, в частности, к российским злодеям, уступившим было место китайцам и северокорейцам, пишет The Hollywood Reporter. Вместе с тем затрагивать лично Владимира Путина кинокомпании не решаются: угроза кибератак от оскорблённых российских хакеров заставила уже две студии «вырезать» президента России из своих картин. 20 июля 2017 Hollywood Reporter

HR: Голливуд адаптирует две российские комедии для китайских зрителей Крупная голливудская студия Sony Pictures Entertainment займётся адаптацией двух популярных российских комедий — «8 первых свиданий» и её сиквела «8 новых свиданий» — для китайской аудитории. The Hollywood Reporter сообщает, что они станут первыми в истории российскими фильмами, которые получат ремейки в расчёте на китайский рынок. 15 мая 2017 Hollywood Reporter

HR: россиянам не покажут, как Гомер Симпсон ловит «пикимонов» в церкви Российский канал «2x2» снял с эфира новый эпизод мультсериала «Симпсоны», в котором главный герой Гомер с помощью приложения, похожего на Pokemon Go, ловит виртуальных карманных монстров в церкви, пишет The Hollywood Reporter. Ранее данную серию раскритиковали представители РПЦ, назвав её «мощной пропагандой» Голливуда, которая стремится подорвать российское общество. 5 мая 2017 Hollywood Reporter

Hollywood Reporter: Макрон отказал в аккредитации журналистам RT и Sputnik Журналистов российского телеканала RT и агентства Sputnik не пустили в предвыборный штаб Эммануэля Макрона, обвинив их в том, что они якобы распространяют «ложную информацию» и пытаются помешать проведению его президентской кампании. Представители RT попросили объяснить, какие конкретно материалы не были основаны на фактах. Однако от сотрудников предвыборного штаба Макрона не удалось добиться подробных комментариев по поводу этого инцидента, пишет The Hollywood Reporter. 2 мая 2017 Hollywood Reporter

Hollywood Reporter: высокие пошлины оставят Россию без независимого Голливуда В этом году Министерство культуры РФ планирует многократно увеличить пошлину на прокат иностранных фильмов. В результате показ независимых американских и европейских картин в России рискует стать убыточным занятием и, в конце концов, прекратится вовсе, пишет The Hollywood Reporter. 1 мая 2017 Hollywood Reporter

Американский актёр: думаю, Путину понравилось, как я его сыграл Для участника комедийного шоу Saturday Night Live Бека Беннета роль российского президента оказалась настоящим прорывом. В интервью The Hollywood Reporter актёр высказал мнение, что его образ «пронырливого, уверенного в себе парня, контролирующего» Дональда Трампа, наверняка пришёлся Владимиру Путину по душе. 16 апреля 2017 Hollywood Reporter