Hürriyet: турецкой певице не простили «оскорбительный жест» в адрес Эрдогана Турецкую певицу Зухал Олджай приговорили к 10 месяцам лишения свободы за оскорбление Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Hürriyet Daily News. Как отмечает издание, досталось артистке не только за «оскорбительный жест» в адрес президента Турции, но и за то, что она якобы сознательно изменила текст одной из своих песен с целью раскритиковать лидера страны. 23 марта 2018 Hürriyet Daily News

Hürriyet: в Турции обостряются антиамериканские отношения, но Эрдоган тут ни при чём Антиамериканские настроения в турецком обществе недавно обострились из-за поддержки США Отрядов народной самообороны в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне проходящих в Вашингтоне переговоров двух стран, направленных на ослабление напряжённых двусторонних связей, сообщает Hürriyet Daily News. 11 марта 2018 Hürriyet Daily News

Hürriyet Daily News: Столтенберг назвал «сложной проблемой» для НАТО закупку Турцией комплексов С-400 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал покупку Турцией российского зенитного ракетного комплекса С-400 «сложной проблемой» для альянса, сообщает Hürriyet Daily News. В то же время Столтенберг приветствовал сотрудничество турецкого правительства с французско-итальянским концерном по вопросам покупки зенитного ракетного комплекса SAMP-T, благодаря которому Турция сможет улучшить свою систему противовоздушной обороны. 23 февраля 2018 Hürriyet Daily News

Hürriyet Daily News: турецкий танк в Сирии, возможно, был подбит из российского оружия Анкара не исключает, что турецкий танк в сирийском поселении Шейх Харуз был уничтожен с помощью «произведённой в России» противотанковой управляемой ракеты «Конкурс». Об этом со ссылкой на Министерство обороны Турции пишет Hürriyet Daily News. 5 февраля 2018 Hürriyet Daily News

Hürriyet: Турция стала для Москвы рынком сбыта, а взамен получила лишь проблемы В отношениях с Москвы и Анкары, очевидно, нарушен баланс, и Москва в них доминирует, пишет обозреватель Hürriyet Daily News Дениз Зейрек. По его мнению, Турция стала рынком сбыта для российских ресурсов. В то же время турецкие инвесторы испытывают трудности в России, а российские турфирмы навязывают низкие цены. В такой ситуации Анкаре не стоит забывать о своих связях с США. 31 декабря 2017 Hürriyet Daily News

Эксперт: правила игры на Ближнем Востоке теперь диктует Россия Сумев воспользоваться своими сравнительно «ограниченными» военными возможностями, Россия «вернулась» на Ближний Восток, и теперь именно она устанавливает «правила игры» в регионе, рассказала в интервью Hürriyet Daily News профессор Кипрского университета Бахчешехир Нуршин Гюней. По мнению Гюней, Россия уже больше не уйдёт с Ближнего Востока, а это значит, что Турции важно поддерживать с ней партнёрство, лавируя между Москвой и западными партнёрами. 19 декабря 2017 Hürriyet Daily News

Турецкий дипломат: Турция, Россия и НАТО должны работать вместе Активное сотрудничество Турции с Россией и Ираном по сирийскому вопросу не означает готовности Анкары покинуть НАТО, уверяет турецкий дипломат на страницах газеты Hürriyet. Напротив, Турция, Россия и НАТО должны вместе работать над укреплением архитектуры европейской безопасности, уверен эксперт. 28 ноября 2017 Hürriyet Daily News

Hürriyet: на матче в Турции Шарапова получила предложение руки и сердца На выставочном матче между Марией Шараповой и турчанкой Чаглой Буюкакчай в Стамбуле неизвестный болельщик прокричал в адрес россиянки предложение руки и сердца, сообщает Hürriyet Daily News. К восторгу аудитории, Шарапова пожала плечами и ответила: «Может быть». 27 ноября 2017 Hürriyet Daily News

Hürriyet: Эрдоган угодил на «стенд врагов» НАТО и отозвал солдат с учений Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решении отозвать 40 военных с учений НАТО в Норвегии, сообщает Hürriyet Daily News. Как пояснил президент Турции, Анкара пошла на этот шаг из-за «стенда с врагами», на котором упоминались основатель республики Мустафа Кемаль Ататюрк и сам Эрдоган. 17 ноября 2017 Hürriyet Daily News

Эрдоган устал ждать ЕС: Турция в вас не нуждается На фоне обострения отношений с США и Евросоюзом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его стране не нужен ЕС, пишет Hürriyet Daily News. «Если вы честны, то сделайте уже заявление, и мы с этим закончим. Мы в вас не нуждаемся», — объявил турецкий лидер, намекая на нежелание Евросоюза принимать Анкару в свои ряды. 13 октября 2017 Hürriyet Daily News