Global Times: переизбрание Путина гарантирует укрепление российско-китайских отношений В новый президентский срок Владимира Путина не стоит ждать изменения внешнеполитического курса Москвы. Она и дальше будет придерживаться жёсткой позиции по отношению к Западу и продолжать «разворот на восток», пишет политолог Дин Сяосин в Global Times. И хотя приоритетом для Кремля станет решение социально-экономических проблем страны, укрепление взаимодействия с Китаем может в этом помочь. 27 марта 2018 Global Times

Global Times: сближение с Россией китайцы скрепляют брачными узами На фоне «неправительственного сближения» России и Китая брачные агентства Поднебесной организуют для состоятельных китайцев целые туры по поиску русских невест, сообщает Global Times. Те, кто работает в этом бизнесе, уверены, что их проекты соответствуют национальным интересам и должны поддерживаться на государственном уровне, ведь самая эффективная форма культурного обмена — это межнациональный брак. 27 февраля 2018 Global Times

GT: высокомерие по отношению к России играет с Вашингтоном злую шутку США теряют симпатии в мире, как считается, из-за Дональда Трампа. Но на самом деле это происходит уже давно. После окончания холодной войны Вашингтон решил, что развал СССР — его заслуга, а не следствие внутренних проблем страны. Поэтому Америка «возгордилась» и в своём высокомерии совершила целую череду ошибок, из-за которых теперь теряет влияние, утверждает эксперт Global Times Цзинь Цаньжун. 27 февраля 2018 Global Times

Global Times: играя с ядерным «огнём», США рискуют «опалить себе брови» Новая ядерная стратегия Америки говорит о намерении Вашингтона расширить свой ядерный потенциал. Но самое главное — что столь радикальные меры США пытаются объяснить попытками обеспечить свою безопасность и сдержать «конкурентов». Однако своей воинственной позицией Америка рискует ввергнуть весь мир в серьёзный конфликт, предупреждает Global Times. 7 февраля 2018 Global Times

Global Times рассказала, как из образца Красная армия превратилась в предостережение Сегодня судьба великой Советской армии, которая победила нацистов и противостояла США в холодной войне, а затем взяла и исчезла с распадом СССР, вызывает сожаление, утверждает военный эксперт Сюй Янь в своей статье в Global Times. По мнению аналитика, несмотря на все блестящие достижения, советское партийное и военное руководство забыло цели, с которыми создавалась Красная армия. 30 января 2018 Global Times

Global Times: развивать арктический туризм России помогают гости из Китая Китайские туристы, отправляющиеся на север России в поисках «арктических приключений», помогают стране развивать туризм в этом регионе, сообщает Global Times. По данным газеты, количество китайцев, посетивших российскую Арктику, за последнее десятилетие увеличилось в десять раз. 18 января 2018 Global Times

Эксперт Global Times объяснил, почему Путин уверенно подходит к мартовским выборам Владимир Путин идёт на предстоящие выборы самовыдвиженцем и не собирается разворачивать активную агитационную кампанию. По мнению аналитика Global Times Ван Хайюня, причины такой «самоуверенности» кроются в том, что, несмотря на существующие проблемы, достижения истекающего президентского срока Путина — от Сирии до активного сотрудничества с Китаем — говорят сами за себя. 22 декабря 2017 Global Times

Global Times: бросая вызов и Пекину, и Москве, США совершают стратегическую ошибку В своей новой стратегии национальной безопасности Белый дом назвал Москву и Пекин «конкурентами». По мнению Global Times, таким образом администрация Дональда Трампа демонстрирует своё нежелание отрекаться от «мирового господства». Однако если американский лидер действительно готов бросить вызов сразу и России, и Китаю, он рискует слишком далеко заплыть «в глубоководное царство геополитики». 19 декабря 2017 Global Times

Global Times оценила, как долго продлится медовый месяц между Россией и Турцией Частые встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана указывают на то, что отношения двух лидеров вступили «в фазу медового месяца», сообщает Global Times. Сотрудничество России и Турции выгодно обеим странам. Однако этот период российско-турецких отношений нестабилен и будет меняться вместе с развитием новых интересов и требований как с обеих сторон, так и на международном уровне, считает китайское издание. 13 декабря 2017 Global Times

GT: китайцы с иронией отнеслись к космической программе Трампа — теперь надо ждать твитов с Луны Китайские интернет-пользователи нашли слишком амбициозными планы Дональда Трампа по «возвращению американских астронавтов на Луну», пишет Global Times. Как отмечает аналитик Цзяо Вэйсинь, в последнее время каждый американский президент считает своим долгом объявить о планах претворить в жизнь масштабную программу, которую в итоге не удаётся реализовать. 13 декабря 2017 Global Times