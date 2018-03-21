Frankfurter Rundschau: вторжение Турции в Сирию попирает европейские ценности Военное вторжение Турции на север Сирии нарушает международное право, а ЕС лишь наблюдает и не принимает никаких мер. Более того, «фатальная политика» Эрдогана и его борьба с курдами укрепляет почти побеждённое ИГ и попирает европейские ценности, сообщает Frankfurter Rundschau. По версии издания, Запад должен срочно обратить внимание на действия Анкары и заставить её отказаться от своей агрессивной политики. 21 марта 2018 Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau нашла способ, как проверить Москву на причастность к отравлению в Солсбери Глава МИД России якобы запросил у британской стороны образцы яда, который преступники использовали во время покушения на бывшего российского разведчика и его дочь, сообщает Frankfurter Rundschau. ЕС, в свою очередь, мог бы предложить Сергею Лаврову провести совместное расследование. Если же Москва откажется, то тем самым только навлечёт на себя подозрения, убеждён журналист немецкой газеты. 16 марта 2018 Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau: спустя четыре года после Олимпиады Сочи «продолжает сиять» Вопреки опасениям критиков, спустя четыре года после Олимпиады Сочи не пришёл в «запустение», а стал «самым роскошным российским курортом», пишет Frankfurter Rundschau. Несмотря на высокие расходы из бюджета, Сочи «продолжает сиять» и уже получил неформальное название «столицы третьего срока Путина», добавляет издание. 8 февраля 2018 Frankfurter Rundschau

«Дешевле купить»: Frankfurter Rundschau напугала немцев ценами на жильё во время ЧМ-2018 Во всех 11 российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, уже сейчас цены на номера в отелях, аренду апартаментов и квартир сильно завышаются, пишет Frankfurter Rundschau. Так, например, в настоящее время в Саранске предлагается квартира на 12 ночей за €35 тыс., поражается автор статьи Штефан Шоль. 25 января 2018 Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau: для россиянок домогательства — «проблема первого мира» В России с иронией относятся к развернувшейся на Западе кампании по изобличению сексуальных домогательств со стороны мужчин, пишет Frankfurter Allgemeine. В стране, где домашнее насилие чуть ли не в порядке вещей, уверены, что подобные «проблемы первого мира» не касаются россиян, отмечает автор статьи Штефан Шолль. 18 января 2018 Frankfurter Rundschau

FR: прагматизм вынудит немцев смириться с главным новшеством ЧМ-2018 Для получения Паспорта болельщика на ЧМ-2018 туристы из Германии должны пройти проверку, предоставив ряд персональных данных, пишет Frankfurter Rundschau. В бундеслиге такой подход вызвал бы волну протестов, но в данном случае фанаты, видимо, готовы смириться с новшеством, ведь FAN ID — это не только пропуск на стадион, но и виза, а также билет на специальные поезда, курсирующие между местами проведения матчей. 18 декабря 2017 Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau: зачем России царь, если у неё есть Путин? В современной России сильны монархические настроения, пишет Frankfurter Rundschau. Гражданам страны не важны их свободы и конституционные права, считает автор статьи Штефан Шолль. Их больше волнует стабильность, которую им обеспечивать «царь Путин». 7 ноября 2017 Frankfurter Rundschau

FR: «путинская империя» идёт на поправку — поводов для тревоги практически нет Штрафные меры Запада едва ли вредят России. Как раз наоборот: «путинская империя» выздоравливает, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau. Несмотря на западную санкционную политику, у российской экономики мало поводов для беспокойства, уверяют эксперты Raiffeisen Capital Management. 14 октября 2017 Frankfurter Rundschau

FR: бывший вице-президент США назвал настоящих «взломщиков» американской демократии В Соединённых Штатах власть над процессом принятия политических решений находится в руках корпораций, заявил в интервью Frankfurter Rundschau бывший вице-президент США Альберт Гор. По его словам, именно они «взломали» американскую демократию — причём ещё до того, как «это сделал Путин». 28 августа 2017 Frankfurter Rundschau

Тренер сборной Германии: русские «в восторге от футбола» и ждут ЧМ-2018 Жители России «в восторге от футбола» и рады предстоящему чемпионату мира, который пройдёт в 2018 году, заявил в интервью Frankfurter Rundschau тренер немецкой сборной Йоахим Лёв. Немцы не опасаются «последствий для спорта» со стороны политики. Было бы желательно, чтобы во всём мире разделялись ценности толерантности и открытости, однако спорт не может решать проблемы, которые не под силу даже политикам, отметил немецкий тренер. 13 июня 2017 Frankfurter Rundschau