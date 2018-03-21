Frankfurter Rundschau
Frankfurter Rundschau: вторжение Турции в Сирию попирает европейские ценности
Военное вторжение Турции на север Сирии нарушает международное право, а ЕС лишь наблюдает и не принимает никаких мер. Более того, «фатальная политика» Эрдогана и его борьба с курдами укрепляет почти побеждённое ИГ и попирает европейские ценности, сообщает Frankfurter Rundschau. По версии издания, Запад должен срочно обратить внимание на действия Анкары и заставить её отказаться от своей агрессивной политики.
Frankfurter Rundschau нашла способ, как проверить Москву на причастность к отравлению в Солсбери
Глава МИД России якобы запросил у британской стороны образцы яда, который преступники использовали во время покушения на бывшего российского разведчика и его дочь, сообщает Frankfurter Rundschau. ЕС, в свою очередь, мог бы предложить Сергею Лаврову провести совместное расследование. Если же Москва откажется, то тем самым только навлечёт на себя подозрения, убеждён журналист немецкой газеты.
Frankfurter Rundschau: спустя четыре года после Олимпиады Сочи «продолжает сиять»
Вопреки опасениям критиков, спустя четыре года после Олимпиады Сочи не пришёл в «запустение», а стал «самым роскошным российским курортом», пишет Frankfurter Rundschau. Несмотря на высокие расходы из бюджета, Сочи «продолжает сиять» и уже получил неформальное название «столицы третьего срока Путина», добавляет издание.
«Дешевле купить»: Frankfurter Rundschau напугала немцев ценами на жильё во время ЧМ-2018
Во всех 11 российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, уже сейчас цены на номера в отелях, аренду апартаментов и квартир сильно завышаются, пишет Frankfurter Rundschau. Так, например, в настоящее время в Саранске предлагается квартира на 12 ночей за €35 тыс., поражается автор статьи Штефан Шоль.
Frankfurter Rundschau: для россиянок домогательства — «проблема первого мира»
В России с иронией относятся к развернувшейся на Западе кампании по изобличению сексуальных домогательств со стороны мужчин, пишет Frankfurter Allgemeine. В стране, где домашнее насилие чуть ли не в порядке вещей, уверены, что подобные «проблемы первого мира» не касаются россиян, отмечает автор статьи Штефан Шолль.
FR: прагматизм вынудит немцев смириться с главным новшеством ЧМ-2018
Для получения Паспорта болельщика на ЧМ-2018 туристы из Германии должны пройти проверку, предоставив ряд персональных данных, пишет Frankfurter Rundschau. В бундеслиге такой подход вызвал бы волну протестов, но в данном случае фанаты, видимо, готовы смириться с новшеством, ведь FAN ID — это не только пропуск на стадион, но и виза, а также билет на специальные поезда, курсирующие между местами проведения матчей.
Frankfurter Rundschau: зачем России царь, если у неё есть Путин?
В современной России сильны монархические настроения, пишет Frankfurter Rundschau. Гражданам страны не важны их свободы и конституционные права, считает автор статьи Штефан Шолль. Их больше волнует стабильность, которую им обеспечивать «царь Путин».
FR: «путинская империя» идёт на поправку — поводов для тревоги практически нет
Штрафные меры Запада едва ли вредят России. Как раз наоборот: «путинская империя» выздоравливает, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau. Несмотря на западную санкционную политику, у российской экономики мало поводов для беспокойства, уверяют эксперты Raiffeisen Capital Management.
FR: бывший вице-президент США назвал настоящих «взломщиков» американской демократии
В Соединённых Штатах власть над процессом принятия политических решений находится в руках корпораций, заявил в интервью Frankfurter Rundschau бывший вице-президент США Альберт Гор. По его словам, именно они «взломали» американскую демократию — причём ещё до того, как «это сделал Путин».
Тренер сборной Германии: русские «в восторге от футбола» и ждут ЧМ-2018
Жители России «в восторге от футбола» и рады предстоящему чемпионату мира, который пройдёт в 2018 году, заявил в интервью Frankfurter Rundschau тренер немецкой сборной Йоахим Лёв. Немцы не опасаются «последствий для спорта» со стороны политики. Было бы желательно, чтобы во всём мире разделялись ценности толерантности и открытости, однако спорт не может решать проблемы, которые не под силу даже политикам, отметил немецкий тренер.
FR: Евровидение запуталось в пропагандистском лабиринте российско-украинского конфликта
Из-за провокаций бывших советских республик Евровидение из песенного конкурса превратилось в поле для политических баталий, пишет Frankfurter Rundschau. В 2009 году Грузия отомстила Москве за вооружённый конфликт в Южной Осетии, в 2012-м армяне — азербайджанцам за Нагорный Карабах. Теперь же «европейский песенный конкурс запутался в лабиринте пропагандистских окопов российско-украинского конфликта», сетует автор статьи Штефан Шоль.