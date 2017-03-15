France Inter: Россия решила сыграть на ложках, чтобы отвлечь от футбольных проблем После оглушительных вувузел, которые стали популярными благодаря чемпионату мира по футболу в 2010 году в ЮАР, в России решили придумать собственную, менее «невыносимую» альтернативу, передаёт France Inter. Пока выбор остановили на традиционном музыкальном инструменте — деревянных ложках. И хотя французским ведущим такая идея кажется весьма «симпатичной», они отмечают, что это — всего лишь попытка отвлечь россиян от более насущных проблем футбола в стране. 15 марта 2017 France Inter

France Inter: Минску быть «мостом» между Россией и ЕС — с Лукашенко или без него Сегодня Белоруссию охватили внутренние протесты против президента Александра Лукашенко, однако Владимиру Путину нужен стабильный Минск, чтобы держать инициативу в диалоге с Евросоюзом, полагает президент Института перспектив и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи. Как заявил аналитик France Inter, не исключено, что российский лидер готов «пожертвовать» белорусским президентом, чтобы наладить отношения с Брюсселем. 1 марта 2017 France Inter

France Inter: Пророссийские взгляды Фийона несут его партии раскол Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон в последнее время не так активно поддерживает действия Москвы в Сирии, но его до сих пор обвиняют в том, что он разделяет взгляды Владимира Путина. По мнению France Inter, такая позиция может внести раскол в ряды партии «Республиканцы», хотя они и надеются, что Фийон будет придерживаться «более классической линии». 9 декабря 2016 France Inter

France Inter предрек «великое возвращение» России После избрания Трампа на пост президента США события на международной арене складываются в пользу Владимира Путина, пишет France Inter. Очередной хорошей новостью для Москвы стало решение ОПЕК сократить добычу нефти. Автор статьи также прогнозирует военный успех в Сирии и снятие экономических санкций ЕС против России. 1 декабря 2016 France Inter

Кандидат в президенты Франции: Россия – не Люксембург, с ней придется считаться По мнению бывшего премьер-министра и нынешнего кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, относиться к России, как к Люксембургу или Панаме, – огромная глупость со стороны Запада, ведь это самая большая по площади страна, и эта европейская держава играет центральную роль на Ближнем Востоке. В интервью France Inter он также заявил, что стремление сделать из Владимира Путина монстра, присущее многим западным политикам, просто смехотворно, учитывая, что исторически в России никогда не было демократии. 7 ноября 2016 France Inter

Юмористы France Inter представили, как Путин оккупирует Францию и станет императором В юмористической передаче на радиостанции France Inter ведущий Даниэль Морен выступил в роли типичного сторонника теорий заговора и «разоблачил» захватнические намерения России и своих коллег-коллаборационистов. В итоге его рассуждения довели его до неутешительного вывода: российские военные корабли плывут не в Сирию, а чтобы оккупировать Францию, и российский президент скоро станет французским императором Владимиром Первым. 24 октября 2016 France Inter

France Inter: Победа над ИГ в Мосуле оставит Асада без поддержки Путина По мнению корреспондента France Inter, военная операция в Мосуле будет непростой и с военной, и с политической точки зрения. Но ее успешный исход очень важен, поскольку он не только будет серьезным ударом для джихадистов, но и откроет пути мирного соглашения для Сирии, лишив Владимира Путина его главного козыря. Когда Запад превратит ИГ в «кучку беспорядочно отступающих убийц», российскому президенту придется согласиться на уход Башара Асада. 24 октября 2016 France Inter

France Inter призвала Путина вести себя рационально в сирийском вопросе Сегодня в Лозанне пройдут многосторонние переговоры по Сирии, и у США и России есть все шансы добиться введения нового режима прекращения огня, полагает обозреватель France Inter. Однако до сих Владимир Путин вел себя в сирийском вопросе «абсолютно иррационально», полагая, что может полностью восстановить Башара Асада у власти. Пока он не осознает, что сирийский народ больше не желает диктатуры и что Россия никогда не выиграет эту войну, «омерзительная бойня продолжится до последнего сирийца», настаивает журналист. 15 октября 2016 France Inter

France Inter: Российская оппозиция не сдается вопреки «советскому» рейтингу Путина Несмотря на предсказуемый результат думских выборов, российская оппозиция «верит в свою звезду» и не намерена сдаваться, сообщает France Inter. Ведь за год до развала СССР рейтинг популярности коммунистов достигал 86% – как сегодняшний рейтинг Владимира Путина. 14 сентября 2016 France Inter

France Inter: Дипломатический блицкриг России нужно завершить до ухода Обамы Россия поддерживает Китай в его притязаниях на острова в Южно-Китайском море, наладила отношения с Турцией и намерена устроить встречу лидеров Израиля и Палестины. Она действует по всем фронтам, которые оставили США, чтобы вернуть себе статус супердержавы, отмечает France Inter. Тем более что новый американский президент, коим издание видит Хиллари Клинтон, будет гораздо менее сговорчивым, чем Барак Обама. 6 сентября 2016 France Inter