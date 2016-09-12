Французский эксперт: Выборы в России будут демократичными, а их результаты – нет По мнению эксперта по внутриполитической ситуации в России Франсуаз Досэ, которая вскоре выступит международным наблюдателем на выборах в российскую Госдуму, грядущие парламентские выборы станут самыми демократичными за последние десятилетия. Но несмотря на более открытую систему, реальные политические практики в России демократичными назвать нельзя, как и предсказуемые результаты выборов, заявила она в эфире France Culture. 12 сентября 2016 France Culture

France Culture: Дональду Трампу не стать «американским Путиным» Успех Дональда Трампа в предвыборной гонке в США отражает растущие симпатии к авторитаризму в США и в мире, сообщает France Culture. Автор статьи уверен: избрание Трампа маловероятно, однако, даже став президентом, республиканец не сможет раскрыть свои авторитарные наклонности из-за особенностей американской конституции. 6 июня 2016 France Culture

France Culture: Российская оппозиция приняла эстафету у советских диссидентов Как пишет France Culture, на смену уходящим диссидентам советской эпохи пришли новые лица, которые столь же яростно критикуют недостатки уже нынешнего режима. Среди самых заметных из них издание называет блогера Навального, олигарха Ходорковского и шахматиста Каспарова. Остальным, по мнению автора, мешает пробиться противодействие Кремля. 23 марта 2016 France Culture

Ходорковский: Для своих «мушкетеров» Путин как «король-солнце» По мнению Михаила Ходорковского, Запад избрал неверный путь, пытаясь вынудить Кремль изменить свою внешнюю политику. В интервью французскому радио бывший олигарх сравнил Путина с королем Людовиком XIV, а его приближенных – с «мушкетерами». Именно борьбу с этими людьми, «грабящими Россию», и стоит вести Западу, уверен экс-глава «ЮКОСа». 9 ноября 2014 France Culture