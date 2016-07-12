France 3: после отмены эмбарго европейским продуктам будет некуда возвращаться Французские предприниматели придумали, как обойти российское эмбарго: они открывают производство в России и используют российское сырьё, но французские технологии. В итоге, как отмечает корреспондент France 3, когда европейские товары вновь получат доступ на российский рынок, их место будет уже занято. 25 января 2018 France 3

France 3: француженка нашла россиянина по детским снимкам из фотоаппарата с блошиного рынка Летом этого года французский фотограф Элизабет Бланше купила фотоаппарат на блошином рынке в Москве и, вернувшись во Францию, обнаружила в нём плёнку, рассказывает France 3. Проявив снимки, француженка увидела маленького мальчика перед началом первого учебного года. Как отмечает France 3, фотографии произвели на Бланше большое впечатление, и она решила найти мальчика, чтобы вернуть ему эти снимки. 26 ноября 2017 France 3

France 3: о жизни Ленина во Франции напоминают кебаб и закрывшийся музей Владимир Ленин провёл несколько лет во Франции, и его квартира в Париже многие годы была музеем, обязательным к посещению для всех советских граждан. Однако туристический поток иссяк, музей закрыли, памятную табличку сняли, передаёт France 3. Впрочем, в пригороде Парижа, наоборот, открылось заведение быстрого питания под названием «Кебаб Ленин». 6 ноября 2017 France 3

France 3 рассказал о тысячах русских, вставших на ноги благодаря французскому концерну В 30-х годах прошлого века пригород Парижа Бийанкур получил неофициальное название — Бийанкурск, вспоминает France 3. В то время эта коммуна приютила русских, которые бежали от революции и пытались начать новую жизнь, работая сперва на заводе Renault, а затем — таксистами, бухгалтерами и страховыми агентами. Некоторые из них надеялись вернуться на родину, но после войны были вынуждены окончательно убрать чемоданы на дальнюю полку и стать французами, рассказывает France 3. 4 ноября 2017 France 3

France 3: французы против наделения Бриджит Макрон статусом первой леди Французы обеспокоены монархистскими наклонностями Эммануэля Макрона: президент хочет закрепить за своей супругой официальный статус первой леди Франции. В интернете петиция против предоставления Бриджит Макрон официального статуса уже набрала свыше 220 тысяч подписей. Автор петиции считает, что использовать супругу в политических целях просто аморально, сообщает France 3. 9 августа 2017 France 3

France 3: рейтинг Макрона падает с беспрецедентной скоростью Рейтинг популярности нового президента Франции стремительно падает. За последний месяц падение составило 7%. Сегодня действия хозяина Елисейского дворца одобряют лишь 36% населения, сообщает France 3. При этом поводов для народного недовольства так много — в том числе и излишнее властолюбие Макрона, — что назвать точную причину стремительно растущей непопулярности президента политологи затрудняются. 5 августа 2017 France 3

France 3: в городе на Неве организовали туры по путинским местам В городе на Неве, родине российского лидера, проводят экскурсии по путинским местам, сообщает France 3. Экскурсионной группе показывают двор, в котором вырос Владимир Путин и где, если верить экскурсоводам, набрался хулиганских выражений, определивших его самобытный речевой стиль. 17 февраля 2017 France 3

Экс-премьер Франции: Европа наделала глупостей в отношениях с Россией Заняв непреклонную позицию по вопросу антироссийских санкций, Европа сделала глупость, уверен бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен. По его словам, желание заключить соглашение об ассоциации с Украиной, не обсудив это с Россией, абсурдно. Франции теперь нужно найти стимул для продвижения межгосударственных отношений с Москвой и выделить условия для постепенной отмены санкций, рассказал он в передаче на канале France 3. 17 февраля 2017 France 3

France 3: французские школьники учат русский ради торговли и шпионажа Хотя в последние годы всё меньше французов учат русский язык, его знание открывает большие перспективы, сообщает France 3. Преподаватели французских вузов отмечают, к ним всё чаще обращаются из международных организаций, оборонных ведомств и разведслужб и жалуются на нехватку французских специалистов со знанием русского. 14 февраля 2017 France 3

France 3: «Воздушная полиция» Франции не говорит о России - чтобы не ссориться В рамках усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе Франция направила на литовскую военную базу 4 самолета «Мираж-2000». Они призваны помочь Литве обезопасить воздушное пространство Прибалтики от вторжения российских самолетов, сообщает France 3. Париж, однако, обходит развертывание сил в Литве молчанием – очевидно, не хочет портить отношения с Москвой. 2 ноября 2016 France 3