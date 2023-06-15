«Страдают и жители, и медики» — France 3 рассказал о нехватке врачей в сельской местности Франции

Нехватка врачей в сельских районах Франции вынуждает немногих оставшихся медиков также бросать работу из-за неподъёмного груза обязанностей и административной работы, сообщает France 3. В результате тысячи людей вовсе лишаются доступа к медицинским услугам, констатирует телеканал. При этом улучшения ситуации в ближайшее время не предвидится, отмечается в репортаже.

Уже два месяца в этом медицинском кабинете в Верхней Савойе работает новый терапевт. Доктор Контине вынуждена была закрыть свой кабинет в соседней коммуне: там было слишком много работы и обязанностей после ухода двух её коллег, решивших сменить направление. Ни один врач не захотел занять её место.

СЕЛИН КАНТИНЕ, врач-терапевт: Нужно вести всю отчётность, выполнять административные функции, чего мы не должны делать. Когда люди выходят из кабинета, у нас ещё остаётся работа с документами. Мы должны отправлять бумаги в Фонд социального страхования. Так что есть ещё и административная сторона службы, которая тоже нервирует врачей. Когда я там работала, у меня было ощущение, что я уже не могу много времени тратить на медицину и что я больше занимаюсь административной работой.

В результате три тысячи жителей коммуны Бонн-сюр-Менож остались без врача. Мэрия пытается найти замену любой ценой.

ШАНТАЛЬ ФРАРЕН, первый заместитель мэра Бонн-сюр-Менож: Мы выкупаем кабинет, даже если придётся платить арендную плату, как это делают в некоторых муниципалитетах. То есть мы берём на себя плату за помещение и часть расходов, чтобы иметь возможность снова взять на работу врача.

Это «врачебное опустынивание» затронуло и Анси. В своём кабинете доктор Лабарьер ежедневно получает по 40 заявок от пациентов, ищущих лечащего врача. Он и сам пытается найти себе преемника уже полтора года.

РЕНЕ-ПЬЕР ЛАБАРЬЕР, врач-терапевт: В Анси 30 врачей из 100 старше 65 лет. Это значит, что завтра эти врачи выйдут на пенсию, и это затронет всё медицинское сообщество. Видите, как трудно найти врача — это невозможно. Ситуация непредсказуемая.

С 2010 года количество врачей-терапевтов в Верхней Савойе снизилось на 7 процентов.

Дата выхода в эфир 13 июня 2023 года.