Foreign Affairs: США тоже вмешиваются в чужие выборы, но не российскими методами Американцы отчасти лицемерят, усердно критикуя Россию за «вмешательство в выборы», пишет Foreign Affairs. По мнению автора, нельзя безоговорочно делить Россию и Америку в этих вопросах на «чёрное и белое», поскольку и Вашингтон издавна вмешивается в политические кампании других стран. Однако США используют при этом свои методы, и в последнее время сравнение всё же явно не в пользу России, отмечается в статье. 14 марта 2018 Foreign Affairs

Foreign Affairs: несмотря на мрачные прогнозы, «путиномика» в России сработала За «формулой» Путина, позволяющей сохранять власть, скрывается целый ряд факторов, которые помогают ему обеспечивать экономическую стабильность в стране даже на фоне санкций, пишет Foreign Affairs. По мнению автора, именно система «путиномики» гарантирует Путину высокий уровень популярности среди населения. Это помогает хозяину Кремля без потерь пережить даже серьёзные финансовые и политические потрясения и жёстко проводить нужную политику, отмечается в статье. 10 февраля 2018 Foreign Affairs

Байден: на бой с Путиным должны выйти все американцы Поскольку президент США Дональд Трамп по каким-то причинам не желает сопротивляться «посягательствам на американскую демократию» со стороны Кремля, это должны делать остальные американцы, пишет бывший вице-президент США Джо Байден на страницах журнала Foreign Affairs. По мнению политика, защищать Америку от «Путина и его дружков» должны все — члены конгресса, частные компании и политические организации, и даже рядовые американцы. 18 декабря 2017 Foreign Affairs

Foreign Affairs: Западу необходимо сплотиться перед лицом российской угрозы Сегодняшняя Россия представляет серьёзную угрозу, которую США и их союзники не видели с момента окончания холодной войны. Как пишет Foreign Affairs, Западу необходимо преодолеть разногласия внутри Трансатлантического альянса и укрепить потенциал сдерживания, при этом диалог и открытые каналы связи с Москвой должны оставаться ключевым условием предотвращения непонимания и просчётов, способных спровоцировать никому не нужную войну. 19 октября 2017 Foreign Affairs

Foreign Affairs: Босния и Герцеговина — следующий «балканский гамбит» Москвы Россия надеется сохранить «нейтральный» статус бывших югославских республик, то есть держать их подальше от ЕС и НАТО. Македония, в которой этим летом сменилось правительство, взяла курс на интеграцию страны в ЕС и НАТО. Черногория стала членом НАТО после долгого процесса вступления. Теперь цель следующего «балканского гамбита» Москвы, как считает Foreign Affairs — Босния и Герцеговина, и Россия сделает всё, чтобы добиться не допустить присоединения страны к ЕС и НАТО. 7 сентября 2017 Foreign Affairs

Foreign Affairs: демократия по-украински отдаёт «российским авторитаризмом» Хотя с момента «революции на Майдане» прошло более трёх лет, Пётр Порошенко не слишком успешно справляется с задачей демократизации Украины, пишет Foreign Affairs. Как отмечает издание, «закручивание гаек» и борьба со всем, что может ассоциироваться с Россией, больше начинает напоминать «авторитарные действия Москвы». Именно поэтому, считает журнал, Запад обязан предотвратить трансформацию демократии на Украине в её имитацию. 30 июня 2017 Foreign Affairs

Foreign Affairs объяснил, как отвадить Путина от Украины и Сирии Мягкие санкции и дипломатическое давление не склонят Владимира Путина к изменению внешнеполитического курса, считает политолог Леон Арон. Успехи на мировой арене как раз помогают российскому лидеру заручиться поддержкой народа и обеспечить «легитимность своему режиму». По мнению эксперта, Запад мог бы «поднять политическую цену» за эти успехи — в частности, нанести удары по позициям Асада и вооружить Украину. Только так можно вынудить Путина сосредоточиться на внутренних проблемах его страны и заняться реформами. 5 февраля 2017 Foreign Affairs

Foreign Affairs: Запад должен посмотреть на Украину глазами России Политика Запада в отношении Украины в корне неверна, и вопреки расхожему мнению именно он, а не Москва спровоцировал конфликт на востоке страны, пишет американский политолог Джон Мершаймер в Foreign Affairs. По мнению эксперта, когда в дело вступают великие державы, западный либеральный подход к Киеву применять не следует. Так что Украину давно пора оставить в покое и превратить ее в нейтральную «буферную зону» между НАТО и Россией. 26 октября 2016 Foreign Affairs

FA: Разморозка конфликта в Нагорном Карабахе выгоднее всего Москве Именно России больше всех выгодна разморозка конфликта на Южном Кавказе, пишет в статье для Foreign Affairs Джеффри Манкофф. Действуя в качестве посредника в мирных переговорах, Россия возвращает себе статус крупнейшего игрока в регионе. 12 октября 2016 Foreign Affairs

Foreign Affairs: Киеву надо думать не о Крыме и Донбассе, а о спасении Украины Основным приоритетом для Киева в ближайшие годы должно стать экономическое развитие, заявляет автор Foreign Affairs. Только это поможет суверенитету Украины в условиях, когда Россия остается для нее угрозой, а на Западе нарастает равнодушие к ее проблемам. В числе прочего эксперт предлагает смириться с «временной потерей» Крыма и Донбасса. 27 сентября 2016 Foreign Affairs