А если что, то НАТО ни при чём: американцы хотят, чтобы Европа ввела войска на Украину
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Воронежской областью.
Хореограф Алексей Железняков порассуждал на тему того, как российские фигуристы выглядели бы на международных соревнованиях в случае допуска.
Мир потеряет лидера, если Соединённые Штаты покинут мировую арену. Такое мнение высказал президент США Джо Байден.
Двое футболистов, которые выступают за один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), арестованы по подозрению в изнасиловании.
В результате падения беспилотника в Белгородской области загорелась сухая трава на площади 800 кв. м.
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Китайский «Куньлунь Ред Стар» продолжит выступать в подмосковных Мытищах в сезоне-2024/25 чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В международном аэропорту Сочи задержали мужчину, который проник на борт самолёта и устроил дебош.
Информация о выдаче Лондоном агремана экс-главнокомандующему Вооружёнными силами Украины Валерию Залужному соответствует действительности. Эти данные подтвердили в офисе Владимира Зеленского.
Глава Генерального управления по здравоохранению Грегори Эмери сообщил, что на территории европейской части Франции с начала 2024 года выявлено рекордное число случаев завоза лихорадки денге.
Пакет военной помощи Киеву будет основан на «самых насущных потребностях» Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.
Сильный ветер повредил четыре автомобиля и кровлю почты, гаража и сарая в Буинском районе Татарстана.
Взрыв раздался 23 апреля в Кременчуге — во втором по населению городе Полтавской области Украины.
Средства ПВО России сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа в Белгородской области.
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева рассказала, почему не стала применять физическую силу против мужчины, с которым недалеко от собственного дома у неё произошёл конфликт.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что приоритетом для государства сегодня становятся меры по противодействию агрессии извне.
Взрыв произошёл в Днепропетровске на Украине.
Уровень воды в реке Тобол в районе города Курган за сутки снизился на 22 см. По состоянию на 22:00 мск он составляет 951 см.
Хореограф Алексей Железняков поделился мнением об уровне фигурного катания в России в условиях отстранения от международных турниров.
Стрелявших в окно общежития в Кировском районе Санкт-Петербурга подростков задержали.
Российский фигурист Георгий Куница рассказал о своих музыкальных предпочтениях и отношении к творчеству певца Ярослава Дронова (SHAMAN).
Следственные действия проводятся с заместителем главы Министерства обороны России Тимуром Ивановым. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
На выплаты жителям пострадавшей от паводка Оренбургской области уже направили 1 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала новость о том, что певица Пелагея исполнит песню «Конь» перед началом матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и московским «Спартаком».
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников.
Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании заместителя главы российского Министерства обороны Тимура Иванова.
Альметьевский «Нефтяник», выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), стал победителем турнира во второй раз в клубной истории.
Режим опасности атаки БПЛА объявили в Белгородской области.
Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, а также конфискации активов России.
Сирены воздушной тревоги активировали в трёх регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова рассказала о взаимоотношениях с двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой, с которой во время профессиональной карьеры тренировалась в одной группе.
В Волгограде пройдут три репетиции парада Победы на площади Павших Борцов.
Итоги XI Международной олимпиады по татарскому языку и литературе объявили в казанском Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.
В Санкт-Петербурге здание Винного городка на Васильевском острове получило статус памятника регионального значения.
Вооружённые силы Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю в Запорожской области. В результате этого погибли четыре мирные жительницы.
В Следственном комитете России сообщили, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки.
В немецком городе Майсен четыре украинские девочки похитили и пытали ровесницу, пишет газета Bild.
Заслуженная артистка Российской Федерации Пелагея Телегина выступит перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и московским «Спартаком».
Пятеро мирных жителей города Каховка Херсонской области пострадали 23 апреля в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
В Москве задержали троих мужчин, которые на светофоре разбили окно у автомобиля и со стрельбой выхватили из него сумку с деньгами.
В Национальной библиотеке Ямало-Ненецкого автономного округа 26 апреля состоится международная историческая акция «Диктант Победы — 2024».
В Московской области открыли сеть реабилитационных центров для детей с аутизмом.
Аналитик РОЦИТ и Лиги безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал о мошенниках, выдающих себя за работников фондов ОМС и призывающих граждан заменить свой полис ОМС.
Собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев рассказал об опасности езды на спущенных шинах.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о темпах реализации программы реновации в Академическом районе столицы.
В Москве приступили к капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, заявил заммэра по вопросам благоустройства Пётр Бирюков.
Производство ортопедических изделий появится в московском районе Северный, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Врач-диетолог, гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Шафаг Садыгова рассказала о взаимосвязи качества и продолжительности сна с похудением.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о рекордно тёплом апреле в средней полосе России.
В Москве к весенне-летнему сезону подготовили городские цветники.