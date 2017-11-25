Evening Standard: британцы намерены привить «стране водки» любовь к джину Лондонский производитель джина решился проникнуть на «привлекательный» российский рынок, пишет The Evening Standard. По словам издания, владельцы компании надеются завоевать популярность в стране, где этот алкогольный напиток «практически никому не известен». 25 ноября 2017 Evening Standard

Evening Standard: среди самых нездоровых стран Россия уступает только Чехии Исследовательская группа Clinic Compare на основании данных ВОЗ составила список самых нездоровых стран мира. Как сообщает британская газета Evening Standard, рейтинг возглавила Чехия, за которой следует Россия. Интересно, что самой здоровой страной был признан Афганистан. 27 сентября 2017 Evening Standard

Evening Standard: мяч сирийской дипломатии теперь на путинской половине поля Что бы ни говорили критики Дональда Трампа, американский президент придерживается чёткой стратегии в отношении Сирии и России, пишет Мэттью д’Анкона для Evening Standard. По мнению автора, главной целью визита госсекретаря Тиллерсона в Москву было показать Кремлю, что ему лучше будет «сбросить сирийского парию с рук», а также предложить Владимиру Путину способы сохранить лицо. 14 апреля 2017 Evening Standard

ES объяснила фиаско Джонсона на G7 зависимостью ЕС от российского газа Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону не удалось уговорить остальных участников саммита G7 наложить санкции на Москву. Причина, в частности в том, что Россия остаётся крупнейшим поставщиком газа для Европы. Об этом британской газете Evening Standard сообщил политик Алистер Бёрт. 12 апреля 2017 Evening Standard

ES: Активисты устроили «пластиковый» протест у посольства РФ в Лондоне Активисты движений Syria Campaign и Syria Solidarity UK выразили протест против российской бомбежки Алеппо. Как сообщает Evening Standard, они выложили 800 пластиковых конечностей перед входом в здание посольства России в Лондоне. 4 ноября 2016 Evening Standard

ES: Памела Андерсон влюбилась в Россию и не верит западной пропаганде В интервью британскому изданию Evening Standard известная актриса Памела Андерсон сообщила, что любит Россию и не верит западной антироссийской пропаганде. По мнению Андерсон, российский президент – могущественный человек, который «способен стать героем». 25 октября 2016 Evening Standard

ES: На ЧМ-2018 с дискриминацией в РФ решили бороться «невероятной силой футбола» Бывшие футболисты, нынешние чиновники от футбола верят, что невероятная, объединяющая сила этого вида спорта способна победить дискриминацию в России, пишет Evening Standard. Руководство движения Football Against Racism in Europe считает, что чемпионат мира 2018 года заставит россиян изменить свое отношение к дискриминации и расизму в футболе. 10 октября 2016 Evening Standard

«Аве Майя»: Звезды балета выступили в Лондоне в память о Плисецкой На сцене лондонского театра «Колизей» прошел вечер под названием «Аве Майя» в память о российской балерине Майе Плисецкой. Эта постановка собрала исполнителей из разных стран и трупп, а танцевали они любимые партии знаменитой примы, пишет Evening Standard. 8 марта 2016 Evening Standard

Evening Standard: Асад – «чудовище», но альтернативы у Сирии нет Сирийский лидер Башар Асад – «чудовище и диктатор», именно он, объединившись с Россией, привел Сирию к катастрофе, пишет политолог Джанин ди Джованни в Evening Standard. Однако без Асада в стране образуется «вакуум власти», который может занять ИГ. Автор призывает понять, что альтернатив нет и нужно гарантировать Асаду, что его оставят у власти при временном правительстве, если он прекратит массовые убийства. 1 марта 2016 Evening Standard

Элтон Джон пообещал без страха обсудить с Путиным права человека Британский музыкант Элтон Джон заявил в интервью London Evening Standard, что в ближайшее время отправится в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. По словам артиста, он планирует без страха и без обиняков высказать российскому лидеру все, что думает о ситуации с правами человека в России. 11 февраля 2016 Evening Standard