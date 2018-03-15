El Mundo: Трамп строит стену от «профессиональных альпинистов» из Мексики В рамках своего первого визита в Калифорнию президент США Дональд Трамп осмотрел восемь прототипов стены на границе США с Мексикой, передаёт El Mundo. При этом Трамп заявил, что штат «вышел из-под контроля» из-за высоких налогов и наличия «городов-убежищ». Президент уверен, что «без стены не было бы и страны». 15 марта 2018 El Mundo

El Mundo: Трамп стал президентом благодаря дешёвой рекламе, а не русским хакерам Бывший менеджер по продукции Facebook заявил, что реклама в этой социальной сети обошлась Дональду Трампу дешевле, нежели его сопернице Хиллари Клинтон, сообщает El Mundo. По его словам, это было вызвано тем, что платформа продвигает наиболее провокационный контент, который и использовал Трамп. 1 марта 2018 El Mundo

El Mundo: борьба с терроризмом в Сирии уступила место большой игре России и США Сирия стала жертвой борьбы за влияние в арабском мире между Россией и США, а также отстаивания геополитических интересов Израилем, Ираном и Турцией, утверждает El Mundo. Только за последние два месяца жертвами большой игры в Сирии стали несколько сотен человек, в том числе десятки мирных жителей. 19 февраля 2018 El Mundo

El Mundo: после неудачного переворота на Украине Саакашвили обосновался в Голландии Михаил Саакашвили решил обосноваться в Голландии, где в настоящий момент проживает его семья, передаёт El Mundo. Издание отмечает, что бывший президент Грузии и один из лидеров украинской оппозиции сможет рассчитывать на гражданство Нидерландов уже через пять лет. 18 февраля 2018 El Mundo

El Mundo: в прошлом году Европу окружали враги, а в этом ей предстоит спастись от самой себя 2018 год может стать для Евросоюза отправной точкой его реконструкции, считает El Mundo. В этом году грозным вызовом для Европы станет необходимость спастись от самой себя, от собственного самодовольства и внутренних споров, уверено испанское издание. 15 января 2018 El Mundo

El Mundo: российские четвероклассники оказались умнее испанских на один учебный год Согласно опубликованным недавно результатам международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS, испанские четвероклассники на 53 балла отстали от своих российских сверстников, показавших, кстати говоря, наилучший результат, пишет El Mundo. Как заявил исполнительный директор Международной ассоциации по оценке учебных достижений Дирк Хастедт, эту разницу между учащимися двух стран можно условно оценить в один учебный год. 6 января 2018 El Mundo

Эксперт: западным лидерам сложно устоять перед искушением обвинить в кибератаках Россию Через несколько лет кибератаки, наподобие тех, что наблюдались в Каталонии, станут обычным делом, — такую точку зрения высказал, как сообщает El Mundo, эксперт по вопросам кибербезопасности Мирослав Стампар на конференции SecAdmin 2017 в Севилье. При этом он отметил, что не уверен, стояла ли за этими атаками Москва. Между тем, по его словам, возможность свалить вину на Россию стала для западных лидеров искушением, перед которым сложно устоять. 26 ноября 2017 El Mundo

El Mundo: Венесуэла отметила столетие Октября с большим размахом, чем Россия В Венесуэле прошли торжества по случаю столетия Октябрьской революции, сообщает El Mundo. Как отмечает издание, в этой латиноамериканской стране событие столетней давности праздновали с гораздо большим энтузиазмом, чем в самой России. 9 ноября 2017 El Mundo

El Mundo: освобождение Дейр эз-Зора обостряет противостояние США и Ирана Вытеснение боевиков ИГ из города Дейр эз-Зор приводит к обострению борьбы между противоположными сторонами конфликта в Сирии, пишет El Mundo. Так, поддерживаемые США ополченцы с одной стороны и правительственные силы, помощь которым оказывают Россия и Иран, с другой стороны пытаются наперегонки, одерживая победы над ослабленными джихадистами, взять под свой контроль как можно больше природных ресурсов провинции. 5 ноября 2017 El Mundo

El Mundo: глава Каталонии «дал по тормозам, чтобы не улететь в пропасть» Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, хотя и подписал декларацию о независимости автономной области, однако объявлять независимость не стал, отложив это на более поздний срок, сообщает El Mundo. Таким образом, по мнению издания, он хочет выиграть время и «избежать падения в пропасть, которая разверзлась у него под ногами». Кроме того, глава женералитата надеется на резкий ответ со стороны Мадрида, благодаря которому можно было бы заручиться поддержкой международного сообщества. 11 октября 2017 El Mundo