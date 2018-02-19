Die Zeit: интерес к «российскому вторжению» угас под обвинительные речи Порошенко На завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности немногочисленная публика услышала от президента Украины Петра Порошенко лишь очередную «дребезжащую обвинительную речь» в адрес России, пишет Die Zeit. Тема войны в Донбассе, однако, больше не интересует мировое сообщество, в чём, несомненно, есть вина и украинского лидера, подчёркивает автор статьи Михаэль Туманн. 19 февраля 2018 Die Zeit

Die Zeit: в Германии посетовали на «жалкий вид» бундесвера в операциях по сдерживанию России Танков, вертолётов, бронежилетов, палаток и даже зимней одежды — всего этого остро не хватает немцам для участия в операциях сил быстрого реагирования НАТО, получивших название «Острие копья», пишет Die Zeit. Как заявила эксперт по обороне Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман, отсутствие базового оснащения свидетельствует о том, в каком «жалком состоянии» находится сегодня бундесвер. 19 февраля 2018 Die Zeit

Zeit: Германия одобрила строительство «Северного потока — 2» в своих водах Власти немецкого города Штральзунд официально одобрили строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в немецких водах, сообщает Die Zeit. По словам менеджеров проекта, это «важный этап в комплексном процессе одобрения газопровода». Разрешения России, Финляндии, Швеции и Дании на строительство других участков ожидаются в ближайшие месяцы, добавляет издание. 31 января 2018 Die Zeit

Zeit: война в Сирии продолжится вопреки планам Кремля Организованная Россией сочинская конференция должна была стать шагом на пути к миру, однако пока всё указывает на «продолжение войны, насилия и кровопролития», пишет Die Zeit. «Диктатор Сирии» Асад нацелен на «абсолютную победу» и ведёт переговоры только с «отобранными оппозиционерами», а Тегеран и Анкара также не заинтересованы в немедленном перемирии, подчёркивает издание. 31 января 2018 Die Zeit

Американский историк: Путин, Эрдоган и Орбан для своих народов не отцы, а друзья Владимир Путин, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган воплощают новый образ авторитарного правителя, считает американский историк Холли Кейс. В интервью газете Die Zeit она рассказала, что лидеры России, Турции и Венгрии пытаются быть для своих сограждан не строгими отцами, а заботливыми друзьями, оберегающими «детей» от неприятностей. При этом в их странах наблюдается возвращение трёх традиционных элементов: патриархальных структур, национализма и религии. 29 января 2018 Die Zeit

Die Zeit: власти Эквадора задумались о выселении Ассанжа из посольства Власти Эквадора заявили о намерении отказать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в убежище, сообщает Die Zeit. По словам эквадорского министра иностранных дел Марии Фернанды Эспинозы, его пребывание в лондонском посольстве стало «неприемлемым». 11 января 2018 Die Zeit

Die Zeit: «планета Москва» вызывает у немецкой журналистки любовь и ненависть Москва — это отдельная планета, которая способна свести с ума своими противоречиями и контрастами, пишет журналистка немецкой газеты Die Zeit Алисе Бота, уже два года живущая в российской столице. По её признанию, порой она ненавидит Москву за соседство нищеты и противоестественного богатства, шум, серость и огромные размеры. Но, уехав на пару дней, уже ловит себя на мысли, что соскучилась по этому городу. 8 января 2018 Die Zeit

Zeit: «талантливый иллюзионист» Супер-Путин вернул россиянам веру в свою страну 2017 стал для «постсоветского вельможи» Владимира Путина «супергодом», пишет Die Zeit. Он «окончательно вернулся на мировую сцену» и смог многого добиться в разрешении мировых кризисов. Однако, как полагает автор статьи Андреас Россбах, все эти внешнеполитические успехи — «самопиар» и «иллюзия». 31 декабря 2017 Die Zeit

Zeit: коррупция и нищета не помешают Болгарии возглавить Совет ЕС С момента вступления в ЕС 11 лет назад Болгария добровольно играла роль непритязательного и надёжного партнёра союза на Балканах, однако сейчас страна впервые оказалась в центре европейского внимания. С 1 января Болгария займёт пост председателя в Совете Евросоюза, хотя решить собственные проблемы коррупции и нищеты ей пока не удалось, сообщает немецкая газета Die Zeit. 29 декабря 2017 Die Zeit

Zeit: Путин распорядился создать в России армию нового поколения Россия должна построить армию нового поколения — такую задачу поставил Владимир Путин на встрече с командующими вооружённых сил страны. Как сообщает немецкая газета Die Zeit, Москва считает необходимым противодействовать американской угрозе и стремится стать ведущей военной державой, модернизируя армию. 23 декабря 2017 Die Zeit