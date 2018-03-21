Джонсон: Путин не уйдёт от ответственности за отравление Скрипаля Глава Кремля Владимир Путин несёт личную ответственность за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, заявил в интервью Deutsche Welle министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, следы в этом деле ведут к самой верхушке государственной власти и президент России не сможет снять с себя вину. 21 марта 2018 Deutsche Welle

DW: Россия рискует потерять место в Совете Европы из-за отказа платить взносы Москва и Анкара отказались от выплаты членских взносов Совету Европы, так как считают платежи организации «неприемлемыми» по политическим соображениям, сообщает Deutsche Welle. Дефицит бюджета организации уже привёл к сокращению многих сфер её работы, а также грозит исключением России, что станет прецедентом за 70 лет истории Совета Европы, добавляет издание. 2 марта 2018 Deutsche Welle

DW: немецкий борец с допингом взялся за разоблачение норвежских астматиков Немецкий журналист Хайо Зеппельт, ранее снявший фильм о допинге в России, обратил своё внимание на лыжников из Норвегии. По его словам, существующая антидопинговая система позволяет норвежским спортсменам без уведомления надзорных органов пользоваться препаратами от астмы, имеющими анаболические свойства, пишет Deutsche Welle. 24 февраля 2018 Deutsche Welle

Волкер: в Европе не хотят, чтобы Украина была вечным препятствием для отношений с Москвой Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что страны Европы не хотят, чтобы конфликт на Украине стал «вечным препятствием» в отношениях с Москвой. В интервью Deutsche Welle политик также отметил, что для достижения мира на Украине тема конфликта должна вернуться на передовицы газет. 25 января 2018 Deutsche Welle

Deutsche Welle: Порошенко уличили в нарушении немецких законов Германия создала «реестр прозрачности» компаний в соответствии с требованиями Евросоюза по борьбе с отмыванием денег. Однако президент Украины Пётр Порошенко, который владеет здесь заводом, и его партнёры, по всей видимости, проигнорировали реестр и предпочли не отказываться от анонимности, передаёт Deutsche Welle. 25 января 2018 Deutsche Welle

Deutsche Welle: россияне надеялись на обещания Трампа, а он оплошал Дональд Трамп не сдержал свои предвыборные обещания, и теперь многие россияне разочарованы тем, что и при новом президенте отношения с американцами не улучшаются. Более того, жителей России удивляет неспособность главы Белого дома взять верх в борьбе с конгрессом, отмечает корреспондент немецкого телеканала Deutsche Welle Миодраг Зорич. 20 января 2018 Deutsche Welle

DW: молодой канцлер из Австрии станет для Меркель «головной болью» Глава Австрии Себастьян Курц с его «наглой самоуверенностью» и «популизмом» — неудобный политик для канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет Deutsche Welle. Как считает автор статьи Михаэла Кюфнер, его действия приведут к ещё большему расколу в Европе. 19 января 2018 Deutsche Welle

Deutsche Welle: из-за санкций россияне стали меньше лечиться в Германии Медицинский туризм приносит Германии свыше миллиарда евро годового дохода. Раньше больше всего пациентов приезжало в страну на лечение из России, однако после начала украинского кризиса ситуация изменилась, пишет Deutsche Welle. Тяжёлая экономическая ситуация и санкции Евросоюза привели к резкому сокращению числа россиян, желающих получить медицинскую помощь в Германии. 13 января 2018 Deutsche Welle

DW: глава МИД ФРГ призвал ввести миротворцев во всём «оккупированном» Донбассе На встрече со своим украинским коллегой министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил за ввод миротворческого контингента ООН на всей территории Донбасса. Политик также выразил надежду, что решение по миссии будет принято до выборов президента России, передаёт Deutsche Welle. 4 января 2018 Deutsche Welle

DW: главным событием 2018 года в России будут не политические изменения, а ЧМ-2018 В 2018 году в России «мало что поменяется», Москва «не отдаст Крым», и западные санкции останутся в силе, пишет Deutsche Welle. Однако летом Владимир Путин «привлечёт внимание всего мира» чемпионатом мира по футболу, и несмотря на его исход, Россия постарается проявить гостеприимство, отмечает издание. 31 декабря 2017 Deutsche Welle