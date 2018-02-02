Der Freitag: образ врага в лице России Соединённым Штатам дорог и необходим США нужен образ врага в лице России и российских СМИ, чтобы компенсировать собственные слабости и найти виновного за нынешнее состояние американского общества, пишет Der Freitag. Ну а предложений относительно того, как можно осложнить жизнь российским средствам массовой информации, на Западе хватает, отмечает автор статьи Ханнес Хофбауэр. 2 февраля 2018 Der Freitag

Der Freitag: Запад боится признать своё сходство с Путиным Российский президент Владимир Путин успешно перенял антитеррористическую повестку Запада и благодаря этому вернул свою страну на мировую арену, пишет Der Freitag. При этом свои военные операции он освещает по американскому образцу, показывая ту же самую телевизионную картинку. Критика же западных политиков и журналистов в его адрес звучит неубедительно. «Путин похож на нас гораздо больше, чем мы готовы признать, и он понимает, что это сходство — наша большая слабость», — рассуждает автор статьи Михаэль Пасек. 19 июля 2017 Der Freitag

Freitag: Россия и Китай уже осваивают Арктику, а ЕС всё наблюдает Россия и Китай всерьёз заинтересованы в развитии инфраструктуры Северного морского пути и судоходства в Арктике, стремясь создать экономическую альтернативу Суэцкому каналу, пишет Freitag. В свою очередь, ЕС проявляет к Арктике слабый интерес. Здесь опасаются, что активное «вторжение» на север нанесёт «ущерб его экологии», добавляет издание. 10 мая 2017 Der Freitag

Freitag: НАТО не заботит демократия — альянсу важна лишь агрессивная экспансия НАТО позиционирует себя как альянс, защищающий «демократические ценности», но в действительности оно заинтересовано лишь в геополитическом превосходстве, пишет Der Freitag. Об этом свидетельствует сотрудничество альянса с такими «недемократичными» странами, как Турция и Израиль, а также поддержка ближневосточных диктатур и «мафиозных республик» на Балканах, отмечает издание. 27 февраля 2017 Der Freitag

Der Freitag: Запад умолчал о буйстве «майдана», лишь бы сменить режим в Киеве События на «майдане» в 2014 году Европа назвала «демократической революцией», умолчав при этом о «шовинистическом, порой даже фашистском буйстве» протеста, пишет Der Freitag. Западные политики предпочли воспользоваться моментом, добившись «желаемой смены режима», и не нашли в себе храбрости сказать правду, сетует автор статьи Лутц Херден. К тому же они не учли историческую подоплёку межнационального конфликта в стране, подчёркивает журналист. 28 декабря 2016 Der Freitag

Freitag: Русские и украинцы «спелись» назло националистам и принудительной украинизации Пока Киев предпринимает меры по «ограничению русской культуры», на вокзалах на Украине и в России проходят флешмобы с распеванием песен на русском и украинском языках, сообщает Der Freitag. Тем самым участники акций «народного песнопения», против которых украинские националисты бессильны, выступают за мир между русскими и украинцами, а также против войны и «принудительной украинизации», отмечает немецкое издание. 4 декабря 2016 Der Freitag

Der Freitag: Плохая еда в России – не от западных санкций, а от рыночных реформ Качество российских продуктов питания не имеет ничего общего с введением западных санкций, пишет Der Freitag. Проблема носит многолетний характер и связана с обрушением системы контроля качества после начала рыночных реформ. Тем, кто втайне испытывает радость оттого, что эмбарго «сыграло злую шутку с русскими и Путиным», остается лишь радоваться своему богатому воображению, считает автор статьи Ульрих Хейден. 2 августа 2016 Der Freitag

Der Freitag: «Забытый» Йемен показал бессилие западной пропаганды Западная пропаганда старается избегать темы Йемена, потому что оправдать и приукрасить происходящее там уже невозможно, пишет Der Freitag. Ведущие СМИ намеренно умалчивают о преступлениях Саудовской Аравии, которые совершаются при поддержке США. Впрочем, RT частично заполняет этот информационный вакуум, восполняя дефицит информации, отмечает автор статьи Дитрих Клозе. 4 июня 2016 Der Freitag

der Freitag: RT Deutsch – СМИ правых? RT Deutsch часто обвиняют в том, что этот канал, финансируемый российским государством, занят не журналистикой, а пропагандой, информацию преподносит искаженную и склонен к теории заговоров, отмечает обозреватель der Freitag. Но стоит взглянуть на содержание так называемых качественных СМИ, и окажется, что их уровень ничем не лучше, считает автор. 27 апреля 2016 Der Freitag

Немцы увидели в «скромном Шойгу» преемника Путина Несмотря на нынешнюю военную кампанию в Сирии и безукоризненно проведенную операцию в Крыму, которая не дала НАТО шанса укрепиться на полуострове, министр обороны Сергей Шойгу остается все таким же сдержанным к похвалам человеком, пишет Der Freitag. Однако именно этого многолетнего соратника российского президента на Западе все чаще «назначают» вероятным преемником Владимира Путина, отмечает издание. 1 декабря 2015 Der Freitag