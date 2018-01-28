Defense One: Россия померяется с США боевыми роботами Российский ОПК в последнее время стал прикладывать серьёзные усилия по разработке и внедрению в вооружённые силы автономных систем и роботов, сообщает Defense One. Как подчёркивает обозреватель издания, хотя лидерство в этом плане всё равно принадлежит пока Вашингтону, американским войскам давно пора задуматься о том, какие угрозы создают такие быстрые подвижки со стороны Москвы. 28 января 2018 Defense One

Defense One: Россия пойдёт своим интернетом Россия собирается создать «независимый интернет», которым в случае глобальных сбоев смогут воспользоваться страны БРИКС, пишет Defense One. Тем не менее, как отмечает интернет-журнал, собственный интернет нужен Москве не столько ради собственной безопасности, сколько для обеспечения тыла для «наступательных киберопераций». 30 ноября 2017 Defense One

Экономия по-трамповски: ВВС США закупят у Boeing самолёты «Трансаэро» ВВС США завершают переговоры с корпорацией Boeing о покупке «по лучшей цене для налогоплательщиков» двух пассажирских самолётов для президента Дональда Трампа. Как сообщает Defense One, речь идёт о Boeing 747-8, заказанных российской авиакомпанией «Трансаэро», которая так и не успела получить заказ из-за банкротства. 2 августа 2017 Defense One

Defense One: снятие санкций сделает из российского медведя военного «монстра» Отмена антироссийских санкций может повлечь за собой снятие запрета на продажу военных технологий России. Это сделает и без того мощную российскую армию ещё сильнее, а также ещё больше развяжет руки Владимиру Путину в Восточной Европе, считает Defense One. 1 февраля 2017 Defense One

DO: Господство России в воздухе заставило США совершенствовать беспилотники Беспилотники в небе над Украиной заставили США задуматься о совершенствовании своих беспилотных летательных аппаратов и развитии технологий борьбы с беспилотниками, пишет Defense One. Российское господство в воздухе серьезно обеспокоило директора Центра по интеграции сил и средств сухопутных войск генерал-лейтенанта Макмастера. 3 октября 2016 Defense One

Defense One: Нужно покупать у России РД-180, пока она их еще продает Конгрессу нельзя ограничивать закупки у России ракетных двигателей, пока у Соединенных Штатов не готова собственная альтернатива, уверен политолог Тодд Хэррисон. Как он пишет в Defense One, США должны использовать все доступные варианты: разрабатывать собственные двигатели и ракеты-носители, но при этом пользоваться российскими РД-180. 21 мая 2016 Defense One

Defense One: Пентагон забыл об «открытом небе», а Россия им вовсю пользуется Договор по открытому небу начал вызывать беспокойство в Пентагоне из-за обновления оборудования на российских самолетах. Впрочем, Россия при этом не вышла за рамки договора, и Америке, вместо того чтобы жаловаться, нужно просто сделать то же самое. Ведь США сами виноваты, что отложили эту проблему в долгий ящик, считает Defense One. 9 марта 2016 Defense One

Defense One: Русские тролли портят жизнь американской разведке Российские интернет-тролли искажают общественное мнение, складывающееся в стране по тому или иному вопросу. Это, по мнению автора статьи в Defense One, весьма осложняет работу американских шпионов. Разведданные, полученные с искажениями, могут привести к неверной оценке события и неправильному прогнозу, следовательно, власти США получат плохой совет, опасаются эксперты. 18 августа 2015 Defense One