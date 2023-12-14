Defense One: Россия глушит высокоточное американское оружие на Украине

Хотя американское высокоточное оружие помогло Киеву достичь некоторого тактического преимущества, его подорвали применяемые Россией системы глушения, приводит Defense One слова генерала армии США Антонио Агуто. По словам военного, российская армия быстро адаптируется к контрмерам противника, поэтому Пентагону необходимо усовершенствовать своё вооружение.

Когда начались поставки различного американского высокоточного оружия на Украину, она быстро получила некоторое тактическое преимущество, пишет Defense One. Однако, как заявил генерал армии США Антонио Агуто, это преимущество оказалось подорвано благодаря использованию систем помех со стороны России.

На онлайн-мероприятии, организованном ВС США, Агуто назвал использование глушилок «вызовом» для американской армии. Глава группы содействия безопасности Украины считает, что Пентагону необходимо усовершенствовать вооружение и снаряжение, сделав его «достаточно устойчивым и гибким для противостояния действиям противника». По его словам, сейчас противоборствующей стороне требуется пара недель или месяцев для того, чтобы найти способ помешать или противостоять ударам американского оружия.

Ранее анонимный представитель Минобороны США рассказал CNN, что Россия глушит сигналы высокоточных американских ракет, что заставляет их отклоняться от цели. Американским и украинским военным приходится в таком случае искать обходные пути — например, изменять ракетные пусковые установки. Тогда противник также изменяет систему помех, что заставляет США искать новые контрмеры.

Согласно слитым документам Вашингтона, Москва глушит переданные Киеву ракеты с GPS-наведением. Российская армия обладает современными системами, которые способны блокировать GPS-сигналы на расстоянии до 25 км. По сообщениям украинских солдат, такие системы часто сажают их дроны, а также могут создавать проблемы для пользования спутниковым интернетом Starlink, пишет Defense One.