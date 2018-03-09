Daily Mirror: Тереза Мэй собирается наказать Россию за отравление Скрипаля Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует ввести санкции против союзников Владимира Путина и разместить большее количество войск и самолётов в Восточной Европе в ответ на отравление бывшего российского двойного агента, сообщает Daily Mirror. Как утверждает издание, ходят слухи, что Великобритания может даже изгнать российского посла, если окажется, что за этим нападением стоит Россия. 9 марта 2018 Daily Mirror

Mirror: британский ведущий рассказал, как Памела Андерсон намекнула ему на роман с Путиным Выступая на одном из ток-шоу, британский телеведущий Пирс Морган заявил, что во время интервью с Памелой Андерсон для его грядущего проекта звезда намекнула ему на «какие-то романтические отношения с Владимиром Путиным», пишет Daily Mirror. В целом общение с актрисой было «очень интересным», во время встречи она вела себя «темпераментно и непредсказуемо», добавил Морган. 1 марта 2018 Daily Mirror

Mirror: «русская Анджелина Джоли» пробудила на Олимпиаде интерес к кёрлингу «Ослепительное выступление» российской кёрлингистки Анастасии Брызгаловой на Олимпиаде в Пхёнчане привлекло внимание социальных сетей, пишет Daily Mirror. Многие пользователи выразили мнение, что она похожа на супермодель или звезду Голливуда, отмечает издание. 13 февраля 2018 Daily Mirror

Daily Mirror: Россия успешно запустила с Восточного новую ракету со спутниками Первый в этом году запуск с нового космодрома Восточный в России ракеты-носителя «Союз-2.1а» прошёл успешно, сообщает Daily Mirror. Все 11 спутников, включая два российских «Канопуса» и «попутную нагрузку» из 9 иностранных спутников, были выведены на расчётные орбиты. 2 февраля 2018 Daily Mirror

Daily Mirror: от шпионских дронов Кремль защитят соколы и ястребы Соколы и ястребы из кремлёвской орнитологической службы проходят специальную подготовку, чтобы научиться сбивать дроны, сообщает Daily Mirror. Как утверждает британский таблоид, российские власти опасаются, что кто-то может воспользоваться беспилотниками в шпионских целях, поэтому учат птиц перехватывать устройства. 1 февраля 2018 Daily Mirror

Daily Mirror: британские болельщики ЧМ-2018 в шоке от цен на отели в России Российские гостиницы накручивают цены на проживание в своих номерах на период проведения ЧМ-2018, сообщает Daily Mirror. В некоторых случаях стоимость многократно превышает утверждённые нормы, поэтому Роспотребнадзор планирует провести проверку, рассказывает издание. 19 декабря 2017 Daily Mirror

Mirror: «Я даю лучшие взятки» — «Симпсоны» представили встречу Трампа и Мюллера В одном из новых эпизодов «Симпсонов» создатели мультсериала показали вымышленную сцену, где Дональд Трамп пытается «огромной взяткой» подкупить спецпрокурора Роберта Мюллера, возглавляющего расследование «российского досье». Как отмечает Daily Mirror, таким образом «Симпсоны» хотели показать, что реальные деньги нужны Пуэрто-Рико, серьёзно пострадавшему от урагана в сентябре. 18 декабря 2017 Daily Mirror

Daily Mirror обвинила Россию в страхе британцев заболеть Российские «киберподразделения» распространяют ложную информацию о вирусных инфекциях и прививках от кори в Великобритании, утверждает Daily Mirror. Как пишет британский таблоид, эти группы, якобы спонсируемые российским правительством, «распространяют ложь» в социальных сетях с целью дестабилизировать Соединённое Королевство. 27 ноября 2017 Daily Mirror

Mirror: британский парламент возьмётся за расследование «российского вмешательства» Парламент Великобритании планирует провести «короткую, но тщательную» проверку «кремлёвского вмешательства», сообщает Daily Mirror. По данным издания, проверка будет касаться «российских кибератак» на выборы, бизнес, в том числе на СМИ и инфраструктуру Соединённого Королевства. 19 ноября 2017 Daily Mirror

Daily Mirror: сотни английских хулиганов насладятся долгожданной свободой на ЧМ-2018 в России В 2010 году английский суд лишил около 3200 «возмутителей спокойствия» права на выезд из страны во время проведения крупных международных футбольных турниров, пишет Daily Mirror. Как отмечает британское издание, у 1200 из них истёк срок действия запрета, и теперь им ничто не мешает отправиться вслед за сборной Англии на чемпионат мира в Россию. 21 октября 2017 Daily Mirror