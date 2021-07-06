Daily Mirror: британцы с рассеянным склерозом уезжают лечиться в Россию

Британцы, страдающие рассеянным склерозом, уезжают лечиться в Россию и Мексику, потому что не могут получить должного медицинского обслуживания у себя в стране, сообщает Daily Mirror. Дело в том, что важная для них процедура под названием трансплантация гемопоэтических стволовых клеток проводится только в нескольких больницах, из-за чего ожидание своей очереди может затянуться на год. К тому же пациент должен соответствовать строгим критериям, объясняет британское издание.

130 000 британцев страдают рассеянным склерозом, и не могут получить должного медицинского обслуживания у себя в стране, сообщает Daily Mirror. Эта болезнь вызывает усталость, проблемы со зрением, мышечные спазмы, а может также приводить к утрате двигательных способностей. Для её лечения используется процедура под названием трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК), которая способна замедлить и даже остановить развитие склероза.

Но в Англии её пероводят всего несколько больниц, отмечает издание. Главным образом это медицинские учреждения в Лондоне и Шеффилде. Из-за этого ожидание своеё очереди может занимать целый год. К тому же пациент должен соответствовать строгим критериям, то есть проболеть возвратно-ремиттирующим рассеянным склерозом 15 лет. У него также должны быть активные поражения мозга.

К концу прошлого года Национальная служба здравоохранения провела ТГСК только у 250 человек. Больше 350 уехали заграницу. 120 из них — в Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова в Москве. Это были пациенты, которые не соответствовали британским критериям, а также те, кто не захотел долго ждать, и те, у кого возникли трудности с получением направления от врача.

Ещё одна из причин сложившейся в Великобритании ситуации — это недостаточная осведомлённость неврологов об этой процедуре, ведь она относится к гематологии. Некоторые врачи о ней вообще никогда не слышали или же считают, что она не помогает в случае рассеянного склероза.