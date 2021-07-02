СТРАНА: Украина вошла в тройку стран Европы по числу ежедневных смертей от коронавируса

23:17
СМИ: Стало известно условие, при котором Черчесов будет уволен из сборной России
Российский футбольный союз (РФС) составил план решения вопроса будещего Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
23:12
В США заявили о возможном военном сотрудничестве с Душанбе и Ташкентом
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о возможном военном сотрудничестве с Узбекистаном, Таджикистаном и другими странами, граничащими с Афганистаном.
23:05
Петкович считает, что Швейцария заслуживала выход в полуфинал Евро-2020
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение от национальной команды Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
22:59
Путин посмертно наградил убитых в Сочи судебных приставов орденом Мужества
Президент России Владимир Путин посмертно наградил убитых в июне жителем Сочи судебных приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна орденом Мужества.
22:55
Инсинье и Лукаку забили по голу за три минуты матча 1/4 финала Евро-2020
Сборные Италии и Бельгии забили по одному мячу на последних минутах первого тайма матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
22:49
В МТПП рассказали о мерах поддержки предпринимателей
Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов заявил, что предложения, поступавшие от предпринимательского сообщества, нашли отражение во всех пяти антикризисных пакетах мер господдержки правительства столицы.
22:48
В Пентагоне рассказали о сохранении части ВС США в Афганистане
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что даже после того, как американские войска покинут базу в афганском Баграме, США сохранят возможности для проведения контртеррористических операций в регионе.
22:48
Доку стал самым молодым игроком в стартовом составе сборной Бельгии на матч плей-офф Евро и ЧМ
Нападающий сборной Бельгии Жереми Доку стал самым молодым игроком в истории национальной команды, вышедшим в стартовом составе на матч плей-офф чемпионатов мира и Европы.
22:37
Трюдо привился от COVID-19
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что привился вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.
22:36
Барелла впервые забил за Италию на Евро-2020
Сборная Италии повела в счёте матча с командой Бельгии в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
22:32
Симон: я бы отдал звание звезды матча Соммеру
Голкипер сборной Испании Унай Симон прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
22:32
Сомнолог рассказала о способах борьбы с летней бессонницей
Врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог кандидат медицинских наук Ирина Коробкова рассказала, как бороться с летней бессонницей.
22:31
На Алтае создали туристический маршрут по дну Телецкого озера
На Алтае создали новый туристический маршрут — он проложен по дну Телецкого озера.
22:31
В Петербурге прошло совещание единого волонтёрского штаба
В Санкт-Петербурге прошло совещание единого волонтёрского штаба. Встреча была посвящена обсуждению механизмов взаимодействия между организациями, которые оказывают помощь во время пандемии.
22:23
В «Векторе» рассказали о тестировании «ЭпиВакКороны» среди детей и подростков
Состав «ЭпиВакКороны» для вакцинации от коронавируса детей и подростков менять не потребуется, а клинические испытания препарата среди несовершеннолетних начнутся по завершении тестирования на добровольцах старше 18 лет.
22:23
Шакири считает, что Швейцарии не хватило удачи в матче с Италией
Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири прокомментировал поражение от национальной команды Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
22:19
Автоэксперт прокомментировал ситуацию на рынке автомобилей в России
Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал ситуацию на рынке автомобилей в России.
22:18
В ЦПВС рассказали о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Террористы террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»* готовят провокацию в сирийском Идлибе с применением отравляющих веществ, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
22:08
Чернышенко назвал неудовлетворительными результаты сборных России по футболу, хоккею и баскетболу
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал неудовлетворительными результаты мужских национальных сборных России по футболу, хоккею и баскетболу в 2021 году.
22:06
В Минздраве высказались о вакцинации от COVID-19 при беременности
В Минздраве России высказались о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 при беременности.
22:06
В Краснодарском крае направили более миллиарда рублей на строительство спортобъектов
В Краснодарском крае направили более миллиарда рублей на строительство 22 спортивных объектов.
22:04
Опрос: большинство работодателей в России не планируют проводить корпоративы этим летом
Большинство работодателей в России не планируют проводить корпоративы этим летом.
22:02
Симон признан лучшим игроком матча Евро-2020 Швейцария — Испания
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил обладателя награды лучшему игроку матча 1/4 финала Евро-2020 между сборными Швейцарии и Испании.
21:57
Прокуратура начала проверку из-за выброса хлора в Ижевске
Прокуратура Удмуртии организовала проверку в связи с выбросом хлора в Ижевске.
21:54
Минспорт рассмотрит изменение лимита на легионеров и потолка зарплат в лигах
Министерство спорта России проанализирует и рассмотрит вопросы изменения лимита на легионеров и потолка зарплат в различных видах спорта.
21:43
Испания по пенальти победила Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020
Сборная Испании одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
21:37
Сергей Пенкин назвал Николая Сличенко человеком-легендой
Певец Сергей Пенкин назвал худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко человеком-легендой.
21:36
В Минздраве рассказали о росте антител после вакцинации «Спутником Лайт»
Минздрав России рассказал подробности о росте антител после вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник Лайт».
21:30
На Евро-2020 состоится вторая серия послематчевых пенальти
Сборные Швейцарии и Испании завершили вничью дополнительное время матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
21:30
Лев Лещенко поделился воспоминаниями о Николае Сличенко
Народный артист России, певец Лев Лещенко поделился воспоминаниями о худруке театра «Ромэн» Николае Сличенко.
21:27
В МЧС рассказали о ситуации с выбросом хлора в Ижевске
В ГУ МЧС по Удмуртии рассказали о ситуации с выбросом хлора в Ижевске в настоящий момент.
21:17
Гендиректор «Вектора» сравнил штаммы COVID-19 «дельта» и «дельта плюс»
Директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов в эфире канала «Россия 1» высказался о штаммах коронавирусной инфекции COVID-19 «дельта» и «дельта плюс».
21:15
В столичных ТЦ на 2,5% увеличилось число вакантных торговых площадей в 2021 году
Согласно исследованию международной консалтинговой компании Knight Frank, по предварительным итогам первого полугодия 2021 года, на рынке торговой недвижимости Москвы доля вакансий в торговых центрах выросла на 2,5% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 12,5%.
21:04
Постановление об ограничениях из-за COVID-19 на Кубани скорректируют
Постановление властей Краснодарского края о правилах допуска отдыхающих в гостиницы региона на фоне пандемии будет скорректировано. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
21:02
«Алания» оштрафовала Хубулова за оскорбления теннисистки Касаткиной
Футбольный клуб «Алания» оштрафовал полузащитника команды Владимира Хубулова за его оскорбительные высказывания в соцсети в адрес теннисистки Дарьи Касаткиной.
21:01
Червиченко поддержал решение КДК РФС о переводе «Чайки» в ПФЛ
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) понизить в классе футбольный клуб «Чайка» за организацию договорных матчей.
20:59
В «Векторе» назвали число привитых вакциной «ЭпиВакКорона»
Директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов в эфире канала «Россия 1» назвал число привитых вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона».
20:57
В Ижевске локализована утечка хлора
Ситуация с утечкой хлора в Ижевске не представляет опасности для жителей города — её удалось локализовать на уровне склада.
20:53
На Украине не получали уведомления от Белоруссии о закрытии границы
В МИД Украины сообщили, что пока не получали уведомления о закрытии границы со стороны Белоруссии. Об этом заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
20:51
Швейцария и Испания не выявили победителя в основное время 1/4 финала Евро-2020
Сборные Швейцарии и Испании завершили вничью основное время матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
20:51
В Самарской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с
В Самарской области объявлен «жёлтый» уровень опасности. По прогнозу Приволжского УГМС, в субботу, 3 июля, возможен сильный порывистый ветер и грозы.
20:50
Путин в разговоре с Макроном указал на деструктивную политику Киева
Президент России Владимир Путин в рамках переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном указал на деструктивную политику киевских властей по ситуации в Донбассе.
20:48
В Петербурге признали памятником регионального значения «Дом Александрова»
В Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения «Дом А.М. Александрова».
20:47
В Татарстане продлили предупреждение о сохранении чрезвычайной пожароопасности лесов
В Татарстане продлено штормовое предупреждение о сохранении чрезвычайной пожарной опасности лесов.
20:47
Синоптик рассказал о погоде в регионах России в ближайшие выходные
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков дал прогноз по регионам России на ближайшие выходные.
20:44
Помощник Тедеско высказался о перспективе экс-тренера «Спартака» возглавить сборную России
Бывший тренер московского «Спартака» Макс Урванчки прокомментировал слухи о возвращении Доменико Тедеско в Россию в качестве главного тренера национальной команды.
20:41
В матче Швейцария — Испания была показана шестая красная карточка на Евро-2020
Сборная Швейцарии осталась в меньшинстве в матче с командой Испании в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
20:37
Шакири забил третий мяч за Швейцарию на Евро-2020
Сборная Швейцарии сравняла счёт в матче с командой Испании в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
20:37
Лукашенко заявил о перехвате беспилотника со взрывчаткой на границе с Литвой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе с Литвой был перехвачен беспилотник, к которому была прицеплена канистра со взрывчаткой.
20:33
Президент «Урала» назвал уклончивыми высказывания Черчесова на пресс-конференции
Президент ФК «Урал» Григорий Иванов отреагировал на слова главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на пресс-конференции по итогам Евро-2020.