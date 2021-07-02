СТРАНА: Украина вошла в тройку стран Европы по числу ежедневных смертей от коронавируса

Украина оказалась на третьем месте в Европе по числу ежедневных смертей от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Как передаёт «СТРАНА», согласно данным портала Worldmeters, за сутки в стране зафиксирован 51 новый летальный случай. Лидируют по данному показателю Россия и Германия.

Согласно данным портала Worldmeters, Украина оказалась на третьем месте в Европе по числу ежедневных смертей от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Как пишет «СТРАНА», первое место по смертям у России. Там 672 смерти за сутки. Следом идёт Германия — 71 смерть. Украина отстаёт от Германии на 20 случаев. За сутки в стране 51 новый летальный случай от последствий коронавирусной болезни.

Как отмечает издание, показатели новых выявленных случаев на Украине в последние дни одни из самых низких с начала года. Накануне было выявлено всего 705 новых случаев.

В мировом разрезе первая пятёрка стран по случаям ежедневных смертей, вызванных последствиями коронавирусной болезни, выглядит так: Бразилия (1943), Индия (796), Россия (672), Колумбия (593), Индонезия (504). Украина находится на 23-м месте списка стран мира по числу ежедневных смертей от коронавируса.