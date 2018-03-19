«Энергичная и альтернативная» телестанция, падкая на теории заговора: Нил Твиди о том, как финансируемый Кремлём Russia Today подрывает западные ценности У канала RT, освещающего новости и актуальные проблемы, есть энергия и привлекательность, особенно в глазах молодёжи, пишет Daily Mail. Однако, как утверждает британский таблоид, в мире российского телеканала практически за всем стоит англо-американский заговор, тогда как Россия — жертва агрессивной кампании «фейковых новостей», нацеленной на то, чтобы выставить её пугалом на мировой арене. 19 марта 2018 Daily Mail

Daily Mail: российское посольство обвинили в троллинге за твит об Эркюле Пуаро Посольство России в Великобритании опубликовало твит, в котором пошутило по поводу того, что к расследованию дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери нужно привлечь Эркюля Пуаро, сообщает Daily Mail. Британские парламентарии в ответ обвинили российских дипломатов в троллинге и неподобающем поведении. 18 марта 2018 Daily Mail

Daily Mail: Дуда сравнил членство в ЕС с «оккупациями» Польши Выступая на праздновании 100-летия со дня восстановления суверенитета Польши, президент страны Анджей Дуда сравнил членство Варшавы в ЕС с «оккупациями» силами России, Австрии и Пруссии. Польский лидер подчеркнул, что так же, как и в тот период, сегодня решения за страну принимаются где-то в «отдалённых столицах», а поляки «трудятся в чужих интересах». 15 марта 2018 Daily Mail

Daily Mail: Тиллерсон не усомнился в причастности России к делу Скрипаля Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «было, очевидно, осуществлено Россией», пишет Daily Mail. Тем не менее, как отмечает издание, хотя официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс и осудила это покушение, она воздержалась от конкретных обвинений в адрес Москвы, ни разу не упомянув о России во время своего выступления. 13 марта 2018 Daily Mail

Daily Mail: от Мэй ждут принятия «жёстких мер» в отношении России Ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «укажет пальцем» на Кремль в деле об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и уже сегодня введёт против России пакет жёстких санкций, сообщает Daily Mail. Мэй может принять «полный спектр» ответных мер в дипломатической, экономической и военной сферах, которые могут включать в себя немедленное изгнание высокопоставленных российских дипломатов и разведчиков, аннулирование виз олигархов, связанных с Кремлём, а также замораживание активов и ограничение на передвижение. 12 марта 2018 Daily Mail

Daily Mail: российских легкоатлетов могут лишить права выступать на международных турнирах Международная ассоциация легкоатлетических федераций пригрозила России отстранением от участия в международных спортивных соревнованиях, так как эта страна до сих пор отказывается признать существование системы поддержки допинга государством, сообщает Daily Mail. При этом целью принятия подобных мер называется попытка ассоциации разрешить ситуацию. 7 марта 2018 Daily Mail

Британский министр обороны: Лондон не будет покорно терпеть «российскую угрозу» Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая в парламенте, раскритиковал заявления российского президента о разработке новых систем ядерного оружия и заявил, что Великобритания не оставит такую угрозу без ответа. По его словам, которые приводит Daily Mail, Россия «притесняет» весь мир и давно заняла враждебную позицию по отношению к западным странам. 6 марта 2018 Daily Mail

Daily Mail: перепалка Жириновского и Собчак демонстрирует прискорбный уровень предвыборных дебатов в России В ходе недавних политических дебатов в России между двумя кандидатами на пост главы государства — Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским — произошла перебранка, сообщает Daily Mail. В ответ на оскорбление в свой адрес Собчак плеснула в лидера ЛДПР водой. Эта причудливая перепалка демонстрирует «прискорбный уровень дебатов на выборах с единственным победителем — Владимиром Путиным», говорится в статье. 1 марта 2018 Daily Mail

Daily Mail недоумевает: допинг нашли, но Россию в МОК вернули Несмотря на допинговые нарушения, выявленные в ходе зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, МОК снял санкции с России, сообщает Daily Mail. Это означает, что теперь российский олимпийский комитет полностью восстановлен в своих правах, отмечает британское издание. 28 февраля 2018 Daily Mail

Daily Mail: США выделят $120 млн, чтобы «догнать» гиперзвуковые ракеты России и Китая Россия и Китай активно работают над новыми гиперзвуковыми ракетами, способными поражать цели в любой точке мира, пишет британский таблоид Daily Mail. Чтобы не отставать от них, США выделят $120 млн на развитие собственных вооружений этого типа, а также систем ПРО. В настоящее время Америка на годы отстаёт в этой сфере от своих потенциальных соперников. 17 февраля 2018 Daily Mail