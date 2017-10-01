Canal 24 Horas: Путин одержал решительную и предсказуемую победу на выборах По итогам выборов Владимир Путин предсказуемо одержал решительную победу, набрав более 76% голосов избирателей, сообщает Canal 24 Horas TV. Российский президент заявил, что видит в поддержке избирателей «признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях». «Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей», — пообещал он. 19 марта 2018 Canal 24 Horas TV

Canal 24 Horas: СБ ООН проголосовал за 30-дневное перемирие в Сирии Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций в стране, передаёт Canal 24 Horas. При этом на заседании США обвинили Россию в задержке принятия резолюции, подготовленной Кувейтом и Швецией. 25 февраля 2018 Canal 24 Horas TV

24 Horas: побоище в Бильбао больше напоминало рукопашную битву за улицы Сталинграда Несмотря на то что в Бильбао в день матча между местным клубом «Атлетик» и «Спартаком» работало 800 испанских правоохранителей, избежать столкновений между радикально настроенными фанатами обеих команд так и не удалось, сообщает Canal 24 Horas TV. Побоище между ультрас, как отмечает телеканал, больше напоминало рукопашную битву за улицы Сталинграда. При этом во время столкновений у одного из полицейских случился инфаркт, и он впоследствии скончался в больнице. 23 февраля 2018 Canal 24 Horas TV

Canal 24 Horas: наиболее вероятной причиной крушения Ан-148 считают обледенение датчиков По мнению следователей, причиной крушения Ан-148, скорее всего, стало то, что пилоты получали неверные данные о скорости самолёта, сообщает Canal 24 Horas TV. Причём, как поясняет испанский канал, приборы показывали некорректные данные из-за обледенения датчиков. 14 февраля 2018 Canal 24 Horas TV

Canal 24 Horas: передвижение по Москве сегодня — сущий ад, но русские довольны Столица России столкнулась с сильнейшим за последние 100 лет снегопадом, который вызвал хаос на улицах города, передаёт Canal 24 Horas. Ожидается, что на расчистку снежных завалов уйдёт несколько дней. Город стоит в пробках, но москвичи довольны — такая погода им по душе, отмечает корреспондент. 6 февраля 2018 Canal 24 Horas TV

Canal 24 Horas: военные помогут дворникам бороться с последствиями «снегопада столетия» Московские дворники и 15 тысяч снегоуборочных машин без отдыха борются с последствиями «снегопада столетия», передаёт Canal 24 Horas. Кроме того, Министерство обороны России сообщило о том, что на очистку улиц и автострад было направлено около сотни военных и три единицы спецтехники. 5 февраля 2018 Canal 24 Horas TV

Испанский журналист: Трампу нужны внешние враги, чтобы выжить Будущее Трампа на посту президента США зависит от того, сможет ли он создать внешних врагов для страны, заявил испанский журналист Альберто Посас в эфире телеканала Canal 24 horas. А его коллега Антонио Касадо полагает, что Трампу в ближайшее время импичмент не грозит. 1 февраля 2018 Canal 24 Horas TV

Canal 24 Horas: «сибирский Санта-Клаус» объявил россиянам о наступлении зимы В Якутии Чысхаан, сибирская версия Санта-Клауса, объявил местным жителям о наступлении зимы, сообщает Canal 24 Horas TV. Однако, как отмечает испанский канал, те уже прекрасно знают об этом, поскольку температура в этой части России уже держится в районе -50 °С. 4 декабря 2017 Canal 24 Horas TV

Пучдемон: несмотря на трудности, Каталония добилась своего суверенитета Согласно данным правительства Каталонии, в референдуме приняли участие более 2,2 миллиона каталонцев, из них 90 процентов проголосовали за независимость этой автономной области, сообщает Canal 24 Horas. «Каталония, несмотря на трудности, добилась своего суверенитета», — заявил председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. При этом он призвал местные институты власти с уважением отнестись к решению народа и посодействовать созданию «свободного, мирного и демократического государства». 2 октября 2017 Canal 24 Horas TV

Canal 24 Horas: вице-премьер Испании назвала референдум фарсом и похвалила силовиков В Каталонии не было никакого референдума и даже видимости плебисцита, — с таким заявлением, как сообщает Canal 24 Horas TV, выступила вице-премьер Испании Сорайа Саэнс де Сантамария. «Нет никакого смысла продолжать этот фарс», — подчеркнула она. 1 октября 2017 Canal 24 Horas TV