24 Horas: из-за непогоды и «омикрона» американцы столкнулись с нехваткой товаров в магазинах

02:53 Хореограф группы Тутберидзе эмоционально отреагировал на победу российских фигуристок Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, эмоционально отреагировал на то, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места на чемпионате Европы в Таллине.

02:46 Тарасова о тройке россиянок на пьедестале ЧЕ: каждая из них может быть чемпионкой Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова эмоционально высказалась об успехе российских фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине.

02:39 Туктамышева поздравила Валиеву, Щербакову и Трусову с медалями чемпионата Европы Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поздравила российских фигуристок Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову с медалями чемпионата Европы в Таллине.

02:37 В Далласе усилили охрану синагог на фоне захвата заложников в Техасе Мэр американского города Даллас (штат Техас) Эрик Джонсон сообщил об усилении нарядов полиции у еврейских религиозных центров в городе из-за захвата заложников в синагоге в Колливилле.

02:34 Лайшев об успехе Валиевой, Щербаковой и Трусовой: работаем в ответ всему миру на санкции Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на то, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места на чемпионате Европы в Таллине.

02:25 Овечкин сократил отставание от Ягра до 11 голов за карьеру в НХЛ Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 755-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.

02:19 Тарасова назвала грандиозными выступления российских фигуристок на чемпионате Европы Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места на чемпионате Европы в Таллине.

02:12 В Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана у островов Тонга Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили распорядилось временно закрыть пляжи из-за предупреждения об угрозе цунами в трёх регионах страны после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

02:11 Овечкин вышел на 100-е место по количеству матчей в НХЛ Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 100-е место по количеству матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

02:05 Валиева заявила, что счастлива попасть на Олимпиаду Российская фигуристка Камила Валиева после своей победы на чемпионате Европы в Таллине поделилась своими эмоциями от попадания на Олимпийские игры в Пекин.

02:01 Террористы совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

02:00 Жулин: ощущение, будто Тутберидзе не знает, нужно ли Трусовой прыгать пять четверных Двукратный призёр Олимпийских игр, известный тренер Александр Жулин ответил на вопрос, стоит ли российской фигуристке Александре Трусовой облегчать свой контент на Играх в Пекине.

01:55 Попова: Трусова не успокоится, пока не преодолеет поставленную перед собой планку Чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова поделилась мнением о контенте российской фигуристки Александры Трусовой, завоевавшей бронзу на чемпионате Европы в Таллине.

01:47 Появилось видео победного проката Валиевой на чемпионате Европы по фигурному катанию С сети опубликовали видео чемпионской произвольной программы российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате Европы в Таллине.

01:46 Власти Украины ввели государственную языковую норму с 16 января C 16 января на Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, регламентирующий его использование в СМИ.

01:43 Гол Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Брест» в Лиге 1 ПСЖ одержал победу над «Брестом» в матче французской футбольной Лиги 1.

01:37 Валиева заявила, что у неё не всё получилось в произвольной программе Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о своём выступлении в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

01:35 В центре им. Гамалеи начались исследования нового препарата от коронавируса Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о старте клинических испытаний препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител.

01:29 Щербакова призналась, что на ЧЕ в Таллине впервые не читала новости о себе Чемпионка мира Анна Щербакова призналась, что на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине впервые не читала новости о себе.

01:25 Посол Антонов счёл расширение НАТО одной из важных угроз нацбезопасности России Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek заявил, что возможное расширение НАТО на восток представляет собой одну из важных угроз национальной безопасности России.

01:22 «Ювентус» взял верх над «Удинезе» в 22-м туре Серии А Туринский «Ювентус» одержал победу над «Удинезе» в матче 22-го тура итальянской футбольной Серии А.

01:15 Жулин назвал Валиеву явлением в фигурном катании Двукратный призёр Олимпийских игр, известный тренер Александр Жулин отреагировал на победу российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате Европы в Таллине.

01:12 Президент Чехии Земан осудил дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине Чешский президент Милош Земан выступил против бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр — 2022. Видеообращение президента к членам чешской сборной, направляющимся в Китай, было выложено в субботу вечером на сайте Пражского Града.

01:10 Попова: для российских фигуристок чемпионат Европы был скорее проверкой Чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова отреагировала на то, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места на чемпионате Европы в Таллине.

01:01 Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

01:01 На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8 Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 на юге Камчатского края. Об этом говорится в сообщении регионального филиала Геофизической службы РАН.

00:55 Трусова заявила, что всегда будет пытаться исполнять максимально сложные программы Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями после своего выступления в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

00:47 Два очка Свечникова помогли «Каролине» одолеть «Ванкувер» в матче НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

00:41 The Economist предрекли возможную военную катастрофу КНР и США Соединённые Штаты и Китай сосуществуют в состоянии идеологической конкуренции и вскоре рискуют столкнуться в войне. Об этом пишет британский журнал The Economist.

00:39 Россия обыграла Норвегию на чемпионате Европы по гандболу Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Норвегии в матче чемпионата Европы.

00:35 Авербух ответил, стоит ли Трусовой облегчать контент на Олимпиаде Серебряный призёр Олимпиады-2002 и известный хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, стоит ли российской фигуристке Александре Трусовой облегчать свой контент на Играх в Пекине.

00:30 Авербух: сомнений не было, что три российские фигуристки будут на пьедестале Серебряный призёр Олимпиады-2002 и известный хореограф Илья Авербух высказался об успешном выступлении российских фигуристок на чемпионате Европы.

00:26 РФПИ подал заявку на одобрение препарата от COVID-19 для подростков «Спутник М» в Индии Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о подаче заявки на одобрение российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник М» для подростков в регулирующий орган Индии.

00:20 Ягудин о Трусовой: никто из мужчин не решается на такую сложность Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился эмоциями от выступления российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

00:12 Кадыров призвал удалить из соцсетей весь негативный контент в адрес Ингушетии Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить все негативные высказывание в адрес представителей Ингушетии в социальных сетях, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

00:08 Щербакова: успешный прокат в произвольной программе — не случайность Чемпионка мира Анна Щербакова не считает случайностью своё успешное выступление в произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

23:59 Щербакова: до произвольной программы казалось, что это два худших дня в моей жизни Чемпионка мира Анна Щербакова поделилась эмоциями после своего выступления в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

23:58 Сирийский военнослужащий погиб в ходе миномётного обстрела Военнослужащий сирийской армии погиб в провинции Идлиб в результате миномётного обстрела со стороны боевиков.

23:48 Ягудин назвал незабываемым выступление Щербаковой в произвольной программе Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился эмоциями от произвольной программы чемпионки мира Анны Щербаковой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

23:44 Вуйнович: «омикрон» менее серьёзен, чем другие штаммы коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что существуют доказательства, что «омикрон» менее серьёзен, чем другие штаммы коронавируса, но его нельзя недооценивать.

23:41 Ягудин поздравил Валиеву после произвольной программы с победой на чемпионате Европы Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался о произвольной программе российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате Европы в Таллине.

23:29 Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине Россиянка Камила Валиева завоевала золото в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине. 15-летняя спортсменка получила от судей 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла.

23:28 Валиева сделала три четверных прыжка в произвольной программе Российская фигуристка Камила Валиева с падением откатала произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

23:23 Серебряный призёр ЧЕ-2022 по фигурному катанию Букин стал отцом Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в паре с Александрой Степановой, стал отцом.

23:18 Неизвестный захватил заложников в синагоге в Техасе Неизвестный злоумышленник захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.

23:11 Трусова выполнила два четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате Европы Российская фигуристка Александра Трусова с падениями откатала произвольную программу на чемпионате Европы в Таллине.

23:10 Вуйнович: РФПИ предоставил ВОЗ всю документацию по «Спутнику V» Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V».

23:02 Щербакова чисто исполнила произвольную программу с четверным флипом на ЧЕ Российская фигуристка Анна Щербаков без ошибок выступила в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

23:00 Хованцев ожидает, что на ОИ отправятся Халили, Серохвостов, Логинов, Цветков и Латыпов Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на победу отечественных спортсменов в мужской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.