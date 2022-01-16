Canal 24 Horas TV Оригинал

24 Horas: из-за непогоды и «омикрона» американцы столкнулись с нехваткой товаров в магазинах

Материал представлен в переводе ИноТВ
В США дефицит товаров, в том числе продуктов питания, стал распространённым явлением, передаёт Canal 24 Horas TV. Как поясняет испанский канал, такое положение дел возникло из-за плохих погодных условий, а также из-за вспышки варианта «омикрон», который привёл к серьёзной нехватке рабочих рук.
ЖЕНЩИНА: Мяса нет, туалетной бумаги нет — это безумие. Нечто невероятное. Моя дочь пошла в другой супермаркет и также ничего не нашла. Покупаю, что получается.

Нехватка продуктов — распространённое явление. Если не придёшь рано, шансы купить курицу, мясо, овощи и даже сухие завтраки минимальны. По данным Ассоциации потребительских брендов, продуктов питания стало меньше на 15%.

Как заявляют ритейлеры, в магазинах стало на 12% меньше напитков, чистящих средств и гигиенических товаров. Причины — непогода, изменение потребительских привычек американцев: из-за удалённой работы, закрытия многих школ и вспышки варианта «омикрон» они стали есть больше дома.

ДЕВУШКА: У нас нехватка рабочих рук. И с этим нам придётся мириться, пока «омикрон» будет с нами.

Уход людей на больничные из-за «омикрона» сильно бьёт по производству продуктов питания. На прошлой неделе в одной из крупных сетей супермаркетов 8% сотрудников — около 200 человек — были больны или находились на карантине. В отрасли потребительских фасованных товаров не хватает 120 тысяч работников. Замену нашли лишь для 1,5 тысяч человек.

Согласно Национальной ассоциации бакалейщиков, в последний месяц многие магазины работали, имея менее половины штата сотрудников.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Раньше я заходил (в магазин. — ИноТВ) после работы, иногда поздно вечером. Сейчас я должен приходить днём, чтобы иметь возможность хоть что-нибудь найти.

МУЖЧИНА: Салатов нет уже две недели.

Согласно недавнему исследованию, 71% потребителей либо отчасти, либо очень обеспокоены нехваткой продуктов. А 35% пришлось менять бренды в поисках того, что им понравится.

Дата выхода в эфир 14 января 2022 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Canal 24 Horas TV Испания Европа
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